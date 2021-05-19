ОП о встрече Зеленского и Байдена: График июньского турне президента США еще определяется. Если возможность появится, то встреча состоится

В Офисе Президента прокомментировали возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом он заявил: "Вы знаете, что график президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется. Безусловно, если така возможность появится в графиках обоих президентов, безусловно, такая встреча состоится".

Напомним, ранее сообщалось, что Байден ожидает встречи с Путиным в ходе июньской поездки в Европу

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