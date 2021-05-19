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ОП о встрече Зеленского и Байдена: График июньского турне президента США еще определяется. Если возможность появится, то встреча состоится
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Офисе Президента прокомментировали возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом он заявил: "Вы знаете, что график президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется. Безусловно, если така возможность появится в графиках обоих президентов, безусловно, такая встреча состоится".
Напомним, ранее сообщалось, что Байден ожидает встречи с Путиным в ходе июньской поездки в Европу
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+8 Підлога Маккартні
показать весь комментарий19.05.2021 15:56
+8 Старый зольдат
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+5 Маркиз
показать весь комментарий19.05.2021 15:58
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А ведь это то же самое, что и турне зеленского и его прочие забаганки -- это налоги, которые, в т.ч. и мы, платим.
«Какого черта наши западные партнеры кидают нас в вопросе Северного потока 2 и вводят недостаточно жесткие санкции, которые могут позволить достроить альтернативный маршрут».
Действительно, какого черта? И почему мы еще не в НАТО?
видео - https://youtu.be/yI1lnR2OfKo
Подробнее -- по ссылке.
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Alex Noinets: Зараз би почитати Мендель про те, як Зеленський одним твітом і двома смайликами усіх врятував.
Але нема вже мендель.
- У кого появиться возможность за окно для встречи, Соломон Маркович?
- Шо за вопрос! Конечно у Зеленского, а ви шо за Байдена таки подумали?
П'ятий президент Петро Порошенко передав листа президенту США Джо Байдену, в якому попросив його зустрітися із Зеленським перед можливою зустріччю з Путіним. Про це "Главкому" стало відомо з дипломатичних джерел.
Порошенко передав листа Байдену через держсекретаря США Ентоні Блінкена ще 6 травня в Києві.
Лист складається з 10 пунктів. На початку листа зазначається, що в нинішній ситуації надзвичайно важливо поглибити діалог американського та українського лідерів. І що візит президента України до Вашингтону необхідно влаштувати якомога швидше, враховуючи той факт, що біля кордонів України стягнуті російські війська.
За словами інформатора, який бачив копію листа, Петро Порошенко також згадав важливість перспектив членства України в ЄС та НАТО. На його думку, це стане стримувальним фактором проти російської агресії і сильним стимулом для України.
Ще один з пунктів стосувався важливості посилення Сполученими Штатами військової допомоги, в тому числі шляхом узгоджених дій із союзниками України.
Також Порошенко попросив, щоб США допомогли українській владі позбутися російських агентів впливу на державних посадах і мінімізувати російські економічні важелі тиску на Україну.
А после сегодняшнего акта государственной измены ЗЕ и СН Байдену просто не о чем говорить с ЗЕ.
Поэтому Байден будет теперь встречаться с кем угодно, кроме политического трупа Зеленского.
Для нього є проблемою інше: щоб Україна не розвалилася з цим клоуном, і щоб це не відкрило танкам касапаів на Західну Європу, на Балкани...
А теперь ЗЕ по сути подписал себе приговор руками своих шавок из СН.
Можно сколько угодно быть уверенными в том, что Запад не даст обрушиться Украине и будет поддерживать ее. Можно строить себе супер геополитические теории в мозгу. Все можно.
Только потом не надо расстраиваться, если поддержка Запада оказывается ниже, чем нам хотелось бы. И мы не получаем дополнительные миллионы дозы вакцин или Байден ставит на трансатлантическое единство. Если поддержка идет просто по минимуму. Чтобы вы не сдохли.
Потому что если ты не понимаешь дипломатических намеков, то тебе приходится разгребать последствия иного уровня. Пора переставать быть строителями, которые понимают только если с ними разговаривают матом.
Да, вопрос санкций по Северному потоку 2 гораздо глобальнее, чем просто локальная украинская история. Для Байдена крайне важно единство между партнерами по НАТО. Трамп, который вел себя как слон в посудной лавке, сильно ослабив позиции США в мире. Да, для Байдена приоритетом было именно восстановление этих позиций. И это гораздо важнее для президента США, чем доход от продажи газа в Европу. И важнее, быть может, чем поддерживать Украину в противостоянии с Россией. Поэтому он хочет вернуться к конструктивному диалогу с Германией и доказать, что США являются для них союзником, другом и партнером. А против партнеров, как бы, не вводят санкции.
Могла ли Украина изменить эту ситуацию? А теперь уже неизвестно. Когда гос секретарь США улетает из Киева с ощущением, что его послали в попу, то это уже не важно. Никто и не будет стараться.
Могла ли Украина повлиять на ситуацию? А теперь неизвестно. Особенно после того, как вся команда Нафтогаза, которая занималась лоббированием в вопросе Северного потока 2, была уволена после атаки на корпоративное управление.
Влияние Украины очень маленькое. Это факт. И наши возможности повлиять в таком вопросе минимальны. Но после атаки на Нафтогаз они были обнулены. И вместо того, чтобы сделать все возможное для того, чтобы предотвратить огромную проблему, мы сделали все возможное и от нас зависящее, чтобы проблема возникла. И да, возможно все наши действия ничтожны в глобальном масштабе. Но мы точно не может теперь сказать, что «сделали все, что могли». Хотя дороги построим больше, это факт.
И что остается Украине? Как всегда, надеется на удачу. Что русские не успеют достроить свою трубу до того момента, как в Германии победят зеленые. Удача наше все. Надежда на чудо -- наша украинская традиция. Особенно после того, как мы сами все поломали.
https://ibigdan.livejournal.com/26722594.html