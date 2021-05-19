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Латвия всячески будет поддерживать Украину на международных площадках, - спикер Сейма Мурниеце во время посещения Донбасса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Латвия всячески будет поддерживать Украину на международных площадках, - спикер Сейма Мурниеце во время посещения Донбасса

Латвийская Республика продолжит поддерживать Украину на международных площадках.

Об этом заявила глава Сейма Инара Мурниеце журналистам в среду в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы будем всегда всячески поддерживать Украину и рассказывать то, что происходит здесь", - сказала Мурниеце.

Она подчеркнула, что в борьбе за территориальную целостность и независимость Украины важно объединять усилия Латвии, Европейского союза, НАТО.

По ее словам ответ на вопрос: "Можем ли мы рассчитывать на мир?", прозвучавший во время общения с местными жителями во время поездки, "одновременно и сложен и прост – не терять надежду".

"Латвия была под оккупацией Советского Союза на протяжении 50 лет и люди задавали такой же вопрос: когда же мы будем свободны?", - сказала Мурниеце.

Как отметил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Сейм Латвии и его спикер "принимают много решений и помогают нам отстаивать наши совместные интересы на международных площадках".

"Вместе мы можем победить любого врага и победа, как всегда, будет за нами", - подчеркнул Разумков.

Читайте также: Латвия решительно осуждает провокационные действия РФ на Донбассе и в Черноморском регионе. Мы внимательно следим за ситуацией, - председатель Сейма Мурниеце

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".... и рассказывать то, что происходит здесь", сказала Мурниеце
 А вот этого ненадо! (с) *)
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19.05.2021 16:28 Ответить
Боюсь,що подивляться-подивляться наші західні партнери на те,що в нас в країні відбувається, і скажуть- ну вас на х... , дорогі друзі...
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19.05.2021 16:34 Ответить
 
 