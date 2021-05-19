Латвия всячески будет поддерживать Украину на международных площадках, - спикер Сейма Мурниеце во время посещения Донбасса
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Латвийская Республика продолжит поддерживать Украину на международных площадках.
Об этом заявила глава Сейма Инара Мурниеце журналистам в среду в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы будем всегда всячески поддерживать Украину и рассказывать то, что происходит здесь", - сказала Мурниеце.
Она подчеркнула, что в борьбе за территориальную целостность и независимость Украины важно объединять усилия Латвии, Европейского союза, НАТО.
По ее словам ответ на вопрос: "Можем ли мы рассчитывать на мир?", прозвучавший во время общения с местными жителями во время поездки, "одновременно и сложен и прост – не терять надежду".
"Латвия была под оккупацией Советского Союза на протяжении 50 лет и люди задавали такой же вопрос: когда же мы будем свободны?", - сказала Мурниеце.
Как отметил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Сейм Латвии и его спикер "принимают много решений и помогают нам отстаивать наши совместные интересы на международных площадках".
"Вместе мы можем победить любого врага и победа, как всегда, будет за нами", - подчеркнул Разумков.
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