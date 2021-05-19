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5 членов набсовета "Нафтогаза" переизбраны на срок до одного года на сегодняшнем заседании Кабмина, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

5 членов набсовета "Нафтогаза" переизбраны на срок до одного года на сегодняшнем заседании Кабмина, - Шмыгаль

Сегодня, 19 мая, во время заседания Кабинета Министров были переизбраны пять членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" сроком до одного года.

Об этом в своем Телеграмме сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время заседания Кабинета Министров были переизбраны пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на срок до одного года", - отметил премьер.

"Спасибо наблюдательному совету за конструктивное и государственное решение продолжить свою работу, обеспечив стабильную работу крупнейшей государственной компании. Мы также благодарны председателю наблюдательного совета "Нафтогаза Клэр Споттисвуд, которая во время своего выступления подчеркнула важность командной работы для лучшей трансформации предприятия", - добавил ок.

Как сообщалось со ссылкой на сегодняшнее заявление Клэр Споттисвуд, 5 членов набсовета "Нафтогаза" готовы подписать контракты еще на один год.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

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Топ комментарии
+2
А нахрена он нужен этот набсовет? Зачем нам эти нахлебники с зарплатами больше чем у президента Америки?
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19.05.2021 16:43
+1
А яка чудова істерика була з цього приводу в соцмережах.
Ну що, істерика сммовичерпалася?
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19.05.2021 16:47
+1
А можна поцікавитись,а чим,власне,вони займаються,і яка в них буде зарплатня?
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19.05.2021 16:52
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А нахрена он нужен этот набсовет? Зачем нам эти нахлебники с зарплатами больше чем у президента Америки?
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19.05.2021 16:43 Ответить
Кому "вам"?
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19.05.2021 16:48 Ответить
А яка чудова істерика була з цього приводу в соцмережах.
Ну що, істерика сммовичерпалася?
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19.05.2021 16:47 Ответить
з якого "цього"?
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19.05.2021 16:53 Ответить
Зі зриву реформи корпоративного управління держпідприємствами.
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19.05.2021 16:56 Ответить
в соцмережах "чудові істерики" з абсолютно любого приводу
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19.05.2021 16:59 Ответить
Вы же сейчас пронекоторые официальные страницы наших партнеров и союзников в твитере?
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19.05.2021 17:40 Ответить
А можна поцікавитись,а чим,власне,вони займаються,і яка в них буде зарплатня?
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19.05.2021 16:52 Ответить
зарплата все ж в рази менша, ніж там неофіційно накрадуть
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19.05.2021 16:55 Ответить
Ви там свічку тримаєте?
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19.05.2021 16:57 Ответить
Навіщо тримати свічку? Достатньо подивитися на не дуже високі офіційні заплати дрібних керівників держкомпаній та їхню нерухомість, тачки та інше майно. Це ж стосується і депутатів, які отримують порівняно копійки, а в декларацію вносять по 20 квартир і десятимільйонні "виіграші" в лотерею. І при всьому цьому вас дратують офіційні зарплати невеличкої купки людей.
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19.05.2021 17:03 Ответить
Интересно, во сколько бюджету обошлась резкая смена настроения членов Набсовета?
И куда теперь делся "конфликт интересов Витренко"?
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19.05.2021 16:52 Ответить
Це ви так намагаєтеся форумчан образити?
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19.05.2021 16:58 Ответить
А ви, друзья, кака нє садітєсь...
ДєдУшка Крылов..©
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19.05.2021 17:06 Ответить
 
 