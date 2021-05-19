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Законопроект о местных референдумах будет отправлен в Венецианскую комиссию для оценки, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект о местных референдумах будет отправлен в Венецианскую комиссию для оценки, - Стефанчук

Новый законопроект о местных референдумах будет отправлен в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию) для оценки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Нами было проработано более 100 письменных комментариев и предложений, которые поступили к указанному законопроекту, но мы понимаем, что усовершенствованию нет пределов, потому в ближайшее время мы также планируем (несмотря на то, что мы уже имеем позитивные отзывы от многих международных организаций, от многих национальных экспертов) направить этот законопроект в Европейскую комиссию за демократию через право, так называемую Венецианскую комиссию, для получения соответствующего вывода по данному законопроекту", - рассказал Стефанчук.

По словам вице-спикера Рады, в процессе работы над этим законопроектом принимались во внимание концепции проектов о местных референдумах, которые уже были зарегистрированы в Верховной Раде, соответствующие правовые позиции Конституционного суда Украины, положения Европейской хартии местного самоуправления, а также международные стандарты, рекомендации международных институций.

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Кроме того, Стефанчук отмеитл, что организовано публичное обсуждение законопроекта путем размещения на официальном сайте Верховной Рады с последующей его доработкой.

Законопроектом предусматриваются такие виды местного референдума, как утверждение статуса территориальной громады и изменения к нему, утверждение программы развития территориальной громады, досрочное прекращение полномочий местного, поселкового, сельского совета, сельского, поселкового, местного головы, потеря силы нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, как и любые другие вопросы местного значения, которые отнесены Конституцией и законами к ведению территориальной громады.

"Почему это важно? Потому что мы должны после того, как создали правовой механизм для всеукраинского референдума, наполнить прямой демократией наши территориальные громады, чтобы люди понимали, что от их решения на самом деле что-то зависит, что они могут влиять на местный совет, на местного голову. Если им не нравится - они имеют право требовать переизбрания, они имеют право создать те условия, в которых им будет комфортно жить", - подытожил Стефанчук.

Напомним, 19 мая в Раде зарегистрировали законопроект о местном референдуме.

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Законопроект о местных референдумах будет отправлен в Венецианскую комиссию для оценки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7389
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19.05.2021 17:02 Ответить
Какая там комиссия?!?!?! Отзывайте его нахрен дебилы зеленомордые!!!
Вы вообще отбитые?! Решать какие-то проблемы - вам это не поможет. Оставить Клоуна Президентом навечно - не позволит тоже. У Овоща спросите!
Так что вы творите?!?!?!
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19.05.2021 17:06 Ответить
Борову фуйло платить за узаконення федералізації?
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19.05.2021 17:12 Ответить
Референдуми, які зелена влада впроваджує, потрібні для розколу і знищення України. Зеленський - проект Кремля.
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19.05.2021 17:27 Ответить
Это типа Пирятин может провозгласить на референдуме Пирятинскую народную республику????😁😁😁😁😁😁😁😁
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19.05.2021 17:37 Ответить
А смысл какой?Всеравно ЗЕлень кладет болт на их предложения и принимает свое
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19.05.2021 18:22 Ответить
твари зеленые. никто во время войны таких референдумов не проводит вообще.
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19.05.2021 18:35 Ответить
 
 