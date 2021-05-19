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Осуждаем блокирование властями Беларуси сайта Tut.by и преследование его журналистов, - спикер МИД Николенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Осуждаем блокирование властями Беларуси сайта Tut.by и преследование его журналистов, - спикер МИД Николенко

Во внешнеполитическом ведомстве Украины осуждают блокирование властями Беларуси независимого белорусского медиа-ресурса Tut.by.

Об этом сообщил в Твиттере спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Осуждаем блокирование властями Беларуси независимого белорусского медиа-ресурса Tut.by и преследование его журналистов. Tut.by - известный высокими стандартами журналистики и объективным освещением событий. Призываем белорусскую власть прекратить атаки на свободу слова", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские силовики заблокировали сайт Tut.by и задержали 13 его сотрудников

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Мля, вспом'яталося в часи ссСРаки -свободу Луису Корвалолу та Анжелі Девіс!!
Боролися за добробут "негрів" ..а самі таки такими і стали!!
Шо , нє??)))
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19.05.2021 17:16 Ответить
А где глубокая обеспокоенность и решительный протест? Не по-европейски как-то, кривовато...
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19.05.2021 17:21 Ответить
Дзякуй Украіне за падтрымку свабоды ў Беларусі.
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19.05.2021 17:43 Ответить
 
 