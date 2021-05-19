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Осуждаем блокирование властями Беларуси сайта Tut.by и преследование его журналистов, - спикер МИД Николенко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Во внешнеполитическом ведомстве Украины осуждают блокирование властями Беларуси независимого белорусского медиа-ресурса Tut.by.
Об этом сообщил в Твиттере спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Осуждаем блокирование властями Беларуси независимого белорусского медиа-ресурса Tut.by и преследование его журналистов. Tut.by - известный высокими стандартами журналистики и объективным освещением событий. Призываем белорусскую власть прекратить атаки на свободу слова", - отметил он.
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Боролися за добробут "негрів" ..а самі таки такими і стали!!
Шо , нє??)))