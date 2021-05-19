Осуждаем блокирование властями Беларуси сайта Tut.by и преследование его журналистов, - спикер МИД Николенко

Во внешнеполитическом ведомстве Украины осуждают блокирование властями Беларуси независимого белорусского медиа-ресурса Tut.by.

Об этом сообщил в Твиттере спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Осуждаем блокирование властями Беларуси независимого белорусского медиа-ресурса Tut.by и преследование его журналистов. Tut.by - известный высокими стандартами журналистики и объективным освещением событий. Призываем белорусскую власть прекратить атаки на свободу слова", - отметил он.

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