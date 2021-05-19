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Новости Экономика
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НКРЭКУ (281) Тарасюк Валерий (14)

НКРЭКУ сознательно загоняет государственные энергокомпании в убытки в интересах импортеров электрического тока из России, - экономист

Новости Цензор.НЕТ Экономика

НКРЭКУ сознательно загоняет государственные энергокомпании в убытки в интересах импортеров электрического тока из России, - экономист

Действующий состав НКРЭКУ во главе с Валерием Тарасюком сознательно доводит до банкротства государственные энергогенерирующие компании в интересах импортеров российско-белорусской электроэнергии и владельцев энергоемких предприятий.


Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.

"Главный ответственный рынка электроэнергии орган - НКРЭКУ. Ее председатель Валерий Тарасюк является последовательным сторонником импорта из России и искусственного занижения цен ниже себестоимости производства государственных энергогенерирующих предприятий. Таким образом генерация - атомная и тепловая - субсидируют частных промышленных производителей, которые принадлежат известным олигархам ", - заявил эксперт в своем блоге на сайте Liga.net.
Соответственно убытки государственного энергетического сектора покрывают за счет налогоплательщиков и путем новых государственных заимствований, которые впоследствии придется возвращать за счет украинских граждан,  сообщил эксперт.

По его словам, действующий состав НКРЭКУ почти полностью остановил внедрение реформы энергорынка.
"После его открытия в 2019 году было введено множество административных ограничений, которые не позволили заработать рынку электроэнергии по европейскому образцу. Это привело к очень печальным последствиям: убытки отрасли сейчас составляют порядка 50 млрд грн", - отметил экономист.
Сейчас из-за непрофессионализма НКРЭКУ и созданных комиссией манипуляций, оптовые цены периодически проваливаются ниже себестоимости, что  грозит функционированию энергосистемы.

Ранее ответственность за злоупотребления на энергорынке на НКРЭКУ возложил Антимонопольный комитет Украины. Летом 2020 АМКУ официально обвинил НКРЭКУ в искажении конкуренции на рынке электроэнергии, обязав отказаться от практики необоснованных ценовых ограничений и искусственного вмешательства в работу рынка. Именно действия НКРЭКУ привели к рекордным убыткам государственных компаний, в частности НЭК "Укрэнерго".

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Топ комментарии
+21
Кушайте зебилы!
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19.05.2021 17:16
+12
вованипричём ???
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19.05.2021 17:19
+9
Да какой там к черту непрофессионализм!
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19.05.2021 17:21
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Кушайте зебилы!
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19.05.2021 17:16 Ответить
Лохторат,майже 30 років, хряцає локшину з задоволенням !!!)))
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19.05.2021 17:46 Ответить
А при чем тут зе и зебилы, как Вы говорите? Что, при ПАПе было иначе? Но дело даже не в этом. Вы упустили, что речь о стоимости и себестоимости. Не хотим убытков? Поднимаем отпускную стоимость эл. энергии. Но, я бы хотел увидать правильно высчитанную себестоимость.
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19.05.2021 17:55 Ответить
Так вот, действительно не было. Система была сбалансирована и все предприятия работали с прибылью без необходимости поднимать тарифы на электрику.

НКРЕКП свідомо заганяє державні енергокомпанії в збитки в інтересах імпортерів струму з Росії, – економіст - Цензор.НЕТ 4213
НКРЕКП свідомо заганяє державні енергокомпанії в збитки в інтересах імпортерів струму з Росії, – економіст - Цензор.НЕТ 2371
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19.05.2021 18:10 Ответить
Боюсь,що без містера Лінча, (Mr. Lynch), вже аж ніяк не обійтись...
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19.05.2021 17:18 Ответить
а что статьи 109 Госизмена и финансирвоание терроризма УК Украины не работает на Тарасюка и его банду?7 или Зеленский негодяй получает там свои %???!!!
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19.05.2021 17:23 Ответить
Лялька,неспроможна на самостійні дії,все згідно сценарія та волі ляльковода !!!))
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19.05.2021 17:27 Ответить
вованипричём ???
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19.05.2021 17:19 Ответить
Ясна річ,він лялька,грає роль,а сценарій пишуть інші !!!!)))
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19.05.2021 17:36 Ответить
НКРЕКП свідомо заганяє державні енергокомпанії в збитки в інтересах імпортерів струму з Росії, – економіст - Цензор.НЕТ 3510
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19.05.2021 18:11 Ответить
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (укр. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЕКП) - является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины и подотчетным Верховной Раде Украины. Комиссия учреждена Указом Президента Украины № 715/2014 от 10 сентября 2014 года.
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19.05.2021 17:21 Ответить
Да какой там к черту непрофессионализм!
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19.05.2021 17:21 Ответить
Лялькі фахово втілюють в життя кремлівський сценарій !!)))
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19.05.2021 17:24 Ответить
Так а кому мы деньги платим? Где соответствующие органы?
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19.05.2021 17:21 Ответить
Всі при ділах,кришивання,рекет,роботи вистачає !!!)))
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19.05.2021 17:48 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послвдовно ,втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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19.05.2021 17:22 Ответить
пацаны зарабатывают, готовятся подымать тарифы, зелебобики аж верещать и начали оплачивать электроэнергию на погода вперёд)))) после этого облэнерго начали лазить по домам)) проверять реальные показания электросчётчиков))) так шо зелебобики бегите газ и воду оплачивайте НКРЭКУ сознательно загоняет государственные энергокомпании в убытки в интересах импортеров электрического тока из России, - экономист - Цензор.НЕТ 6469 газ с отопительного сезона по 20 электроэнергия по 4)) возрадуйтесь уроды))
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19.05.2021 17:25 Ответить
Правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют
https://censor.net.ua/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut
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19.05.2021 17:26 Ответить
Відповідальність прийде завжди.Головне не дати їм втекти з України.Україна їх породила, Україна їх і закопає.
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19.05.2021 17:28 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
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19.05.2021 17:30 Ответить
А какого из представителей олигархов ставить за место него?
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19.05.2021 17:33 Ответить
Мы хоть их меняем а у вас Ху..до сколько уже сидит? Третий десяток. И не тебе кацапа тут ерничать.
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19.05.2021 17:45 Ответить
комментарий отмечен как спам
ПРошенко, only!!
😃
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19.05.2021 17:48 Ответить
Ні Пєця, ні Юля, ні бойка, ні хтось інший, хто вже балотувавсь, не об'єднають наше суспільство. А тільки в об'єднанні наша перемога. Треба хтось інший. Особисто мені подобається Сенченко Андрій. Юлєфоби проголосують за Зеркаль Лану. Хтось Безсмертного бачить на чолі. Власне нормальних кандидатів вистачає. Але треба узгодити якогось одного. Як? Можна проголосувати на київському віче всіх висуванців. Хто переможе, той і ЄДИНИЙ. В будь якому разі цей кандидат буде у мільон разів кращим, ніж Зєля.
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19.05.2021 22:15 Ответить
Ваше Панське Право!!)
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20.05.2021 06:38 Ответить
Ба,яке знайоме обличчя !! Що гасло "Лишьби не Порошенко" змінив на "Зелю,геть!Дострокові!" !!!!)))
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19.05.2021 17:34 Ответить
Да Ваню уже столько мордой тыкали в его же гавно,так он новую отмазку придумал ,типа порох и зеля одинаковые. И не доходит что оно во время войны порох на вазелин поменял.
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19.05.2021 17:47 Ответить
Саботаж когда страна воюет? НКРЕКП свідомо заганяє державні енергокомпанії в збитки в інтересах імпортерів струму з Росії, – економіст - Цензор.НЕТ 197

- РАССТРЕЛ через двукратное повешание !!! НКРЕКП свідомо заганяє державні енергокомпанії в збитки в інтересах імпортерів струму з Росії, – економіст - Цензор.НЕТ 2469
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19.05.2021 17:38 Ответить
7 років розстріла,тричі на добу !!!)))
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19.05.2021 17:44 Ответить
на перше травня й Нови рік - відпочивають...
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19.05.2021 17:53 Ответить
І на день піонеріі -19 травня !!!)))
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19.05.2021 17:56 Ответить
ну нехай вже й на день піонеріі не стріляти, але їм червоні галстуки пов*язати й затягнути ТАК, шоб зеньки повилуплювалися і пряма кишка вилізла...
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19.05.2021 18:06 Ответить
Порошенко завершил формирование комиссии по отбору членов НКРЭКУ, https://biz.liga.net/all/tek/novosti/poroshenko-opredelilsya-s-komissiey-po-otboru-chlenov-nkreku
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19.05.2021 17:47 Ответить
Да не один нормальный инвестор сюда не придет, кому нужно электричество по 4,1 грн. кВт 0.15$ для предприятий, в среднем в США для пром предприятий цена 0,07$ в ЕС 0,08 евро, Китае 0,065$, притом что при такой стоимости генерация и сети приносят владельцам колоссальную прибыль)) а у нас 0,15$ и все нищие ДЭТЕК и Энергоатом денег нет работаем в убыток... НКРЕКП свідомо заганяє державні енергокомпанії в збитки в інтересах імпортерів струму з Росії, – економіст - Цензор.НЕТ 6353
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19.05.2021 18:02 Ответить
НКРЕКП свідомо заганяє державні енергокомпанії в збитки в інтересах імпортерів струму з Росії, – економіст - Цензор.НЕТ 1977
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19.05.2021 18:16 Ответить
Наша энергия дороже купленной и растаможенной,вот и весь гешефт,казнокрады разворовывают все под чистую.
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19.05.2021 18:53 Ответить
целенаправленный подрив экономики Украины. президент придерживаеться выбранной после выборов тактики. МОЛЧИТ. молчит на все и всех. вопрос. а нахрена нам такой президент
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19.05.2021 18:55 Ответить
А шо ж це за така НКРЕКУ така шо їй ніхто хвоста прикрутити не може? Чи там сидять одні коломойші та поставлену задачу виконують?
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19.05.2021 19:03 Ответить
Не мешайте Зеле делать покращення НКРЕКП свідомо заганяє державні енергокомпанії в збитки в інтересах імпортерів струму з Росії, – економіст - Цензор.НЕТ 5747
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19.05.2021 19:08 Ответить
стреляй любого, не ошибешься
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19.05.2021 19:16 Ответить
Ні це справжні вороги їх суддити треба ,зате як збагатилися олігархи особливо Ахметка ,Беня та інші шахраї.
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19.05.2021 20:33 Ответить
интересно, сколько времени еще мудрый нарид будет терпеть зеленых предателей и воров?
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19.05.2021 21:41 Ответить
Недавно на Цензорі писали що на зелений тариф треба 50 млрд. Два і два скласти можете?
І хто ж його так розплодив?
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19.05.2021 23:29 Ответить
 
 