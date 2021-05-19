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С начала суток нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано, - пресс-центр ОС

В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 19 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. Согласно отчету СММ ОБСЕ от 18 мая, Миссия продолжает фиксировать факты систематического препятствования работе патрулей и полетам БПЛА СММ на временно оккупированных территориях.

В частности, БПЛА Миссии уже систематически сталкиваются с помехами, в результате глушения сигнала при проведении заранее анонсированных запланированных полетов. Недавно Миссия зафиксировала более 10 таких случаев.

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Также оккупанты продолжают дооборудовать и расширять имеющиеся оборонительные позиции в сторону линии разграничения. В частности, Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня, недалеко от населенного пункта Пески, проводились земляные инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов для создания новых укреплений в направлении расположения передовых позиций подразделений Вооруженных Сил Украины.

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В частности, Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня, недалеко от населенного пункта Пески, проводились земляные инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов для создания новых укреплений в направлении расположения передовых позиций подразделений Вооруженных Сил Украины.

А у нас этого никто не замечает. (с)
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19.05.2021 17:47 Ответить
"Земляные работы" это копка скотомогильников под складиование ваты с передовой...
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19.05.2021 18:13 Ответить
Хто бы спорил? -- команду подать некому...
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19.05.2021 18:26 Ответить
"С начала суток нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано, - пресс-центр ОС" (с)
На позиции бояру завезли. Не до стрельбы им... да и хрен во шо то попадут...
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19.05.2021 18:11 Ответить
-- пойди, Вавкин -- возьми их голыми руками...
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19.05.2021 18:27 Ответить
не пойду! -
боюся...
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19.05.2021 18:31 Ответить
 
 