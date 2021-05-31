Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News
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Хакеры группировки DarkSide, заблокировавшие работу американского трубопровода Colonial Pipeline, получили выкуп в размере $90 млн. Средства были выплачены в биткоинах.
Об этом сообщает американский телеканал NBC, информирует Ценор.НЕТ.
Большинство средств из общей суммы выкупа - 90 млн долл., Были направлены на криптобиржи, где их можно конвертировать в деньги.
Выяснить это удалось благодаря тому, что лондонская аналитическая компания Elliptic идентифицировала биткоин-кошелек, который хакеры DarkSide использовали для сбора выкупов от своих жертв.
Исследователи безопасности из компании Intel 471 заявили, что группировка DarkSide закрылась после потери доступа к собственным серверам, к тому времени его кошельки с криптовалютой опустели.
По данным Elliptic, DarkSide и ее аффилированные фирмы получили по меньшей мере $90 млн выкупа биткоинами, поступившими из 47 различных кошельков для криптовалют.
Ранее несколько влиятельных американских СМИ сообщили о вероятной причастности хакерской группировки DarkSide к кибератакам на компанию Colonial Pipeline, которая в воскресенье заявила об остановке своей трубопроводной системы через кибер-угрозу. ФБР подтвердило, что ответственность за атаку несут именно эти хакеры.
Пожалуйста, подождите...
Это для нас сумма заоблачная, для Америки-карманные расходы.
Правда, куда-то делось "мы с террористами не договариваемся, но это вторично...
Общественность возмущена этим фактом шантажа и состоявшегося вымогательства.
Общественность теперь требует жёсткого наказания плохих мальчиков.
И денежки выплатили - всё как в лучших домах с бесплатным сыром.
10 May 2021 - F.B.I. Identifies Group Behind Pipeline Hack ... cyberdefenses, said there was no evidence that the Russian government was behind the attack.
https://www.nytimes.com/2021/05/10/us/politics/pipeline-hack-darkside.html
Joe Biden said on Monday that "so far" there has been no evidence that the ... We have efforts under way with the FBI and DoJ to disrupt and prosecute ... there is no evidence "so far" that Russia is involved in the Colonial Pipeline ...
https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/10/colonial-pipeline-shutdown-us-darkside-message
"So far there is no evidence based on, from our intelligence people, that Russia is involved, though there is evidence that the actors, ransomware, is in Russia. They have some responsibility to deal with this,"
мешает этническое и ментальное родство между "избранными" соплеменниками,
разбросанными по всей Европе - они обязаны помогать друг другу
согласно катехизису избранных в ссср (гугл) .
Тепер вони попались "с полічним", як у них прийнято казати.
Лавров про таких казав: "дібіли, ***" ....
" Да это просто позор какой то!" (с)
😁
Америка разрешила шантажистам довести вымогательство до конца.
Теперь это полностью завершённый кейс, капкан захлопнут ...
Нє??
))
..
Если козляндия так плохо себе повела накануне встречи,
то будет заслуженно наказана, и поделом.
И во время чего: еды или жёсткого секса.
Все сети разрабатывались американцами.
Какая бы защита не была, а уязвимость есть всюду. У мокшан там и хакать нечего, те еще сидят на аналоговых прототипах. Вот и доверяйся софту негодному. Руководство могло запросто пожлобиться на систему защиты.
Але ж амери не залишать це просто так...
Фєдєрасти втратять більше...
Немытая россия выглядит жалким шантажистом - кто ей доктор ?
Если бы окурок пу был умным, он бы первым переловил этих придурков,
переsравших ему перед встречей с Байденом весь огород.
Дебилы, мндля ...
Возмущённое общественное мнение подготовлено к адекватному ответу со стороны США.
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