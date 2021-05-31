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Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News

Хакеры группировки DarkSide, заблокировавшие работу американского трубопровода Colonial Pipeline, получили выкуп в размере $90 млн. Средства были выплачены в биткоинах.

Об этом сообщает американский телеканал NBC, информирует Ценор.НЕТ.

Большинство средств из общей суммы выкупа - 90 млн долл., Были направлены на криптобиржи, где их можно конвертировать в деньги.

Выяснить это удалось благодаря тому, что лондонская аналитическая компания Elliptic идентифицировала биткоин-кошелек, который хакеры DarkSide использовали для сбора выкупов от своих жертв.

Исследователи безопасности из компании Intel 471 заявили, что группировка DarkSide закрылась после потери доступа к собственным серверам, к тому времени его кошельки с криптовалютой опустели.

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По данным Elliptic, DarkSide и ее аффилированные фирмы получили по меньшей мере $90 млн выкупа биткоинами, поступившими из 47 различных кошельков для криптовалют.

Ранее несколько влиятельных американских СМИ сообщили о вероятной причастности хакерской группировки DarkSide к кибератакам на компанию Colonial Pipeline, которая в воскресенье заявила об остановке своей трубопроводной системы через кибер-угрозу. ФБР подтвердило, что ответственность за атаку несут именно эти хакеры.

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Топ комментарии
+15
Наразі кацапи - хакери , отримавши таку сумму, будуть ще більш наполегливо кошмарити весь цивілізований світ !
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19.05.2021 18:26
+15
Ой ли... Уж сколько раз твердили миру, что все в Америке лучшее - и защита от хакеров; и программное обеспечение и вааще... А обычный нефтепровод не смогли защитить и облажались на весь мир.
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19.05.2021 18:38
+14
Ты имеешь ввиду,что твои хозяева облажались с "Турецким Потоком",с Трубопроводом "Сила Сибири",с "Северный Поток-2" и другие? Или может быть ты имеешь ввиду вложение Китая в почти 30 миллиардный проект в Катаре,а не в рфии? Зачем им в рфию вкладывать? Вкладывать в жертву,чтобы она реанимировалась? В жертву,которая сама в пасть Китаю придет?
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19.05.2021 18:51
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Бредятина какая то, лапша на уши...
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19.05.2021 18:19 Ответить
у меня сайт на хостинге за 2 евро в месяц. За эти деньги я получаю гарантированный сервисом бекап за сутки, бекап за неделю и бекап за месяц. Кроме того, могу сам делать бекапы хоть каждые 5 минут и скачивать на свой компьютер. А тут газопровод...какой-то чес...
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19.05.2021 19:44 Ответить
Просто америкосы поступили практично: оценили убытки от простоя и решили, что дешевле заплатить.
Это для нас сумма заоблачная, для Америки-карманные расходы.
Правда, куда-то делось "мы с террористами не договариваемся, но это вторично...
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19.05.2021 20:48 Ответить
Чушь не молоти . Люди неделю не могли заправить машины , стояли в очереди и цены на некорорых заправках доходили до $7 за галлон . Администрация байдена беспомощное , непрофессиональное убожество . Туда набрали по цвету кожи , сексуальным предпочтениям ,а не по профессиональным качествам.
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19.05.2021 21:20 Ответить
Администрация Байдена получила роскошный повод для наказания кремля.
Общественность возмущена этим фактом шантажа и состоявшегося вымогательства.
Общественность теперь требует жёсткого наказания плохих мальчиков.
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19.05.2021 22:28 Ответить
Скажем так - администрация байдена выдумала очередной повод для наказания кремля, хотя кремль и без того этих поводов даёт хоть отбавляй.
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19.05.2021 23:20 Ответить
Как это "выдумала", если потребители неделю не могли заправиться ?
И денежки выплатили - всё как в лучших домах с бесплатным сыром.
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19.05.2021 23:28 Ответить
ФБР открыто заявило что хакеры не имеют отношения к росийскому правительству . никого наказывать кроме американских налогоплательщиков байден не будет . общественность возмущена бездействием байденовской администрации и высокими ценами на бензин . на что секретарь по энергетики заявила - покупайте электрические автомобили и катайтесь.
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20.05.2021 01:20 Ответить
давай пруфы где это ФБР "ОТКРЫТО ЗАЯВИЛО" ! НЕ ЧЕШИ ЯЗЫКОМ
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20.05.2021 01:23 Ответить
английский кацап знаешь ? тогда читай .

10 May 2021 - F.B.I. Identifies Group Behind Pipeline Hack ... cyberdefenses, said there was no evidence that the Russian government was behind the attack.

https://www.nytimes.com/2021/05/10/us/politics/pipeline-hack-darkside.html
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20.05.2021 01:41 Ответить
срешь, скатина
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20.05.2021 01:54 Ответить
А вот и любимец зеизберателей Байден подтвердил .:

Joe Biden said on Monday that "so far" there has been no evidence that the ... We have efforts under way with the FBI and DoJ to disrupt and prosecute ... there is no evidence "so far" that Russia is involved in the Colonial Pipeline ...

https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/10/colonial-pipeline-shutdown-us-darkside-message
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20.05.2021 01:43 Ответить
брешеш как кацапское рыло, хотя ты, мокша, он и есть...
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20.05.2021 01:57 Ответить
шо лаптеногое не смог английский осилить ? иди учи мордовский .
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20.05.2021 02:12 Ответить
мокша - а чей то ты с бутылки слез? Ахмет недоволен будет!!! Сколько мі таких кацапо тролей видели..... пускают сюда, типа - борзіх, а потом...Ті ж понимаєшь - шо ті есть тупо конченное животное? так и помрешь... ты конченай.........
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20.05.2021 02:23 Ответить
r was the work of Russia or another state that was using the criminal group covertly.

"So far there is no evidence based on, from our intelligence people, that Russia is involved, though there is evidence that the actors, ransomware, is in Russia. They have some responsibility to deal with this,"
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20.05.2021 02:34 Ответить
да согласен для них копейки, но американцы проследили всю цепочку))) я думаю они это сделали специально, ответка будет шикарная и повод хороший - какие то сраные 90 лимонов Хакери з РФ, які атакували трубопровід Colonial Pipeline, отримали $90 млн викупу, - NBC News - Цензор.НЕТ 6284 у нас крадут лярдами и выходят под залог 42 лимона, так шо поживём посмотрим
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20.05.2021 10:19 Ответить
согласен с тем, что американцы свои деньги вернут за счет кацапов, еще и наварят.
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20.05.2021 10:35 Ответить
уверен вуйко сЭм пришлет со-временем хорошую ответку......
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19.05.2021 18:22 Ответить
Ой ли... Уж сколько раз твердили миру, что все в Америке лучшее - и защита от хакеров; и программное обеспечение и вааще... А обычный нефтепровод не смогли защитить и облажались на весь мир.
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19.05.2021 18:38 Ответить
Ты имеешь ввиду,что твои хозяева облажались с "Турецким Потоком",с Трубопроводом "Сила Сибири",с "Северный Поток-2" и другие? Или может быть ты имеешь ввиду вложение Китая в почти 30 миллиардный проект в Катаре,а не в рфии? Зачем им в рфию вкладывать? Вкладывать в жертву,чтобы она реанимировалась? В жертву,которая сама в пасть Китаю придет?
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19.05.2021 18:51 Ответить
Я имею в виду, что ты - идиот, и путаешь своих хозяев.
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19.05.2021 19:01 Ответить
У идиотов как ты,-мыслей нет! Есть только строчки в методичке.Посмотри сколько человек поняли это,а также поняли,что ты руССкий выродок! И они правы!
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19.05.2021 20:32 Ответить
Последние несколько слов,-это твоя подпись? Очень похоже! Ты в своем комментарии поставил под сомнение превосходство США над рашкой в сфере технологий. Разве нормальный человек может так поступить? Или ты в самом деле считаешь,что рашка опережает США в сфере технологий? Или ты не знаешь,что есть поговорка "Один дурак бросает камень в воду,-и десять умных не могут его вытаскивать!"? Так если ты всего этого не знаешь,то почему лезешь со своими глупыми комментариями? И ждешь,чтобы тебя за такие комментарии погладили по головке? Больше думай и научись точно выражать свои мысли,и тогда тебя никто не будет трогать!
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20.05.2021 06:45 Ответить
Вот потому, что обычный... Был бы стратегический то думаю был бы защищен. А так на защиту как всегда денег зажали...
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19.05.2021 18:58 Ответить
Как знать. Может решили провернуть операцию по выявлению членов этой группировки по принципу "меченные купюры"
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19.05.2021 19:38 Ответить
В Америке самая лучшая система по которой жизнь устроена - на этот хак правильно отреагируют, сделают выводы и переделают так чтобы защита стала лучше всесто того чтобы ходить как некоторые по кругу и наступать на те же грабли.
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19.05.2021 20:33 Ответить
Вообще-то это система называеця бекап компьютера . работает безотказно . что мешало сделать копию жесткого диска ?
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19.05.2021 21:24 Ответить
почему облажались? ребята закинули деньжата и смотрят кто первый полезет в мышеловку)) когда то мне рассказывали про сказки не уловимого даркнета, типа никто ничего не знает и всё анонимно и не проследить и т.д. но по посаженным хакерам в Американских тюрьмах я бы так не думал, американцы создавали эти системы, а не бухарь Ваня из **********, да ребята БЕСПЛАТНО нашли дырку, американцы молодцы согласились на всё Хакери з РФ, які атакували трубопровід Colonial Pipeline, отримали $90 млн викупу, - NBC News - Цензор.НЕТ 4346 проще говоря места в ихних тюрьмах очень много.
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20.05.2021 11:22 Ответить
Норм так кацапы нажились…
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19.05.2021 18:23 Ответить
Вся Европа скуплена, рос. деньги в недвижимости, в активах серьезных компаний, в инфраструктуре. Надо быть слепым, чтобы этого не видеть. И они (европейские политики) не видят: мешают толстые-претолстые пачки денег от Газпрома.
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19.05.2021 18:40 Ответить
Ну вот в Украине у кацапов были деньги в недвижимости, в активах серьезных компаний, свои банки - и шо это им дало? Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 6663 Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 7376
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19.05.2021 20:14 Ответить
Ну так эти банки сменили названия типа был русский стандарт стал форвард и ТД.и продолжают бабки зарабатывать и влиять на экономику. Не успела гонтарева добить их
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19.05.2021 20:54 Ответить
Andrew86,
мешает этническое и ментальное родство между "избранными" соплеменниками,
разбросанными по всей Европе - они обязаны помогать друг другу
согласно катехизису избранных в ссср (гугл) .
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19.05.2021 22:24 Ответить
Ну таки этот катехизис взялся неведомо откуда к такому отношусь скептически а так всё есть в торе ( ветхий завет) .
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19.05.2021 22:52 Ответить
Но европейские структуры состоят преимущественно "из того же материала".
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20.05.2021 00:22 Ответить
Подсчитано .что около триллиона долларов полученных на сверх доходах от нефтегаза в раше разворовано за 20 лет вот и представьте какими суммами они оперировали для подкупов .
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19.05.2021 21:02 Ответить
ДА КАНЕШНА)))))))))) Европа - нищяя - вся, прям ,,скуплена)))))))))) жди ответочку скрытую казламорд
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20.05.2021 01:25 Ответить
Наразі кацапи - хакери , отримавши таку сумму, будуть ще більш наполегливо кошмарити весь цивілізований світ !
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19.05.2021 18:26 Ответить
Якби вони були на це здатні, то закошмарили б світ ще вчора. Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 4787
Тепер вони попались "с полічним", як у них прийнято казати.
Лавров про таких казав: "дібіли, ***" ....
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19.05.2021 22:18 Ответить
Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 5998
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19.05.2021 22:55 Ответить
Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 3281Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 8339
" Да это просто позор какой то!" (с)
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19.05.2021 18:29 Ответить
Израиль взорвал Метро где хранились палестинские типа ракеты и боезапас ...Видео взорвало инет....
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19.05.2021 18:33 Ответить
Метро...
😁
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19.05.2021 18:43 Ответить
в Палестине нет Метро... так называется их подземный военный движ
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20.05.2021 01:27 Ответить
Если правда, то это позорище.Штаты похоже зассут даже оружием помогать, если рашка начнет полномасштабную войну против Украины. Страны Балтии, в случае захвата тоже однозначно сольют.
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19.05.2021 18:38 Ответить
Дєло утопающихся- дєло рук саміх утопающихся..©
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19.05.2021 18:42 Ответить
Дмитрий Иванов, не пались, не показывай своё скудоумие.
Америка разрешила шантажистам довести вымогательство до конца.
Теперь это полностью завершённый кейс, капкан захлопнут ...
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19.05.2021 22:15 Ответить
Счас, самі винні...
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19.05.2021 22:20 Ответить
Звісно, що тупі московіти самі винні.
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19.05.2021 22:31 Ответить
Colt не пістолет а тельонок??
Нє??
))
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20.05.2021 12:18 Ответить
Администрация байдена(демократов) помогать оружием не будет . С другой стороны у расейки нет ни сил ни средств на операцию по оккупации Украины . Так что ситуация патовая . Вооружайтесь сами и отделяте оккупированный даунбас . Ни к чему вам в стране рассадник росейской заразы .

..
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19.05.2021 21:28 Ответить
Байден получил как раз карт-бланш на удвоение помощи Украине.
Если козляндия так плохо себе повела накануне встречи,
то будет заслуженно наказана, и поделом.
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19.05.2021 22:30 Ответить
как пагодка в масквеее?
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20.05.2021 01:28 Ответить
выгляни в окошко , лаптеногий .
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20.05.2021 01:44 Ответить
казламордый мокша - ты всегда такой тупой? или только по четвергам?
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20.05.2021 01:53 Ответить
уже помогают оружием, так что мимо.
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19.05.2021 23:16 Ответить
Ларчик-то просто відкривався..
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19.05.2021 18:40 Ответить
из статьи абсолютно непонятно, хакеры получили выкуп именно за нефтепровод или вообще?
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19.05.2021 18:45 Ответить
Хакеры получили выкуп за программу которая разблокировала компьютеры управляющие трубопроводом .
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19.05.2021 21:30 Ответить
в статье об этом нет ни слова. ни про программу, ни про заблокированные компьютеры
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19.05.2021 22:12 Ответить
хакеры получили себе 9мм с пролонгацией до "Мля, а как они эт... хххрррии" Где то то так
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20.05.2021 01:30 Ответить
если это правда, что американцы заплатили выкуп - пусть ждут повторения этих фокусов по нарастающей. P.S. "аппетит приходит во времяч еды"(с)
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19.05.2021 18:45 Ответить
Это ещё вопрос к кому именно теперь придёт аппетит.
И во время чего: еды или жёсткого секса.
Все сети разрабатывались американцами.
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19.05.2021 22:09 Ответить
Я не зовсім вкурив, а чому у них управління нафтопроводом - не закрита система? Навіщо там вихід в інтернет?
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19.05.2021 18:48 Ответить
І чому не можна відновити по?
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19.05.2021 19:37 Ответить
Дык где лямы?)))
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19.05.2021 18:48 Ответить
Неизвестно,кто,и куда разгрузил те кошельки!
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19.05.2021 18:52 Ответить
А были ли хакеры?
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19.05.2021 20:51 Ответить
Я имел ввиду,что могли "хаккернуть" самих хаккеров.
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20.05.2021 06:48 Ответить
То шо бізнес США вже офіційно фінансує тероризм? Приїхали. Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 3792
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19.05.2021 19:04 Ответить
Класс) обогатились на 90 лямов, можно теперь до старости скучать)
Какая бы защита не была, а уязвимость есть всюду. У мокшан там и хакать нечего, те еще сидят на аналоговых прототипах. Вот и доверяйся софту негодному. Руководство могло запросто пожлобиться на систему защиты.
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19.05.2021 19:12 Ответить
ФСБ заробило 90 мільйонів...
Але ж амери не залишать це просто так...
Фєдєрасти втратять більше...
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19.05.2021 19:17 Ответить
Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 5873
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19.05.2021 19:32 Ответить
Миллионы - то в биткоинах. Надо же их отоварить, перевести в доллары или другую настоящую валюту.
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19.05.2021 19:43 Ответить
українці не рузгеязiчнe.
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19.05.2021 19:52 Ответить
То я мабуть що з Монголіі , бо украінець і ни па рузге гаварю
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19.05.2021 20:05 Ответить
обидно за свою говнорашку стало, да, набутылочник? Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 6205 Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 1457
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19.05.2021 20:23 Ответить
мой свиномордый тебе в рот не влезет, чучело лишнехромосомное! Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 6359
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19.05.2021 20:34 Ответить
Саме час американцям вводити заброну фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з криптовалютними операціями. Слідом за Китаєм.
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19.05.2021 20:04 Ответить
Теперь Штаты могут делать ВСЁ - мировое общественное мнение на их стороне.
Немытая россия выглядит жалким шантажистом - кто ей доктор ?
Если бы окурок пу был умным, он бы первым переловил этих придурков,
переsравших ему перед встречей с Байденом весь огород.
Дебилы, мндля ...
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19.05.2021 22:06 Ответить
Короче, скупять пацыки всю боярку на РФ......
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19.05.2021 20:39 Ответить
Американская сторона получила доказанный завершённый факт вымогательства.
Возмущённое общественное мнение подготовлено к адекватному ответу со стороны США.
Мышеловка захлопнулась, вазелин в опциях отсутствует.
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19.05.2021 22:03 Ответить
Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 1786
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19.05.2021 22:59 Ответить
 
 