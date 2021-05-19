О сроках обмена удерживаемыми лицами речь пока не идет, поскольку продолжается работа над списками, - член украинской делегации в ТКГ Иванова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На заседании Трехсторонней контактной группы 19 мая одной из тем для обсуждения станет обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО. Однако о сроках возможного обмена пока речь не идет, поскольку продолжается работа над списками пленных.
Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказала член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, участница гуманитарной подгруппы Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, процедура открытия списков пленных и работа с ними еще не пройдена.
На вопрос, сколько времени надо на согласование списков удерживаемых лиц, участница гуманитарной подгруппы в ТКГ ответила: "Об этом сейчас рано говорить, это может быть период и очень короткий, и очень долгий. Каждый раз это при каждом обмене происходило по-разному".
Пожалуйста, подождите...