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Новости Политика Украины
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обмен (532) пленные (728) Трехсторонняя контактная группа (744)

О сроках обмена удерживаемыми лицами речь пока не идет, поскольку продолжается работа над списками, - член украинской делегации в ТКГ Иванова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

О сроках обмена удерживаемыми лицами речь пока не идет, поскольку продолжается работа над списками, - член украинской делегации в ТКГ Иванова

На заседании Трехсторонней контактной группы 19 мая одной из тем для обсуждения станет обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО. Однако о сроках возможного обмена пока речь не идет, поскольку продолжается работа над списками пленных.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказала член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, участница гуманитарной подгруппы Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, процедура открытия списков пленных и работа с ними еще не пройдена.

На вопрос, сколько времени надо на согласование списков удерживаемых лиц, участница гуманитарной подгруппы в ТКГ ответила: "Об этом сейчас рано говорить, это может быть период и очень короткий, и очень долгий. Каждый раз это при каждом обмене происходило по-разному".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 19 мая состоится видеоконференция общего заседания ТКГ. Обнародована повестка дня

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Зеля ж нахвалявся звільняти полонених, а не якихось літс.
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19.05.2021 18:44 Ответить
путлер в 19 году отымел зеленого ишака по обмену,мы отдали одесских сепаров,свидетеля по кацапскому буку,боевиков,а в замен получили "таксистов ",теперь кацапии обмен не интересен - они получили все ,что им надо было,а зеленое чмо сосет лапу
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19.05.2021 20:42 Ответить
А як воно верещало про полонених, яких інші "не хотіли" звільняти з полону.
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19.05.2021 18:54 Ответить
Ясна річ,тож кляті попередники,як самі нічого не робили,а Порошенко і досі заважає працювати !!)))
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19.05.2021 18:59 Ответить
Що ексчендж,терористів на таксистів, відновлює роботу !!!)))
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19.05.2021 18:57 Ответить
 
 