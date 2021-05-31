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Новости Происшествия
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Одесса (3253) стрельба (1485) СТО (12)

Стрельба на СТО в Одессе: между водителями возник конфликт, ранены 2 человека, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Стрельба на СТО в Одессе: между водителями возник конфликт, ранены 2 человека, - СМИ

После стрельбы на станции техобслуживания на Молдаванке в Одессе в городе ввели план "Перехват". Стрелявшего удалось задержать.

Об этом сообщает со ссылкой на источники ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Конфликт между водителями перерос в стрельбу. Подозреваемый скрылся с места, и полицеские ввели в городе план "Перехват". Разыскивали автомобиль KIA SOUL 2016 года выпуска. Вскоре стрелявшего удалось задержать.

Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия.

"24 канал" уточняет, что конфликт произошел на СТО, расположенном в районе Молдаванка. Ранения в область туловища получили двое мужчин, их состояние некритично, жизни ничто не угрожает.

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Топ комментарии
+8
пора синяки от травматов называть правильно - синяки... шишки... гули !

а не ранения
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19.05.2021 18:55
+6
Та роздайте вже мудрому наріду калаші...
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19.05.2021 19:17
+6
Називається дай дурням зброю .... Добре що хоча б з калашами не шастають по місту
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19.05.2021 19:58
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Да бытовуха...
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19.05.2021 18:55 Ответить
Да...я тоже так думаю. Трёшки хватит
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19.05.2021 19:26 Ответить
пора синяки от травматов называть правильно - синяки... шишки... гули !

а не ранения
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19.05.2021 18:55 Ответить
Ну за Кіа Соул не страшно ментам поганятись.😏
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19.05.2021 19:00 Ответить
Та роздайте вже мудрому наріду калаші...
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19.05.2021 19:17 Ответить
Міни і гранати
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19.05.2021 19:48 Ответить
мудрому нариду оружие давать низззя, патамушта они бараны, которых стригут, а те кто это делают и так при оружии
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19.05.2021 22:31 Ответить
автомобиль сам по себе оружие массового поражения.. Стрілянина на СТО в Одесі: між водіями виник конфлікт, поранено 2 осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2788 а вы короткоствол зажали.. где логика? Стрілянина на СТО в Одесі: між водіями виник конфлікт, поранено 2 осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9498
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20.05.2021 00:27 Ответить
если стрелки на соул уже разъезжают, что говорить о геликах и прадиках...)
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19.05.2021 19:25 Ответить
ХАМАС в ответ выпустил 3000 ракет по Одессе
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19.05.2021 19:43 Ответить
на эту тему есть еще совковый анекдот: "...щас мы им покажем как Черное море шумит", а после "...оказывается Днепр тоже серьёзная речка" Стрілянина на СТО в Одесі: між водіями виник конфлікт, поранено 2 осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2167
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19.05.2021 20:07 Ответить
Стрілянина на СТО в Одесі: між водіями виник конфлікт, поранено 2 осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7376 , ах, Одесссаа !
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19.05.2021 20:31 Ответить
Називається дай дурням зброю .... Добре що хоча б з калашами не шастають по місту
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19.05.2021 19:58 Ответить
И с калашами шастают ....и зброя у них есть . ....И рюкзаками занимаются и всем таким ...То таке ......феодально-полицейская страна называется все это ....
А тот хрен на Соле он кто был ? пан мусор ? господин судья? товарисч мелкий депутан ? Или простой ,.журналист,, ( $$) ? Стрілянина на СТО в Одесі: між водіями виник конфлікт, поранено 2 осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2757
Уточните важные подробности по стрелявшему а то у порохоботов-хоплофобов очко бомбит
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19.05.2021 21:49 Ответить
Сейчас разбираться опасно, чисто лотерея, на кого нарвешься. А еще ж попросту припадочных много, даже без оружия.
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19.05.2021 22:33 Ответить
Да ужжж, припадочных и без оружия хватает, это факт и ситуация лучше не становится, народ ни за что готов друг друга на улице поубивать.
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19.05.2021 23:25 Ответить
если у каждого будет калаш - дураков сразу станет меньше.
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20.05.2021 08:26 Ответить
 
 