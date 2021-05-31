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Стрельба на СТО в Одессе: между водителями возник конфликт, ранены 2 человека, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
После стрельбы на станции техобслуживания на Молдаванке в Одессе в городе ввели план "Перехват". Стрелявшего удалось задержать.
Об этом сообщает со ссылкой на источники ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
Конфликт между водителями перерос в стрельбу. Подозреваемый скрылся с места, и полицеские ввели в городе план "Перехват". Разыскивали автомобиль KIA SOUL 2016 года выпуска. Вскоре стрелявшего удалось задержать.
Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия.
"24 канал" уточняет, что конфликт произошел на СТО, расположенном в районе Молдаванка. Ранения в область туловища получили двое мужчин, их состояние некритично, жизни ничто не угрожает.
Топ комментарии
+8 БОРЯ ВАВКИН
показать весь комментарий19.05.2021 18:55
+6 Andriy Kalnyshevsky
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+6 Igor Lemke dd5e2437
показать весь комментарий19.05.2021 19:58
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а не ранения
А тот хрен на Соле он кто был ? пан мусор ? господин судья? товарисч мелкий депутан ? Или простой ,.журналист,, ( $$) ?
Уточните важные подробности по стрелявшему а то у порохоботов-хоплофобов очко бомбит