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Новости Политика Украины
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Вирастюк (76) ВР (10582) ЦИК (1020)

ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье, - ОПОРА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье, - ОПОРА

Центральная избирательная комиссия на заседании 19 мая составила новый протокол по результатам выборов в округе №87.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу гражданской сети ОПОРА.

Перед этим ОПОРА сообщила, что ЦИК признал недействительным голосования на 6 участках округа. Таким образом, не подлежат учету 3189 голосов избирателей, голосовавших на этих участках.

После этого у Вирастюка осталось 14811 голосов. Его конкуренты набрали: Александр Шевченко - 13942, Руслан Кошулинский - 13463 голоса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы на 87 округе: Правового выхода из ситуации нет, - Айвазовская

Победителем выборов остается Василий Вирастюк.

ЦИК снова признал слугу народа Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье, - ОПОРА 01
ЦИК снова признал слугу народа Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье, - ОПОРА 02

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области победу на довыборах в Раду 28 марта одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте - представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%), третьем - представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Также читайте: Возникла экстраординарная ситуация, при которой однозначного юридического выхода нет, - ЦИК о выборах на 87 округе

Кандидат в народные депутаты Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.

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Топ комментарии
+33
От зелене шапіто, блін...
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19.05.2021 19:14
+32
пришла власть, которая не признает законы Украины
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19.05.2021 19:14
+28
Перечекали коли спаде обурення
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19.05.2021 19:15
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Страница 2 из 2
Разгонять надо и СН и ЦИК.
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19.05.2021 19:37 Ответить
Тобто,Єрмак розрулив тєму з Бєньою.
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19.05.2021 19:37 Ответить
Нюю....а че.... Потяги Харьков-Херсон буде бігом тягнути..
Чи Мером Києва стане..

Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Исуса,
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.

Стремилась ввысь душа твоя -
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья -
Останешься свиньёю.

Пусть косо смотрят на тебя - привыкни к укоризне,
Досадно - что ж, родишься вновь на колкости горазд,
И если видел смерть врага ещё при этой жизни -
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.

Живи себе нормальненько -
Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.

Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.

Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?!

Да кто есть кто, да кто был кем? - мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом!
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.

Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы -
Удобную религию
Придумали индусы!

1969
©
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19.05.2021 19:37 Ответить
Скільки за пасасать?
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19.05.2021 19:56 Ответить
ЧИМ ти "пишаєся, зьобнууте?!
Свєю пенсією? Вакцинацією? Може, цінами на харчі?
Чи вбитими як у тирі бійцями? Чи залишеними кілометрами території України?
Може, тарифами? Чим ти пишаєся, гидота?!
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19.05.2021 20:15 Ответить
У Княгининку люди зловили закладчиків, а поліція їх відпустила.

Мешканці села Княгининок оголосили війну закладчикам наркотиків. Нещодавно люди виявили, що їхній населений пункт став потужною точкою для розповсюдження наркотичних речовин. Лише за кілька днів місцеві зловили та затримали близько сотні осіб, які робили так званні закладки, а також тих осіб, які приїжджають до Княгининка шукати наркотики. Вчора у селі відбулися збори, на які були запрошені депутати та поліція, щоб вирішити цю проблему. А вже увечері місцеві мешканці, які виходять патрулювати село, зловили нових розповсюджувачів наркотиків.
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19.05.2021 19:40 Ответить
На довыборах в и так не совсем проукраинскую ЗРаду теперь добавится ещё два врага Украины. Бандит сепаратист с Донбасса который примкнёт в вражеской Украине про-кремлёвской силе "життя сепаратистов и террористов". А Западная Украина на удивления умудрилась выбрать депутатом в антиукраинскую силу продажных украинофобов ЗЕбилов капитулянтов. Так скоро вся ЗРада будет полностью заполнена лютыми врагами нашей державы. Которые будут иметь Конституционное большинство для уничтожению Конституции Украины и голосования в угоду проклятому кремлю за преступные антиукраинские Законы.
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19.05.2021 19:43 Ответить
Путин аплодирует стоя.
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19.05.2021 20:52 Ответить
Вирастюк стане найвеличнішим президентом Європи. Він за Україну будь-кому пику відрихтує
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19.05.2021 20:57 Ответить
Вася - цар ненастоящий.
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19.05.2021 19:44 Ответить
Армянская мафия Авакова убивает украинский народ.

У Княгининку люди зловили закладчиків, а поліція їх відпустила.
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19.05.2021 19:44 Ответить
Это типа каждый из украинцев президент... ЦВК знову визнала "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах у Раду на Прикарпатті, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3939 ЦВК знову визнала "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах у Раду на Прикарпатті, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3939
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19.05.2021 19:46 Ответить
ганьбище. Вірастюк, виходить, звичайний босяк. фу
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19.05.2021 19:53 Ответить
этот мешок с удобрениями влезет в кресло депутата ?
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19.05.2021 19:57 Ответить


ДревляниН@freeukrman 1 ч

Вірастюк Нардеп.
Ось так Слуги плюють на людей, на закони, на Конституцію, на рішення Впрховного Суду.
Ось так будуть відбуватись майбутні Президенські переВИБОРИ Зеленського.
Хто ржав над фразою «останні чесні вибори відбулись в 2019 році при Порошенку», продовжуйте ржати.
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19.05.2021 20:34 Ответить
правильно говорил Хмара: Пришли гопники и бандюки, хуже ОПЗЖ
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19.05.2021 20:51 Ответить
Так Хмара , может за них и голосовал, бо был сильно против Порошенка?
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20.05.2021 08:58 Ответить
Слів нема. Вперше після 2004 року опитування на екзіт-полі( вірастюк був 3-й) не збігаються з
результатами. Далі кучмо-януковізм
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19.05.2021 20:02 Ответить
Щось нове в виборчому законодавстві - признавати недійсними результати виборів на дільницях де провладний кандидат не набрав більшості. Хтозна як би ще могли змінити результати голосування тих 3189 виборців, враховуючи незначний розрив в кількості голосів всіх трьох кандидатів.
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19.05.2021 20:09 Ответить
Да, ценное пополнение: Аксенов, Вирастюк! Чевствуется прогресс!
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19.05.2021 20:11 Ответить
Репетируют. Ну, да.
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19.05.2021 20:22 Ответить
Как кто-то дивно сказал:
В нашем цирке уже есть клоун, женщина-сосна, летающая акробатка и теперь силач. Дело осталось только за карликом.
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19.05.2021 20:27 Ответить
а клоун - совмещяет... две пайки взял
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20.05.2021 01:19 Ответить
зеЛеные гниды во главе с зелЯй за все будут овтечать!
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19.05.2021 20:31 Ответить


Хатуль Мадан@UA_CIbercat_





2004...
2013-14...
2024?
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19.05.2021 20:33 Ответить
а как же суд -уже пох ведь зэля не лох?
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19.05.2021 20:39 Ответить
комментарий отмечен как спам
Вирастюк- наш президент! Слава Україні!
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19.05.2021 20:52 Ответить
ЦВК знову визнала "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах у Раду на Прикарпатті, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2854.
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19.05.2021 21:10 Ответить
Печалька,бознову дали протягти, мій недавній коментар:50 років фізичного та
духовного знищення та +25 років державної невизначеності ,і це у Західній
Україні-оплоту державності, а кожен другий та третій виборець то не прийшов то
продався то злякався потрібні перевибори може дасть бог оговтаються Як же ж
важко створити з "населения" націю та народ. Прошу підтримати. Ваша
думкаhttps://petition.president.gov.ua/petition/115926
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19.05.2021 20:54 Ответить
№22/115926-еп
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.

Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
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19.05.2021 20:55 Ответить
Какое давление из ОП и СБУ? Не не слышали.
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19.05.2021 20:59 Ответить
ну что делать в раде виристюку? так как кива, будет хрен чухать
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19.05.2021 21:35 Ответить
Ні, він буде чухати кишені та насолоджуватись хрустом долярів.
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19.05.2021 22:25 Ответить
ЦВК знову визнала "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах у Раду на Прикарпатті, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 341

.
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19.05.2021 21:43 Ответить
правильно.
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19.05.2021 21:51 Ответить
Вот спрашивается, на кой ляд Вирастюку сдался этот испанский стыд?!!
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20.05.2021 06:49 Ответить
Очевидно, нет у него стыда как у большинства зеленой шайки.
Их, видно, по такому принципу иподбирают.
Чтоб могли идти по головам украинцев
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20.05.2021 09:15 Ответить
На жаль, 24% виявились повністю праві... До закінчення каденції Зеленський повністю зруйнує Україну. Можливо, вона і залишиться як окрема країна, з кордонами, але УСІ інституції, що мають забезпечувати її існування будуть повністю зруйновані.
Ми втратимо не 5 років "зеленого шапіто" а усі 10, бо наступні 5 підуть на відновлення зруйнованого. І це за умови, що ми не оберемо після Зелі нового популіста...
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20.05.2021 09:07 Ответить
Что теперь ныть, все карты зеленых открыты. Надо готовиться к выборам!
Кто виноват, что протянули Вирастюка? Сами выборцы!!!
Так как они проголосовали, потом легко было фальсифицировать. Разница была небольшой.
Сначала народ говорит, что им надо честного, незапятноного депутата, державника. А потом идет и голосует Не за него.Сами виноваты!.
Или их так устраивает. Голосуют опять за какие-то плюшки, обицянки и плевать им на Украину
Могли проголосовать за Кошулинського с большИм отрывом и сфальсифицировать было бы невозможно или, по крайней мере , тяжело!
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20.05.2021 09:08 Ответить
Честных выборов при зеленых уже не будет. Это на последнем примере уже видно однозначно.
Поэтому, если хотим на следующих през выборах выбрать преза для Украины, а не предводителя для шайки, нужно поддержать нужную кандидатуру с большИм перевесом и бороться за каждый голос.
Если будут выборы...
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20.05.2021 09:13 Ответить
На жаль, 24% виявились повністю праві... До закінчення каденції Зеленський повністю зруйнує Україну. Можливо, вона і залишиться як окрема країна, з кордонами, але УСІ інституції, що мають забезпечувати її існування будуть повністю зруйновані.
Ми втратимо не 5 років "зеленого шапіто" а усі 10, бо наступні 5 підуть на відновлення зруйнованого. І це за умови, що ми не оберемо після Зелі нового популіста...
показать весь комментарий
20.05.2021 09:16 Ответить
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