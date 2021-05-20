ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье, - ОПОРА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Центральная избирательная комиссия на заседании 19 мая составила новый протокол по результатам выборов в округе №87.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу гражданской сети ОПОРА.
Перед этим ОПОРА сообщила, что ЦИК признал недействительным голосования на 6 участках округа. Таким образом, не подлежат учету 3189 голосов избирателей, голосовавших на этих участках.
После этого у Вирастюка осталось 14811 голосов. Его конкуренты набрали: Александр Шевченко - 13942, Руслан Кошулинский - 13463 голоса.
Победителем выборов остается Василий Вирастюк.
Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области победу на довыборах в Раду 28 марта одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте - представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%), третьем - представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).
Кандидат в народные депутаты Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.
22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.
Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.
Пожалуйста, подождите...
Чи Мером Києва стане..
Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Исуса,
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
Стремилась ввысь душа твоя -
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья -
Останешься свиньёю.
Пусть косо смотрят на тебя - привыкни к укоризне,
Досадно - что ж, родишься вновь на колкости горазд,
И если видел смерть врага ещё при этой жизни -
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.
Живи себе нормальненько -
Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?!
Да кто есть кто, да кто был кем? - мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом!
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.
Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы -
Удобную религию
Придумали индусы!
1969
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Свєю пенсією? Вакцинацією? Може, цінами на харчі?
Чи вбитими як у тирі бійцями? Чи залишеними кілометрами території України?
Може, тарифами? Чим ти пишаєся, гидота?!
Мешканці села Княгининок оголосили війну закладчикам наркотиків. Нещодавно люди виявили, що їхній населений пункт став потужною точкою для розповсюдження наркотичних речовин. Лише за кілька днів місцеві зловили та затримали близько сотні осіб, які робили так званні закладки, а також тих осіб, які приїжджають до Княгининка шукати наркотики. Вчора у селі відбулися збори, на які були запрошені депутати та поліція, щоб вирішити цю проблему. А вже увечері місцеві мешканці, які виходять патрулювати село, зловили нових розповсюджувачів наркотиків.
У Княгининку люди зловили закладчиків, а поліція їх відпустила.
ДревляниН@freeukrman 1 ч
Вірастюк Нардеп.
Ось так Слуги плюють на людей, на закони, на Конституцію, на рішення Впрховного Суду.
Ось так будуть відбуватись майбутні Президенські переВИБОРИ Зеленського.
Хто ржав над фразою «останні чесні вибори відбулись в 2019 році при Порошенку», продовжуйте ржати.
результатами. Далі кучмо-януковізм
В нашем цирке уже есть клоун, женщина-сосна, летающая акробатка и теперь силач. Дело осталось только за карликом.
Хатуль Мадан@UA_CIbercat_
2004...
2013-14...
2024?
духовного знищення та +25 років державної невизначеності ,і це у Західній
Україні-оплоту державності, а кожен другий та третій виборець то не прийшов то
продався то злякався потрібні перевибори може дасть бог оговтаються Як же ж
важко створити з "населения" націю та народ. Прошу підтримати. Ваша
думкаhttps://petition.president.gov.ua/petition/115926
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.
Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
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Их, видно, по такому принципу иподбирают.
Чтоб могли идти по головам украинцев
Ми втратимо не 5 років "зеленого шапіто" а усі 10, бо наступні 5 підуть на відновлення зруйнованого. І це за умови, що ми не оберемо після Зелі нового популіста...
Кто виноват, что протянули Вирастюка? Сами выборцы!!!
Так как они проголосовали, потом легко было фальсифицировать. Разница была небольшой.
Сначала народ говорит, что им надо честного, незапятноного депутата, державника. А потом идет и голосует Не за него.Сами виноваты!.
Или их так устраивает. Голосуют опять за какие-то плюшки, обицянки и плевать им на Украину
Могли проголосовать за Кошулинського с большИм отрывом и сфальсифицировать было бы невозможно или, по крайней мере , тяжело!
Поэтому, если хотим на следующих през выборах выбрать преза для Украины, а не предводителя для шайки, нужно поддержать нужную кандидатуру с большИм перевесом и бороться за каждый голос.
Если будут выборы...
Ми втратимо не 5 років "зеленого шапіто" а усі 10, бо наступні 5 підуть на відновлення зруйнованого. І це за умови, що ми не оберемо після Зелі нового популіста...