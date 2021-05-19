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Новости Политика Украины
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Донбасс (16132) Трехсторонняя контактная группа (744) КПВВ (293) Арестович Алексей (223)

Стороны ТКГ подтвердили гарантии безопасности для работы КПВВ в Счастье и Золотом, – Арестович (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стороны ТКГ подтвердили гарантии безопасности для работы КПВВ в Счастье и Золотом, – Арестович (обновлено)

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что участники переговоров подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ возле населенных пунктов Счастье и Золотое со стороны неподконтрольных Украине районов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается открытия КПВВ, сегодня стороны подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ Счастье и Золотое. Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе сказал, что он готов лично поехать и дать объективную оценку готовности сторон к их зеркальному открытию со стороны ОРДЛО. Потому что с нашей стороны они открыты и работают уже давно", - рассказал Арестович  по итогам заседания ТКГ в среду.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга посетили КПВВ "Счастье" в зоне ООС. ФОТОрепортаж

При этом, точная дата визита координатора ОБСЕ на временно неподконтрольные Украине районы Донбасса пока не уточняется.

По словам Арестовича, "украинская сторона предложила согласовать планы разминирования и допуска ремонтных групп к ключевым объектам критической инфраструктуры на линии разграничения, а также согласовать единый документ".

"Мы проанализировали расположение участков восстановления и объектов разминирования. Суть в том, что большинство таких мест находятся там, где требуется разминирование. Мы решили выработать единый документ и единую позицию в подгруппе по безопасности, которая бы обеспечила гарантии безопасности и разминирования участков, потому что группам, которые будут заниматься восстановлением объектов критической инфраструктуры, нужны гарантии, что мин и опасности там нет", - отметил он.

"Было два разных документа и трэка, которые мы хотим объединить в один", - добавил Арестович.

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Он также добавил, что "с 2019 года и до сих пор не выполнялась одна из главных договоренностей саммита Нормандской четверки, а именно о разминировании 19-ти участков на Донбассе". "Например, газораспределительная станция в Марьинке – для ее восстановления необходимы были гарантии безопасности с обеих сторон", - сказал Арестович.

Кроме того, по словам спикера украинской делегации, "Украина настаивала на обсуждении тематики обмена и возвращения удерживаемых лиц, а также о полном прекращении огня". "Однако здесь российская стороны имеет очень четкую позицию – вывести нас для обсуждения этих тем на прямую с ОРДЛО, иначе они упираются", - сообщил Арестович.

Он также добавил, что "переговоры политической подгруппы ТКГ по-прежнему в стагнации".

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Топ комментарии
+7
Ой ржу не могу с идиота, кретина и лохушки.....
Ваши "стороны ТГК" не смогли за 8 лет провести НИ ОДНОГО перемирия!
Х-й рашка и луганда ложили на ВСЕ ваши решения и гарантии!
Гарантии есть только те, которые украинские военные с помощью своего оружия могут обеспечить сами себе!
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19.05.2021 19:43
+4
Кінцеву мету досягнено. Час залишати позиціі і рухатися глибоко на захід...
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19.05.2021 19:41
+4
Вау! Ще одне свєтіла зєкаманди вилізло! Люся ти лучшій! Стороны ТКГ подтвердили гарантии безопасности для работы КПВВ в Счастье и Золотом, – Арестович - Цензор.НЕТ 7563
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19.05.2021 19:46
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Волк - Шо? Опять?
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19.05.2021 19:38 Ответить
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович

-- А чего он спикер?
-- Потому, что всегда с пикой ходит... (с)
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19.05.2021 19:39 Ответить
Кінцеву мету досягнено. Час залишати позиціі і рухатися глибоко на захід...
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19.05.2021 19:41 Ответить
Ой ржу не могу с идиота, кретина и лохушки.....
Ваши "стороны ТГК" не смогли за 8 лет провести НИ ОДНОГО перемирия!
Х-й рашка и луганда ложили на ВСЕ ваши решения и гарантии!
Гарантии есть только те, которые украинские военные с помощью своего оружия могут обеспечить сами себе!
показать весь комментарий
19.05.2021 19:43 Ответить
Вау! Ще одне свєтіла зєкаманди вилізло! Люся ти лучшій! Стороны ТКГ подтвердили гарантии безопасности для работы КПВВ в Счастье и Золотом, – Арестович - Цензор.НЕТ 7563
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19.05.2021 19:46 Ответить
Абдристович у своей репертуаре...Відкіля воно, дебільне, вилізло?...
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19.05.2021 20:56 Ответить
"Глава МИД Германии Хайко Маас подтвердил решение США отказаться от санкций против рукокодства компании Nord Stream 2 Ag Матиаса Варнига, сообщает Reuters в среду, 19 мая.
"Существует президентский отказ в отношении компании Nord Stream 2 и ее генерального директора, который является гражданином Германии", - сообщил Маас.
Накануне сообщалось, что оператор СП-2 избежит американских санкций, в то время, как задействованные в строительстве корабли под них могут подпасть.
В Кремле позитивно восприняли эту информацию, но отметили, что конкретики по данному вопросу пока нет."
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19.05.2021 19:50 Ответить
Ну, нарешті.
На безупинні кацапські обстріли звертати увагу не варто.
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19.05.2021 19:52 Ответить
Тaки признали ОРДЛО стороной войны. Так они таки сепаратисты и война гражданская?! А Орда миротворец.
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19.05.2021 20:00 Ответить
Давно пишу: "Закриють всі КПВВ! Ні пенсіонерки туризму! Нічого держава їм не винна! Вони її зрадили! Зрадникам пенсію не платять! Тільки після деокупації і перевірок на лояльність!"
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19.05.2021 20:03 Ответить
отчислений в пенсионный фонд нет и пенсии нет
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19.05.2021 20:08 Ответить
Тебе почули в росіянії,всі КПВВ закриті вже більше ніж рік,а пенсії йдуть на картки,і їх обналічують у Лугандоні за 10-15% від суми.
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19.05.2021 20:08 Ответить
Питання до зеленського
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19.05.2021 20:12 Ответить
3 млрд на місяць..це 10 млн доллярів відсотків в карман керівників лугандону...ЩОМІСЯЧНО!!!Це і зветься фінансування тероризму!
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19.05.2021 20:41 Ответить
Арестовича перевірити на зв'язок з кацапською спецурою!
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19.05.2021 20:04 Ответить
І Дугіна заодно, і Корчинського. Три кислих друга
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19.05.2021 21:39 Ответить
Аґєстовічь...
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19.05.2021 20:13 Ответить



тётя роза

@Anakoyher


После распада СССР у русских был шанс построить нормальную страну. Но русские никогда не упускают шанс упустить шанс.
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19.05.2021 21:33 Ответить
Считайте количество выстрелов на месте убийства и были они совершены из запрещенного или разрешенного оружия. Проверяйте тщательно. Не все так однозначно
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20.05.2021 01:22 Ответить
 
 