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Перевод пенсий на карточки: в отделениях "Укрпочты" отключают терминалы сторонних банков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Перевод пенсий на карточки: в отделениях "Укрпочты" отключают терминалы сторонних банков

Пенсионный фонд и управления соцзащиты принуждают пенсионеров и людей с инвалидностью оформлять банковские карты для соцвыплат. "Укрпочта" создала горячую линию, куда можно пожаловаться на принуждение. После сбора информации будет подан иск.

Об этом сообщил директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем 30 апреля было озвучено решение, что переход пенсионеров на карты - это сугубо добровольное дело и никто не имеет права нарушать права пенсионеров, особенно в 96% населенных пунктов Украины, где отсутствуют банки. Одновременно премьер дал поручение "Укрпочте", Минсоцполитики и Пенсионному фонду отработать изменения в постановление №277.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпочта" будет продолжать доставлять пенсии в населенные пункты, где нет отделений банков, - Шмыгаль

"Но, к сожалению, не все умеют держать слово. Пенсионный фонд и управления соцзащиты (хотя слово "соцзащита" тут явный троллинг пенсионеров) по схеме "хочешь субсидию/пенсию - шуруй в банк" начали туда переводить даже людей с инвалидностью. Когда я обратил на это внимание, сказали, что это "эксцессы на местах". Когда эксцессы стали волной и такой тихой гибридной войной даже не с "Укрпоштой", а с пенсионерами и людьми с инвалидностью, я дал время до 17:00 сегодня это исправить. Но исправления не последовало, поэтому, чтобы защитить пожилых людей (меня в школе так учили) и тысячи рабочих мест в "Укрпоште" - наш ответ такой:

1) С сегодняшнего дня, моим приказом, выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях "Укрпошты". Там теперь будут стоять только наши терминалы. А там, где их пока нет, можно получить услуги через наличные средства. Так что, кто в селе остался, тот и обслуживает клиентов.

2) Мы создаем горячую линию (044) 354-52-73 или [email protected] для клиентов, которых принуждают к открытию банковских счетов, и после сбора информации будем подавать коллективный иск против должностных лиц, нарушающих Конституцию и Уголовный Кодекс Украины. Все, кого принуждают перейти на банк для получения пенсий и субсидий могут обратиться по этому телефону или email", - пишет Смелянский.

Он также напомнил, что Конституция предусматривает право граждан на социальную защиту в старости, а принуждение их открывать счета в банках карается согласно Уголовному кодексу.

Также читайте: Для пенсионеров в ближайшее время станет доступна услуга "Пенсия онлайн", - Федоров

Перевод пенсий на карточки: в отделениях Укрпочты отключают терминалы сторонних банков 01

Напомним, глава "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров. С 1 сентября 2021 года планировалось перевести на банковские карты всех пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы и тех, кому более 80 лет. В итоге, Кабинет Министров одобрил постановление о проведении конкурса на доставку пенсий и социальных выплат в Украине. После конкурса, с 1 сентября 2021 года, получение денег в наличной форме будет бесплатным только для части пенсионеров. В частности, планируется провести конкурсный отбор по выплате и доставке пенсий и денежной помощи для операторов почтовой связи. После конкурса, с 1 сентября всех пенсионеров переведут в уполномоченный банк.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен проходить постепенно и реализовываться как право, а не обязательство людей.

Читайте: Украинцы смогут заблаговременно подавать информацию, необходимую для назначения пенсии, - представитель ПФУ Кувшинова

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Топ комментарии
+18
Ти що -виборець Зеленського?!
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19.05.2021 20:27
+13
Внимательно почитайте закон. Это во-первых, а во-вторых, люди рады, что у них есть хоть какой-то магазин, даже если он нарушает законы, которые выполнить не возможно.

Нет, я понимаю, что наши 450 (сейчас чуть меньше) дебилов могут принять все что угодно, от отмены закона Ома, до внесения поправок в закон Всемирного тяготения.

Вот только независимо от их маразма ничего в реальной жизни не изменится.
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19.05.2021 20:46
+13
А ты понимаешь, что людям которым за 70 это не позубам. Ну прожили они жизнь без диджитализации. То что для тебя как два пальца об асфальт для них это неподсилу. Они даже не понимают каким боком карту в терминал сунуть, я уже не говорю как оплатить.
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19.05.2021 20:57
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Ну так "великэ будивництво" генерирует кеш, естественно, он оборачивается. И ковидный фонд куда-то тю-тю. Шоб ты понимал, тоже в кэш. Переведення пенсій на картки: у відділеннях "Укрпошти" відключають термінали сторонніх банків - Цензор.НЕТ 3911
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19.05.2021 21:19 Ответить
...там брєш
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19.05.2021 22:29 Ответить
До недавнего времени почта носила пенсии всем почти пенсам. И без проблем и по субботам в том числе. Случались накладки только в понедельник. Не успевали разнести кому выпало на воскресенье+понедельник кому выпал на его число. Примерно с 2005 г стали навязывать банки при оформлении пенсии. Потом почта сделала ошибку что отвоевала только инвалидов 1 группы и кому за 80. Стоило всех инвалидов 2 и 3 групп забрать. Есть такие на 2 что ничем не отличаются от 1 группы. Просто пенсия---это гарантированое бабло от государства, надёжная капитализация для банка. Там есть ещё мулька. Хлебанут родственники когда пенс уходит на небо не получив последнюю пенсию. там канитель на месяцы получить. А денежка то крутится--ото и вся интрига.
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19.05.2021 21:09 Ответить
Его оказуется в школе учили защищать пожилых людей Переведення пенсій на картки: у відділеннях "Укрпошти" відключають термінали сторонніх банків - Цензор.НЕТ 9870 Переведення пенсій на картки: у відділеннях "Укрпошти" відключають термінали сторонніх банків - Цензор.НЕТ 8191
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19.05.2021 20:32 Ответить
Та они все защищают пожилых людей: Бабушку бородатую, Ренату Ахметовну и т. д.
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19.05.2021 20:39 Ответить
неа.... он ветеранам за продуктами ходил в магаз, с тех пор и возненавидел нал!)))
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19.05.2021 20:57 Ответить
так тоді вчили, а зараз у підручниках ссилки на порносайти
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19.05.2021 21:14 Ответить
Зелёные мрази - на себе экономить миллиарды бюджетных денег они не хотят. Надо добить неудобствами нищих стариков...Хотя, старики ,голосовавшие за ничтожеств , получают то, что заслужили.... Жрите, не обляпайтесь, дебилы....
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19.05.2021 20:42 Ответить
тебе говорили что ты дятел конченый? сам голосовал за зелю, а на старичков пеняешь мразь.
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20.05.2021 17:07 Ответить
У людей має бути вибір! Мої батьки-пенсіонери картки освоїли, але це Київ і тут оплата карткою майже всюди і банкомати на кожному кроці!
А якщо людям по селах вигідніше кеш, то чому їм мають забороняти це?
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19.05.2021 21:27 Ответить
Гроші повинні працювати, а не лежать в матраці чи панчосі. Переведення пенсій на картки: у відділеннях "Укрпошти" відключають термінали сторонніх банків - Цензор.НЕТ 2641
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19.05.2021 22:27 Ответить
З вами не зовсім погодяться ті, хто мав зарплатні/пенсійні картки в банку Надра...
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19.05.2021 22:32 Ответить
Проблем нет.Иыалмд или нет все в банк
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19.05.2021 21:31 Ответить
Взагалі УКРПОШТА і Приват тримають більшу частину комунальних платежів.
ОЩАДБАНК відстає від них в 2-3 рази. Можна сміло говорити, що йде війна за комунальні гроші. Там про людей не думають, лише про гроші.
Між іншим, зверніть увагу на приставку "АТ" перед ОЩАДБАНКОМ і все стане зрозумілим.
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19.05.2021 22:25 Ответить
Сейчас ковырнули гнойник, который зрел десятилетия, а что делать с ним дальше, никто не знает.
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19.05.2021 22:31 Ответить
В смысле "отключаются терминалы банков в отделениях Укрпочты" ??? С водой выплёскивают и ребёнка ? А если я хочу карточкой за отправку письма заплатить, тогда что ?

Или я пост директора Укрпочты не так понял ?
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19.05.2021 23:05 Ответить
Срана укрпошта, сьогодні стояв 40 хв., щоб отримати посилку, бо пєнсіонєри оплачують комуналку.
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19.05.2021 23:20 Ответить
Тупий манагер Укрпошти, що він несе?
"принуждение их открывать счета в банках карается согласно Уголовному кодексу"

За кілька років все, на що він спромігся, це змінити логотип. А пошта така сама тупа, як і була. Ненавиджу, коли мої посилки з Китаю перехоплює не Нова пошта, а укр.
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19.05.2021 23:22 Ответить
Смілянський воює за свою зарплатню, йому до одного місця інваліди та пенсіонери.
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20.05.2021 08:49 Ответить
у нас водворе до сих пор работает нелегальная разливайка! в цирке тиграм не докладывают Мяса!!!
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20.05.2021 09:48 Ответить
Прогрес - він йде , і його не зупинити !
Переведення пенсій на картки: у відділеннях "Укрпошти" відключають термінали сторонніх банків - Цензор.НЕТ 5543
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20.05.2021 10:58 Ответить
У мене мати пішла на пенсію у п'ятьдесят років через шкідливе виробництво. Коліна вже тоді почали боліти і ніяке лікування не допомагало. Зараз їй 75 і вона вже більше десяти років не виходить за ворота. Ноги стали "колесом", по двору ходить з табуреткою, а по хаті їздить на інвалідному кріслі. Групи інвалідності, тим більше першої у неї не має. А для того щоб оформити банківську картку потрібно бабу везти на таксі разом з табуреткою в банк, а потім ще раз туди тягти, щоб її одержати.
До речі в її провулку мешкає шість пенсіонерок, з них тільки двоє можуть самі сходити в магазин чи на пошту.
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20.05.2021 11:24 Ответить
УкрыинцI, ви такi простi. як дверi, Это все надо только для одного-СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. Шо той Смилян. что другие, все хотят данных!!! Смилян загнул цену-увольте его, он госслужащий! Борьба идет только за персональные данные. В этом мире князь тьмы дает власть кому хочет. и дал он ее тому.кто в смартфончик пальчиком любит тыкать. Уволили Степанова, за то,что он плохо вакцинировал. Держись,Ю Степанов, ТЫ МОЛОДЕЦ. А вот Ляшко нас вакцинирует, выполнит задачу тьмы. Эта фам еще в Повести вр.лет упоминается...
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20.05.2021 12:38 Ответить
") С сегодняшнего дня, моим приказом, выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях "Укрпошты"
Люди добрые!
Кто-то может мне объяснить, в чём польза отключения терминалов?
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20.05.2021 18:17 Ответить
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