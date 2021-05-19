"На черное - говорить белое": фирма "Журавлина" специально затягивает рассмотрение апелляции в споре со Scania
Новости Цензор.НЕТ Экономика
18 мая 2021 г. должен был начаться очередной раунд судебного противостояния между украинским представительством шведского автогиганта Scania и фирмой "Журавлина". Однако новый состав судей Северного апелляционного хозяйственного суда (изменение состоялась в результате длительного пребывания на больничном предыдущего председательствующего по делу) не смог начать слушания дела, потому что адвокаты, представляющие интересы "Журавлини" ... просто не появились в суд.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Скания Украина".
"Судья Коробенко Г.П. сообщил представителям "Скания Украина", что в адрес суда поступило ходатайство от представителя "Журавлини" о переносе даты рассмотрения дела из-за двух обстоятельств - 1) медицинского (у адвоката случился гипертонический криз) и 2) временного (адвокат поздно узнал о проведении заседания и не мог прибыть вовремя). И в принципе, ни одно из этих оснований не могло бы помешать слушанию дела, если бы не одно но. Дело в том, что в "Журавлини" есть несколько адвокатов, и в случае болезни одного из них, другой мог бы подстраховать. Однако, здоровье - это тонкая материя, и особенно здесь обсуждать нечего. Однако упоминание о "поздно узнали" - это уже явный признак процессуальной диверсии.
В частности, еще 7 мая в Реестре судебных решений по запросу "дело №918\914 \19" можно было с легкостью найти определение суда от 05.05.2021, в котором черным по белому написано: "Рассмотрение апелляционной жалобы Общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями "Скания Украина" на решение Хозяйственного суда Киевской области от 21.09.2020 по делу № 918/914/19 назначить на 18.05.2021 на 10 час 00 мин. в помещении Северного апелляционного хозяйственного суда по адресу: 04116, г.. Киев, ул. Шолуденко, 1, литера А, зал №8 ", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также отмечается, что накануне в СМИ сам владелец "Журавлини" Олег Политыло откровенно комментировал это же дело, намекая на то, что ему известно о новом составе суда: "Замена судей не влияет на железобетонность представленных нами доказательств. Мы уже доказывали в судах, что договор Scania Украина с нами разорвала вопреки его условиям. У нас есть все соответствующие доказательства, экспертизы. И если в Scania почему-то опасаются замены, которая состоялась, и планируют снова подключать нардепов и послов, чтобы давить уже на этот состав судей, то "Журавлина" просто надеется на справедливую победу за счет доказательств и представленных экспертных заключений в суде", - рассказал Олег Политыло.
"Мы не знаем, кто и как ввел Олега Политыло в заблуждение, потому что в действительности последний в суде ни разу не был, но как посетители и сторонние наблюдатели по делу отметим, что никаких экспертных выводов "Журавлина" не предоставляла. Да и трудно назвать железобетонными доказательства , основанные на распечатках сотен страниц таблиц в Excel, составленных собственно самим истцом и не подтвержденных ни одним бухгалтерским документом. Но определять допустимость и достаточность доказательств - дело суда.
Мы же только акцентируем внимание на том, что владелец "Журавлини" высказал предположение, что затягивание (!?) апелляционного судебного процесса может играть на руку исключительно Scania Украина из-за ... "потребности адвокатов шведской стороны выиграть время для подготовки ", - заявили в пресс-службе "Скания Украина"
Во-первых, именно Scania неоднократно пыталась донести во всех возможных формах коммуникации, что является сторонником не только справедливого, но и своевременного правосудия, а потому категорически не понимает, почему апелляционное рассмотрение длится так долго. Во-вторых, о каком затягивании со стороны адвокатов шведской стороны можно говорить, если они в суд 18 мая явились, а вот адвокаты "Журавлини" - нет. "На наш взгляд, очевидно, кто именно не готов и кто ищет "внесудебные" аспекты влияния на дело. Но всегда легче кричать "хватай грабителя", когда сам на руку нечист", - отмечают представители шведского инвестора.
И еще один аспект. Адвокаты "Скания Украина" согласились на перенос дела исключительно из-за того факта, что суд не получил подтверждения от "Укрпочты" о доставке "Журавлине" постановления о назначении дела. И учитывая, что это стало бы аргументом все равно начать слушание дела, дважды повторять свою позицию просто не имело смысла.
"26 мая однако "Журавлине" уже не удастся имитировать "процессуальную глухоту и слепоту", потому что суд пришел к выводу направить истцу информацию о времени судебного заседания всеми возможными способами - в том числе телефонограммой и телеграммой. Хотя это и не поможет последним найти хотя бы одно железобетонное доказательство своей правоты, сколько о другом в СМИ не рассказывал бы О.Политыло", - говорится в заявлении компании.
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Экс-командир наемников Горловки Игорь Безлер, известный под позывным "Бес", защищал в суде Санкт-Петербурга свои "честь, достоинство и доброе имя". Суд встал на его сторону. Об этом написала Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга на своем официальном аккаунте в Telegram, передает Диалог.UA.
Сообщается, что Безлер подал в суд на международную группу Bellingcat из-за их расследования дела МН17. Он требовал 500 тысяч рублей компенсации "морального вреда", а также опровержения двух статей. В них Бес был идентифицирован как человек, причастный к сбитию малайзийского пассажирского самолета на Донбассе летом 2014 года. Ответчиками в иске стали представители Bellingcat Элиот Хиггинс и Питер ван Гюйс. Российский суд встал на сторону бывшего командира наемников "ДНР". Он обязал Bellingcat выплатить Безлеру 340 тысяч рублей, из которых 40 тысяч должен заплатить лично Питер ван Гюйс. Решение российского суда не стало неожиданностью, так как власти РФ категорически отрицают свою причастность к крушению борта МН17 и гибели почти 300 человек. В суд на Bellingcat гражданин России Безлер подал в сентябре 2020 года. Он требовал опровержения опубликованных перехватов СБУ о своем участии в деле МН17. В тех статьях командира наемников называли "важным свидетелем" и отмечали, что он "сыграл важную роль в операции, которая привела к сбиванию МН17". Бес тогда контролировал территории, через которые Россия перегоняла сбивший самолет ЗРК "Бук"."
Напишите ещё и про вокзального Тузика Который у чурки шаурму свиснул отомстив за перекрученную в фарш подружку....
Это сучье племя, отпрыски коммуняцких вождей местного значения, ориентирует политику государства ТАК, что бы самим рубить бабло не взирая на выгодные стране предложения иностранных инвесторов.
= Пока фонарьные столбы Майдана не займём этими гадами - будут рости только цены коммуналки и продуктов питания НО НЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ украинских граждан.