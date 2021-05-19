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Разработанный финскими учеными тест на коронавирус позволяет выявить заражение за 10 минут

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Разработанный финскими учеными тест на коронавирус позволяет выявить заражение за 10 минут

Ученые из университета Хельсинки разработали новый экспресс-тест для диагностики коронавирусной инфекции.

Тест нового типа выдает результат анализа всего за десять минут, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на финское издание Yle. По данным издания, тест определяет наличие коронавирусной инфекции почти с той же точностью, что и ПЦР-тесты.

Образец, взятый ватной палочкой из носа, помещается в раствор, который содержит антитела, распознающие протеины вируса SARS-CoV-2. Они объединяются, образуя молекулярный агрегат, выявляемый специальным считывающим устройством, способным обработать за раз до 500 образцов.

Антигенный тест можно было бы применять в аэропортах и морских портах для тестирования пассажиров. Разработчики теста предлагают использовать его также в учебных заведениях.

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По словам исследователя Юсси Хепойоки, данный экспресс-тест также безопасен для тестирующего человека, так как вирус инактивируется при попадании в раствор.

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Шо-то я не понимаю по-фински... ...у нас тут в каждом супермаркете тесты продаются -- 4 евр. примерно... -- 10 минут на всё-про-всё -- в домашних условиях.

Финики хотят второе первое место занять?, -- или:

Энто как же, вашу мать,

Извиняюсь, понимать?? (с)

*)
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19.05.2021 22:34 Ответить
Ага... -- вона оно шо: молекулярный агрегат, выявляемый специальным считывающим устройством, способным обработать за раз до 500 образцов.
Хоть названий статей больше не читай -- там же про совсем, про другое...*)
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19.05.2021 22:39 Ответить
шнель-тест і зелбст-тест дають багато помилкових результатів, тому пцр найнадійніший.
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20.05.2021 00:08 Ответить
"почти с той же точностью, что и ПЦР-тесты"
С точностью 50% можно выдавать результаты каждую секунду.
И даже образцы можно не брать.
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20.05.2021 00:14 Ответить
Ихний тест - это кубик от игры в "Кости" (Крепс)?
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20.05.2021 04:55 Ответить
 
 