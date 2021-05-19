Главные новости 19 мая: ВСК по "вагнеровцам" не будет, Чаус опубликовал новое видео

Рада отказалась создать комиссию для расследования "вагнергейта", Аксенов принес присягу депутата, Чаус опубликовал новое видео - главные новости Украины 19 мая.

Рада не создала комиссию для расследования провала спецоперации с "вагнеровцами"

За то, чтобы создать ВСК, проголосовали всего 97 депутатов при необходимых 150. "Слуги народа" при этом действовали по указке: "Проваливаем ТСК по вагнеровцам Пороха и голосуем нашу. ... Важно не промахнуться", - писали им в партийном чате. И депутаты СН "не промахнулись" поддержали создание ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти. "За" - 252 голоса.

Аксенов принес присягу депутата

Церемония получилась яркая: выйти на трибуну Аксенов не смог, потому что она была заблокирована оппозицией, и произносил текст присяги из парламентской ложи для гостей. Как это было - можно посмотреть в фоторепортаже.

В СБУ сообщили, что у них нет подтверждения распространенной СМИ информации о том, что Аксенов якобы является гражданином РФ.

Продолжаются страсти вокруг потенциального депутата Вирастюка: сегодня ЦИК опять признал его победителем довыборов в 87-м округе.

Новое видео экс-судьи Чауса

Как и предсказывал его адвокат, беглый экс-судья опубликовал новое обращение. Он говорит, что готов предоставить материалы о людях, "причастных к похищению в 2016".

Новую запись сейчас изучает СБУ.

С дома любовницы Януковича сняли арест, с экс-замглавы "Приватбанка" Яценко - браслет

Высший антикоррупционный суд снял арест с дома Любови Полежай, которую в СМИ называют гражданской женой беглого экс-президента Виктора Януковича. Арест был наложен в 2015 году. Адвокаты Полежай смогли убедить суд, ее связь с Януковичем не может считаться доказанной.

А бывший замглавы "Приватбанка Владимир Яценко, которому в феврале не дали покинуть страну на частном самолете, больше не носит электронный браслет. Ранее Яценко вышел из СИЗО, уплатив 52 млн грн залога.

"Укрпочта" против банков

Терминалы банков исчезнут из отделений "Укрпочты". Таким образом госпредприятие реагирует на то, что банки якобы принуждают пенсионеров и людей с инвалидностью получать соцвыплаты на карточки, а не наличкой в почтовых отделениях.

Украина в финале Евровидения

Украинская группа "Go_A" вышла в финал песенного конкурса "Евровидение-2021". Финал запланирован на 22 мая, в нем выступят представители 26 стран.