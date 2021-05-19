В России заявили, что Киев якобы заблокировал работу ТКГ по всем вопросам

Украинская сторона заблокировала обсуждение всех вопросов в работе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом заявил полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете, а на предложения Донбасса не дает ни положительного, ни отрицательного ответа и вопреки прямым требованиям уходит от прямого диалога с Донбассом. Таким образом, по всем вопросам работа заблокирована", - сказал он журналистам по итогам заседания контактной группы 19 мая.

Грызлов добавил, что такая позиция Киева "крайне негативна и только усугубляет ситуацию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": О сроках обмена удерживаемыми лицами речь пока не идет, поскольку продолжается работа над списками, - член украинской делегации в ТКГ Иванова

"Он также посетовал, что обстрелы в Донбассе продолжаются, и накануне заседания усилились. Грызлов добавил, что украинская сторона отказывается предоставлять представителям самопровозглашенных республик гарантии безопасности для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате боевых действий", - сообщает издание.

Напомним, 18 мая прошли видеоконференции рабочих групп по вопросам безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы и экономической рабочей группы Трехсторонней контактной группы.

По данным украинской делегации, участники переговоров подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ возле населенных пунктов Счастье и Золотое со стороны неподконтрольных Украине районов.

Также читайте: Не стоит ждать на предстоящей ТКГ прогресса по Донбассу, пока с РФ не справляется коллективный Запад, - Арестович