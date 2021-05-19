В России заявили, что Киев якобы заблокировал работу ТКГ по всем вопросам
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинская сторона заблокировала обсуждение всех вопросов в работе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Об этом заявил полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете, а на предложения Донбасса не дает ни положительного, ни отрицательного ответа и вопреки прямым требованиям уходит от прямого диалога с Донбассом. Таким образом, по всем вопросам работа заблокирована", - сказал он журналистам по итогам заседания контактной группы 19 мая.
Грызлов добавил, что такая позиция Киева "крайне негативна и только усугубляет ситуацию".
"Он также посетовал, что обстрелы в Донбассе продолжаются, и накануне заседания усилились. Грызлов добавил, что украинская сторона отказывается предоставлять представителям самопровозглашенных республик гарантии безопасности для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате боевых действий", - сообщает издание.
Напомним, 18 мая прошли видеоконференции рабочих групп по вопросам безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы и экономической рабочей группы Трехсторонней контактной группы.
По данным украинской делегации, участники переговоров подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ возле населенных пунктов Счастье и Золотое со стороны неподконтрольных Украине районов.
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Але, не залежно від того, що і хто пише, московити відчепляться від України лише коли зникнуть, бо без України вся їх "велич", "древня історія" і належність до європейської спільноти вільних народів - лише їхня фантазія, що базується на переписаній ними ж історії...
Какой прямой диалог с Домбасом? Что он мелет?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
какой тут СЕКРЕТ? 100 раз вам сказано: козломордые, валите с Донбасса со своим металлоломом! И все ---войны там больше не будет, никогда!