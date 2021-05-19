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В России заявили, что Киев якобы заблокировал работу ТКГ по всем вопросам

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В России заявили, что Киев якобы заблокировал работу ТКГ по всем вопросам

Украинская сторона заблокировала обсуждение всех вопросов в работе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом заявил полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете, а на предложения Донбасса не дает ни положительного, ни отрицательного ответа и вопреки прямым требованиям уходит от прямого диалога с Донбассом. Таким образом, по всем вопросам работа заблокирована", - сказал он журналистам по итогам заседания контактной группы 19 мая.

Грызлов добавил, что такая позиция Киева "крайне негативна и только усугубляет ситуацию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": О сроках обмена удерживаемыми лицами речь пока не идет, поскольку продолжается работа над списками, - член украинской делегации в ТКГ Иванова

"Он также посетовал, что обстрелы в Донбассе продолжаются, и накануне заседания усилились. Грызлов добавил, что украинская сторона отказывается предоставлять представителям самопровозглашенных республик гарантии безопасности для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате боевых действий", - сообщает издание.

Напомним, 18 мая прошли видеоконференции рабочих групп по вопросам безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы и экономической рабочей группы Трехсторонней контактной группы.

По данным украинской делегации, участники переговоров подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ возле населенных пунктов Счастье и Золотое со стороны неподконтрольных Украине районов.

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Топ комментарии
+7
"вопреки прямым требованиям" - у своей жены требуй
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19.05.2021 22:39
+6
Уроды козлорылые.
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19.05.2021 22:37
+6
Paкeтний yдaр по російським АЕС: ветеран ЗСУ визвaв пeрeпoлoх в РФ заявою про відповідь України на нaпaд

В России заявили, что Киев якобы заблокировал работу ТКГ по всем вопросам - Цензор.НЕТ 222
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19.05.2021 22:47
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Росіі не потрібен Донбас,Росіі потрібна вся Україна ,принаймні в статусі країни-сателіта !!)))
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19.05.2021 22:36 Ответить
Уроды козлорылые.
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19.05.2021 22:37 Ответить
Війна,трива гібридна війна !!!)))
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19.05.2021 22:39 Ответить
Найближча мета Росіі,це втюхати Даунбас з особливим(автономія)статусом в Україну ,для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!!))
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19.05.2021 22:38 Ответить
"вопреки прямым требованиям" - у своей жены требуй
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19.05.2021 22:39 Ответить
Всі добре пам'ятають відповідь московитів на незалежність Ічкерії... То може і нам так "розблокувати мирні ініціативи" стосовно Донбасу, як кремляді це зробили в двох чеченських війнах?
Але, не залежно від того, що і хто пише, московити відчепляться від України лише коли зникнуть, бо без України вся їх "велич", "древня історія" і належність до європейської спільноти вільних народів - лише їхня фантазія, що базується на переписаній ними ж історії...
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19.05.2021 22:42 Ответить
Саме так ,Україна,це наріжний камень Російської імперіі!!! Без України зникне "Русский мир",ця панівна ідеологія Московіі !!!)))
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19.05.2021 22:59 Ответить
Геббельс от зависти в гробу переворачивается...
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19.05.2021 22:44 Ответить
Підтримую
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19.05.2021 22:58 Ответить
Плюсую. Еще каскад ГЭС на Волге... И нужность ядерного оружия сводится на ноль... И заявлять об этом открыто... Типа у нас нет таких ракет, но при необходимости мы их применим.)
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19.05.2021 23:44 Ответить
Контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (Минская группа, Трёхсторонняя контактная группа, ТКГ) - группа уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России



Какой прямой диалог с Домбасом? Что он мелет? У Росії заявили, що Київ нібито заблокував роботу ТКГ з усіх питань - Цензор.НЕТ 7292
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20.05.2021 00:16 Ответить
И кто на Домбассе выбирал этих "представителей"? Или вообще кого-либо там избирали?
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20.05.2021 10:29 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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20.05.2021 00:43 Ответить
Лишнехромосомный клоун У Росії заявили, що Київ нібито заблокував роботу ТКГ з усіх питань - Цензор.НЕТ 5559
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20.05.2021 01:48 Ответить
"Условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете Источник: https://censor.net/ru/n3266358
какой тут СЕКРЕТ? 100 раз вам сказано: козломордые, валите с Донбасса со своим металлоломом! И все ---войны там больше не будет, никогда!
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20.05.2021 01:49 Ответить
Внутри страны криминальные группы полиции деребанят и крышуют свои криминальные структуры, подождите ииюм не до решения конфликтов ещё внутри не все украдено
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20.05.2021 08:28 Ответить
 
 