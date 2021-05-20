6 959 134
Зеленский выполнил 28% предвыборных обещаний, 56% - в процессе выполнения, - "слуга народа" Корниенко. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко назвал основные достижения Владимира Зеленского за два года на посту Президента Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.
"28% обещаний выполнено, 56% - в процессе выполнения. Таким образом есть потенциал увеличить до 80% количество выполненных обещаний", - отметил Корниенко.
"Я думаю, что это очень большая цифра для украинской политики и украинских политиков. В частности это объясняет, почему предыдущие президенты получали такую недоверие в конце срока, не выполняя то, что обещали", - добавил нардеп.
Топ комментарии
+71 Voc Vox
показать весь комментарий19.05.2021 23:34
+64 Small Jerboa
показать весь комментарий19.05.2021 23:34
+58 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий19.05.2021 23:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Кіздять, що дихають!
28% от ничего = ??
Значит верить тебе - себя не уважать!
Достаточно этой, уже брехливой обицянке, чтобы уже не верить этому человеку
Другие 56% обицянок пусть лучше НЕ выполняет. Так как оно выполняет, украинцам становится только хуже!
Ні обіцянок, ні пробачень
Еще будучи кандидатом, Вова, развешал бигборды с такими "крылатыми" фразами.
Еще тогда "прощупывал" недолугих на реакцию, еще тогда плевал им в лицо. Схавали...
Пошли проголосовали.... аж 73% их оказались, согласных с этими "тезисами"
Чему теперь удивляться?
Ні обіцянок, ні пробачень
Ідіть у сраку
Чекаю " Жму і абнімаю"...
2 года Зеленского .Только цифры.
Социальная политика
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.
Здравоохранение
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен