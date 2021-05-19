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В Украине коллективный иммунитет к COVID-19 будет сформирован скорее за счет переболевших, а не вакцинированных, - врач-иммунолог Волянский

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине коллективный иммунитет к COVID-19 будет сформирован скорее за счет переболевших, а не вакцинированных, - врач-иммунолог Волянский

В Украине коллективный иммунитет населения к коронавирусу будет сформирован за счет людей, переболевших COVID-19, а не за счет вакцинированных, поскольку их количество слишком мало.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал врач-иммунолог Андрей Волянский, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня мы вакцинировали всего лишь около миллиона доз. Это не просто мало, это ничтожно мало. Мы движемся к естественной защите общества значительно быстрее, чем с помощью вакцинации… Это количество вакцинированных не участвует в создании коллективной защиты общества. Это важно для вакцинированных, потому что вакцинация спасает их от заболевания и от абсолютно реальной смерти. Но не вносит свой вклад в создание коллективной защиты, потому что, условно говоря, сегодня 40% уже переболели и имеют естественную защиту, и всего лишь 2,5% вакцинированы одной дозой", - объяснил врач.

Как отметил Волянский, такая ситуация - "это, безусловно, плохо, потому что мы теряем жизни, на этом пути создания естественной защиты много смертельных потерь".

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"А, например, в Израиле или Великобритании уже создана коллективная защита, в том числе и благодаря вакцинации, и эпидемия практически остановлена", - добавил он.

Напомним, 19 088 человек были привиты против COVID-19 за сутки 18 мая 2021 года в Украине. 957 346 человек привиты с начала прививочной кампании, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 37 526 человек.

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Топ комментарии
+8
В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 7433
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20.05.2021 00:09
+3
Скорее, выживших... В Украине коллективный иммунитет к COVID-19 будет сформирован скорее за счет переболевших, а не вакцинированных, - врач-иммунолог Волянский - Цензор.НЕТ 2046
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19.05.2021 23:46
+2
І це є добре. Природній відбір робить популяцію сильнішою.😁 Жаль тільки що він мозку не добавляє. ( прівєт, мудрий нарід) 🙂
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19.05.2021 23:57
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Скорее, выживших... В Украине коллективный иммунитет к COVID-19 будет сформирован скорее за счет переболевших, а не вакцинированных, - врач-иммунолог Волянский - Цензор.НЕТ 2046
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19.05.2021 23:46 Ответить
Гончаренко сьогодні у Ганапольського сказав, що в Україні привиті усі наявні на території КИТАЙЦІ вакцино., що поставив Китай. Китай через посольства складав списки і товаріщі вже вакциновані.
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19.05.2021 23:52 Ответить
І це є добре. Природній відбір робить популяцію сильнішою.😁 Жаль тільки що він мозку не добавляє. ( прівєт, мудрий нарід) 🙂
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19.05.2021 23:57 Ответить
А шо єсть вибір.
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20.05.2021 00:04 Ответить
За счет умерших!
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20.05.2021 00:07 Ответить
В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 7433
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20.05.2021 00:09 Ответить
Если иммунитет сформировался на власть, то на ковид - тем более.
Разом нас багато.
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20.05.2021 02:10 Ответить
Разом нас багато!
В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 2544
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20.05.2021 07:50 Ответить
Не болеть опасно для здоровья. Закалка это та же легкая форма заболевания и как следствие укрепления имунитетта и здоровья. Имунитет тренируют а не оберегают в тепличных условиях .
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20.05.2021 07:25 Ответить
Вот вакцины его как раз и тренируют.
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20.05.2021 08:15 Ответить
імунітет тренують здоровим способом життя і (іноді) зустрічами з хворобами, чого ще ніхто не уникав
а ти пишеш маячню, шістка фармацевтичної мафії
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20.05.2021 11:03 Ответить
Наші пращури вели здоровий спосіб життя, харчувалися без хімії та ГМО, багато рухалися. І вмирали від епідемій. Так що маячню пишеш ти.
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20.05.2021 11:50 Ответить
"вмирали від епідемій"

від яких це епідемій вмирали НАШІ пращури? давай конкретну статистику
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20.05.2021 12:00 Ответить
Це ти під дурника косиш ч дійсно таким і є? Ти вважаєш, що в минулому не було жодної епідемії? Тоді з тобою нема чого розмовляти.
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20.05.2021 13:27 Ответить
звичайно, були епідемії: через антисанітарію та відсутність антибіотиків в першу чергу
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20.05.2021 14:36 Ответить
Тобто тренований імунітет, по-твоєму, гарно працює проти вірусів та бактерій, але нічого не може зробити з "антисанітарією"? В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 5007 А ще, крім антисептиків йому і антибіотики потрібні... Ну ти й академік...
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20.05.2021 15:26 Ответить
може, але не все

імунітет - це обмежена за своєю ефективністю система
його спроможність захищати організм зменшують різні фактори

приклад: якшо ти забудеш один раз помити руки після вулиці, нічого з тобою не буде, але якщо ти будеш регулярно пити воду з туалетного бачку, то дуже скоро захворієш

ти це все добре знаєш, але без маніпуляцій твої брехливі тези дуже швидко розсипляться
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20.05.2021 17:13 Ответить
Ні хріна ті фактори імунітет не зменшують. Потрапляння в шлунково-кишковий тракт бактерій з рук або води - процес ймовірностний. Можна і одного разу не помити руки і вистачить для зараження, а буває люди тижнями не миють і нічого. І розлад шлунку там більше залежить не від імунітету, а від кислотності шлункового соку, від наявності там води або їжі та від кишковох мікробіоти.
Звідки беруться такі тупі антиваксери, як ти? Мабуть, ти багато уроків в школі пропускав, бо багато хворів в дитинстві... Імунітет тренував... В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 798
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20.05.2021 17:24 Ответить
пальцем в небо, телепню
взагалі не хворію, про що тобі, уколота наркоманиста потороч, тільки мріяти В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 9059
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20.05.2021 17:43 Ответить
Знову ти брешеш. Нижче ти сам просиш, щоб тобі печиво з полички подали... В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 6724
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20.05.2021 17:46 Ответить
Ось, можеш у цього персонажа спитати.
Павло Вільний 68791e8d

ну як завжди з будь-якою хворобою, чи це щось нове?
20.05.2021 11:05
Мабуть, він щось знає про хвороби минулого, як гадаєш?
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20.05.2021 13:36 Ответить
"вмирати від епідемій" та "перехворіти на (якусь) інфекцію" - це не одне й те саме, не заходиш?
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20.05.2021 14:35 Ответить
Тебе обовязково треба пикою натовкти в твою брехню? Будь ласка
І ШО?

За счет умерших и выживших...
20.05.2021 08:36
Павло Вільний 68791e8d

ну як завжди з будь-якою хворобою, чи це щось нове?
20.05.2021 11:05
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20.05.2021 15:16 Ответить
ось, наприклад, чергова маніпуляція

люди - смертні істоти
чи це для тебе новина?
є звичайна смертність, а є смертність підвищена, від епідемій, які виникли завдяки певним обставинам

то ти будеш відповідати за свої слова, навівши хоча б один приклад того, як "Наші пращури вели здоровий спосіб життя, харчувалися без хімії та ГМО, багато рухалися. І вмирали від епідемій"?

чума в ті середньовічні часи, коли люди пили воду, в яку срали? та інші антисанітарні обставини?
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20.05.2021 17:16 Ответить
Ну, якщо ти таке косоруке, що сам нагуглити не можеш, то тримай хоч це. Може ти і вживаєш воду, в яку срали, але в Римі задовго до середніх віків був і водогін і каналізація.

Юстинианова чума (541-700 годы) - началась в Египте и охватила территорию всего цивилизованного мира того времени. Погибло около 100 миллионов человек, Византия потеряла примерно половину населения[14].
Чёрная смерть - сокрушительная пандемия 1346-1353 годов, начавшаяся в Восточном Китае и прошедшая по всей Европе в середине XIV века. По меткому замечанию Г. Гезера (1867), «чёрная смерть» если и уклонялась от обычной картины чумы, то это лишь потому, что она совмещала в себе все те явления, которые были порознь в различных чумных эпидемиях[15]. Погибло до 34 млн человек (треть населения Европы).
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20.05.2021 17:31 Ответить
"Погибло около 100 миллионов человек, Византия потеряла примерно половину населения[14].
Чёрная смерть - сокрушительная пандемия 1346-1353 годов, начавшаяся в Восточном Китае и прошедшая по всей Европе в середине XIV века. По меткому замечанию Г. Гезера (1867), «чёрная смерть» если и уклонялась от обычной картины чумы, то это лишь потому, что она совмещала в себе все те явления, которые были порознь в различных чумных эпидемиях[15]. Погибло до 34 млн человек (треть населения Европы)."

ну і якої якості воду пили ці люди?
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20.05.2021 17:38 Ответить
В основному з колодязів. Таку ж, як і 50-100 років до того, коли пандемії чуми не було. Але, щоб ти знав, чума через воду не передається.
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20.05.2021 17:42 Ответить
а як були справи з каналізацією?
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20.05.2021 17:46 Ответить
Ти крім біології і історію геть не знаєш... Погугли хоча б "велика клоака".
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20.05.2021 17:51 Ответить
епідемія призводить до мору, значної смертності, якої не було в попередні роки
не треба маніпулювати

хоча тобі за це платять
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20.05.2021 14:40 Ответить
8) епідемія - масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за короткий проміжок часу;
Кодекс цивільного захисту України.

Коли знадеш там щось про мор - напиши з посиланням.
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20.05.2021 15:20 Ответить
то таке визначення немає жодного смислового навантаження
яка від нього користь? на що воно впливає? якщо хвороба не є небезпечною чи смертельною

це те саме, що маніпуляція ВООЗ з визначенням "пандемії", коли спочатку воно містило в собі хоча б якісь згадки про смертність від хвороби, але в 2009 році нашвидкоруч все змінили
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20.05.2021 17:19 Ответить
Никакого иммунитета не будет по причине,что антитела вырабатываются некоторое время после болезни или привывки.Помрут уязвимые к данной болезни и статистика улучшиться
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20.05.2021 07:39 Ответить
Во второй волне ковида летальность выше. И не только в Украине.
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20.05.2021 08:17 Ответить
антитіла взагалі не є гарантованою ознакою набутого імунітету, вони скоріше - побічний продукт певних процесів, які йдуть паралельно видужанню
"теорія антитіл" брехлива
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20.05.2021 11:04 Ответить
Коли це Ви стигли її спростувати? На якому симпозиумі?
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20.05.2021 11:52 Ответить
встигли
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20.05.2021 11:52 Ответить
для початку її ніхто достовірно не довів
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20.05.2021 11:59 Ответить
В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 71 . Вже досить давно ряд тяжких хвороб лікують введенням моноклональних химерних антитіл, а ти немов тількі-но з печери виліз. Почитай про Георга Келера та Сезара Мільштейна. Вони ще в 1984 одержали Нобелівську премію за теорії щодо специфічності в розвитку і контролі імунної системи і відкриття принципу продукції моноклональних антитіл.
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20.05.2021 13:34 Ответить
та мені все одно на "аргументи" гнійного фактчекера, який матір за 30 срібняків продав
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20.05.2021 14:37 Ответить
Що, вкакався? Але як же ти намагаєшся при цьому гордовито тримати голову! В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 7247
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20.05.2021 15:22 Ответить
О, кацап Павло Вільний 68791e8d, він же Пацюк Олег знов включив свій кацапський матюгальник...
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20.05.2021 17:35 Ответить
візьми з полички печиво В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 6478
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20.05.2021 17:40 Ответить
Ти вже так ослаб, що сам печиво взяти неспроможний... Таки правда, що ти багато хворів. В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 973
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20.05.2021 17:44 Ответить
так, нічого тобі не залишається, як приписувати іншим свої хворі фантазії
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20.05.2021 17:47 Ответить
а те, що не є доведеним, не є фактом, спростовувати непотрібно
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20.05.2021 12:01 Ответить
За счет умерших и выживших...
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20.05.2021 08:36 Ответить
ну як завжди з будь-якою хворобою, чи це щось нове?
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20.05.2021 11:05 Ответить
 
 