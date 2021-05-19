В Украине коллективный иммунитет к COVID-19 будет сформирован скорее за счет переболевших, а не вакцинированных, - врач-иммунолог Волянский
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине коллективный иммунитет населения к коронавирусу будет сформирован за счет людей, переболевших COVID-19, а не за счет вакцинированных, поскольку их количество слишком мало.
Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал врач-иммунолог Андрей Волянский, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня мы вакцинировали всего лишь около миллиона доз. Это не просто мало, это ничтожно мало. Мы движемся к естественной защите общества значительно быстрее, чем с помощью вакцинации… Это количество вакцинированных не участвует в создании коллективной защиты общества. Это важно для вакцинированных, потому что вакцинация спасает их от заболевания и от абсолютно реальной смерти. Но не вносит свой вклад в создание коллективной защиты, потому что, условно говоря, сегодня 40% уже переболели и имеют естественную защиту, и всего лишь 2,5% вакцинированы одной дозой", - объяснил врач.
Как отметил Волянский, такая ситуация - "это, безусловно, плохо, потому что мы теряем жизни, на этом пути создания естественной защиты много смертельных потерь".
"А, например, в Израиле или Великобритании уже создана коллективная защита, в том числе и благодаря вакцинации, и эпидемия практически остановлена", - добавил он.
Напомним, 19 088 человек были привиты против COVID-19 за сутки 18 мая 2021 года в Украине. 957 346 человек привиты с начала прививочной кампании, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 37 526 человек.
Пожалуйста, подождите...
Разом нас багато.
а ти пишеш маячню, шістка фармацевтичної мафії
від яких це епідемій вмирали НАШІ пращури? давай конкретну статистику
імунітет - це обмежена за своєю ефективністю система
його спроможність захищати організм зменшують різні фактори
приклад: якшо ти забудеш один раз помити руки після вулиці, нічого з тобою не буде, але якщо ти будеш регулярно пити воду з туалетного бачку, то дуже скоро захворієш
ти це все добре знаєш, але без маніпуляцій твої брехливі тези дуже швидко розсипляться
Звідки беруться такі тупі антиваксери, як ти? Мабуть, ти багато уроків в школі пропускав, бо багато хворів в дитинстві... Імунітет тренував...
взагалі не хворію, про що тобі, уколота наркоманиста потороч, тільки мріяти
Павло Вільний 68791e8d
ну як завжди з будь-якою хворобою, чи це щось нове?
20.05.2021 11:05
Мабуть, він щось знає про хвороби минулого, як гадаєш?
І ШО?
За счет умерших и выживших...
20.05.2021 08:36
Павло Вільний 68791e8d
ну як завжди з будь-якою хворобою, чи це щось нове?
20.05.2021 11:05
люди - смертні істоти
чи це для тебе новина?
є звичайна смертність, а є смертність підвищена, від епідемій, які виникли завдяки певним обставинам
то ти будеш відповідати за свої слова, навівши хоча б один приклад того, як "Наші пращури вели здоровий спосіб життя, харчувалися без хімії та ГМО, багато рухалися. І вмирали від епідемій"?
чума в ті середньовічні часи, коли люди пили воду, в яку срали? та інші антисанітарні обставини?
Юстинианова чума (541-700 годы) - началась в Египте и охватила территорию всего цивилизованного мира того времени. Погибло около 100 миллионов человек, Византия потеряла примерно половину населения[14].
Чёрная смерть - сокрушительная пандемия 1346-1353 годов, начавшаяся в Восточном Китае и прошедшая по всей Европе в середине XIV века. По меткому замечанию Г. Гезера (1867), «чёрная смерть» если и уклонялась от обычной картины чумы, то это лишь потому, что она совмещала в себе все те явления, которые были порознь в различных чумных эпидемиях[15]. Погибло до 34 млн человек (треть населения Европы).
Чёрная смерть - сокрушительная пандемия 1346-1353 годов, начавшаяся в Восточном Китае и прошедшая по всей Европе в середине XIV века. По меткому замечанию Г. Гезера (1867), «чёрная смерть» если и уклонялась от обычной картины чумы, то это лишь потому, что она совмещала в себе все те явления, которые были порознь в различных чумных эпидемиях[15]. Погибло до 34 млн человек (треть населения Европы)."
ну і якої якості воду пили ці люди?
не треба маніпулювати
хоча тобі за це платять
Кодекс цивільного захисту України.
Коли знадеш там щось про мор - напиши з посиланням.
яка від нього користь? на що воно впливає? якщо хвороба не є небезпечною чи смертельною
це те саме, що маніпуляція ВООЗ з визначенням "пандемії", коли спочатку воно містило в собі хоча б якісь згадки про смертність від хвороби, але в 2009 році нашвидкоруч все змінили
"теорія антитіл" брехлива