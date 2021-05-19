В Украине коллективный иммунитет к COVID-19 будет сформирован скорее за счет переболевших, а не вакцинированных, - врач-иммунолог Волянский

В Украине коллективный иммунитет населения к коронавирусу будет сформирован за счет людей, переболевших COVID-19, а не за счет вакцинированных, поскольку их количество слишком мало.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал врач-иммунолог Андрей Волянский, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня мы вакцинировали всего лишь около миллиона доз. Это не просто мало, это ничтожно мало. Мы движемся к естественной защите общества значительно быстрее, чем с помощью вакцинации… Это количество вакцинированных не участвует в создании коллективной защиты общества. Это важно для вакцинированных, потому что вакцинация спасает их от заболевания и от абсолютно реальной смерти. Но не вносит свой вклад в создание коллективной защиты, потому что, условно говоря, сегодня 40% уже переболели и имеют естественную защиту, и всего лишь 2,5% вакцинированы одной дозой", - объяснил врач.

Как отметил Волянский, такая ситуация - "это, безусловно, плохо, потому что мы теряем жизни, на этом пути создания естественной защиты много смертельных потерь".

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"А, например, в Израиле или Великобритании уже создана коллективная защита, в том числе и благодаря вакцинации, и эпидемия практически остановлена", - добавил он.

Напомним, 19 088 человек были привиты против COVID-19 за сутки 18 мая 2021 года в Украине. 957 346 человек привиты с начала прививочной кампании, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 37 526 человек.