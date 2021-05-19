Порошенко встретился с Антоненко: Те, кто упрятал его за решетку, будут отвечать перед законом. ФОТО

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко посетил Андрея Антоненко, который находится под домашним арестом. После решения суда об изменении меры пресечения Порошенко звонил "Риффмастеру" и договорился о встрече.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Я здесь не просто как гражданин, как человек, который очень симпатизирует Андрею. Я здесь как пятый Президент, как Верховный Главнокомандующий, который должен стать на защиту украинского воина. Потому что все знают о той огромной роли, которую Андрей сыграл в процессе создания Сил специальных операций. Я горжусь, что под Указом о создании ССО как отдельного вида Вооруженных Сил Украины стоит моя подпись. Я горжусь нашими спецназовцами, нашими воинами, которые уже во время вооруженной агрессии выполняли самые сложные задачи ", - сказал Порошенко.

"Порошенко подчеркнул, что правда обязательно победит, а те, кто незаконно заключил Антоненко, будут за это отвечать.

"Мы докажем, что это было преступление. И они точно будут отвечать за каждый из 500 дней, когда Риффмастер был заключен в тюрьму. И они будут привлечены к ответственности за эти преступления - и в отношении Андрея, и в отношении Юлии Кузьменко. Она, кстати, блестяще работала вместе с Марией Ионовой, находясь в Киеве, на 50 округе Донецкой области ", - напомнил пятый Президент.

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"Сегодня хороший день, когда я могу пожать руку Андрею дома, но в следующий раз давайте договоримся, чтобы мы это сделали на улице и у нас, когда будет возможность снять браслет. Украина должна увидеть, что мы своих не бросаем. Правда всегда побеждает ", - отметил Порошенко.