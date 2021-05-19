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Порошенко (10607) Европейская Солидарность (803) Антоненко Андрей (234)

Порошенко встретился с Антоненко: Те, кто упрятал его за решетку, будут отвечать перед законом. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко встретился с Антоненко: Те, кто упрятал его за решетку, будут отвечать перед законом. ФОТО

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко посетил Андрея Антоненко, который находится под домашним арестом. После решения суда об изменении меры пресечения Порошенко звонил "Риффмастеру" и договорился о встрече.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Я здесь не просто как гражданин, как человек, который очень симпатизирует Андрею. Я здесь как пятый Президент, как Верховный Главнокомандующий, который должен стать на защиту украинского воина. Потому что все знают о той огромной роли, которую Андрей сыграл в процессе создания Сил специальных операций. Я горжусь, что под Указом о создании ССО как отдельного вида Вооруженных Сил Украины стоит моя подпись. Я горжусь нашими спецназовцами, нашими воинами, которые уже во время вооруженной агрессии выполняли самые сложные задачи ", - сказал Порошенко.

"Порошенко подчеркнул, что правда обязательно победит, а те, кто незаконно заключил Антоненко, будут за это отвечать.

Порошенко встретился с Антоненко: Те, кто упрятал его за решетку, будут отвечать перед законом 01

"Мы докажем, что это было преступление. И они точно будут отвечать за каждый из 500 дней, когда Риффмастер был заключен в тюрьму. И они будут привлечены к ответственности за эти преступления - и в отношении Андрея, и в отношении Юлии Кузьменко. Она, кстати, блестяще работала вместе с Марией Ионовой, находясь в Киеве, на 50 округе Донецкой области ", - напомнил пятый Президент.

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Порошенко встретился с Антоненко: Те, кто упрятал его за решетку, будут отвечать перед законом 02

"Сегодня хороший день, когда я могу пожать руку Андрею дома, но в следующий раз давайте договоримся, чтобы мы это сделали на улице и у нас, когда будет возможность снять браслет. Украина должна увидеть, что мы своих не бросаем. Правда всегда побеждает ", - отметил Порошенко.

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Топ комментарии
+41
Так то Порошенко клятый Авакова министром оставил? От оно че.
И как успевает кругом, - еще и в лифтах ссать)
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19.05.2021 23:56
+34
дурик, у Порошенка была коалиция и Аваков одно из ее условий.
А у зюзи полный контроль над фракцией и ВР. Разницу понимаеш?
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20.05.2021 00:08
+31
Недалёк тот день когда будут бежать из Украины Зеленский с подельниками быстрее Януковича, только скрываться уже негде будет.
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19.05.2021 23:58
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Страница 2 из 2
Чорновіл, Лук'яненко, Дзюба, Горинь - такі самі, як і Стус, сиділи в одному бараці всі, до речі... Ти взагалі в історії не шариш, чи що?
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20.05.2021 11:40 Ответить
Сиділи...Разом...Можлива...Але Стус не маскувався під комуняку щоби бути дісидентом.
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20.05.2021 15:03 Ответить
Типу Чорновіл, Лук'яненко, Дзюба, Горинь маскувалися? Ну-ну... Якщо не розбираєшся в темі, то іноді краще жувати...
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20.05.2021 15:06 Ответить
не.
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20.05.2021 18:27 Ответить
Тем ни менее ответ кто убил Шеремета? - Похоже большинство уже волнует сильно меньше чем суета после вокруг дела.
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20.05.2021 01:41 Ответить
Шеремата убил хло !
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20.05.2021 01:58 Ответить
Путину тот Шеремет триста лет не нужен и никакой угрозы он для него не представлял, да вряд ли он вообще знал о его существовании, как, собственно, и большинство украинцев, а с ними и Антоненко с Кузьменко и Дугарь. Он раздражал Лукашенко ион белоруский журналист был, если кто его и заказал, то это белорусы. Ну и еще была версия о каких-то деньгах,.
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20.05.2021 02:16 Ответить
Мне тоже кажется малоправдоподобной версия про дестабилизацию. Скорее поверю что этот журналист мог что то знать.
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20.05.2021 05:00 Ответить
А Еріку хто вбив?
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20.05.2021 06:35 Ответить
Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом - Цензор.НЕТ 2403
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20.05.2021 08:41 Ответить
Ну є ж свідчення екс-кгбіста білоруського, що це Бацька!
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20.05.2021 09:29 Ответить
зеленский подонок
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20.05.2021 02:10 Ответить
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Зеленский Президент Украины!
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20.05.2021 07:55 Ответить
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У трьох десятків найманих порохоботів в методичках написано інше
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20.05.2021 08:40 Ответить
Янукович был такой же. это тоже в методичках "порохоботов". странно, что зебилы на их обоих молятся.
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20.05.2021 08:42 Ответить
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Що сказати хотів?
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20.05.2021 08:54 Ответить
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Оно само не знает, его цель гадить....
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20.05.2021 10:10 Ответить
Белорусская журналистка Екатерина Андреева давно рассказала кто убил Шеремета....дятлы вы Мавзолейные....
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20.05.2021 04:37 Ответить
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Петі вже не допоможуть ні піар ні показуха. Жму руку, абнімаю.
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20.05.2021 06:46 Ответить
Ти своїм зеленим ссиклом опвкуйся, убогий.
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20.05.2021 06:51 Ответить
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Чому ти вирішив, що мене влаштовує Зеля?
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20.05.2021 06:57 Ответить
Потому что ублюдочные протывсихи постоянно приводят к власти очередное убожество
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20.05.2021 07:05 Ответить
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Що сказати хотів?
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20.05.2021 07:19 Ответить
Украина - удивительно толерантная страна, а что?
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20.05.2021 07:36 Ответить
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А ти яке відношення маєш до України?
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20.05.2021 08:33 Ответить
Днєпр, ти ж за Вовіка дупу рвав. Чи ти вже до Бойка переметнувся?
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20.05.2021 07:49 Ответить
red blink який Ви жалкий і брежливий. Припустимо, що то не монтаж, а навіть сказав таке Порошенко "жму руку, обнімаю", хоча це дукже велика брехня і вона направлена для засирання мізків дебілів 73% - то назвіть мені статтю КК, чи адмін кродексу. чи щось інше.
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20.05.2021 08:36 Ответить
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Порошенко встретился с Савченко

Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом - Цензор.НЕТ 9509
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20.05.2021 07:51 Ответить
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Интересно, что сегодня потребует(скажет, поедет, встретится и тд) Святой Пётр?
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20.05.2021 07:53 Ответить
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По ходу Петя утримує на ставці цілу знімальну групу )
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20.05.2021 08:35 Ответить
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Петя,ты скольких упек с луциком? Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом - Цензор.НЕТ 3957
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20.05.2021 08:05 Ответить
А ХТО ПРИНІС НАМ ТРИ БІДИ,
Знову вбивають, а «Гундос»
Наш криворізький малорос,
Наріду щось за мир «втирає»,
З босотою всіх обдирає.

«Гундос» приніс нам три біди:
Портновські прокурори і суди.
Війну, що кожен день вбиває,
А він карман свій набиває.

Ковідний фонд в асфальт зарив
Мільярди з нього «наварив».
В «Гундоса» лиш одна проблема -
На другий строк та рейтинг тема.

Всі патріоти під прицілом,
Їх в карцер відправляють сміло.
Московська церква й малороси,
В Москву зливають всі доноси.
19.05.2021 р.
Анатолій Березенський
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20.05.2021 08:20 Ответить
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Ото затусували, Ріф і Кондітєр... Добре що дівчат не позвали, Марусю Звіробій з Фединою, а то б ми могли втратити свою невисоку надію (не Савченко)! Зазміїлась змова, страшно!
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20.05.2021 08:29 Ответить
Порошенко - настоящий Президент!
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20.05.2021 09:01 Ответить
Неправда! Я видел настоящего Президента по телевизору - он маленький, сиплоголосый, похож на главного придурка из "95 Квартала".
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20.05.2021 09:33 Ответить
Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом - Цензор.НЕТ 3776 Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом - Цензор.НЕТ 4652 Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом - Цензор.НЕТ 5174
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20.05.2021 11:08 Ответить
Вы про того, што слева, да ??? Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом - Цензор.НЕТ 7030

Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом - Цензор.НЕТ 9554
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20.05.2021 12:31 Ответить
А это фото из сегодняшней пресс-конференции?
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20.05.2021 12:50 Ответить
Вплив Медведчука на Порошенка
https://youtu.be/VZJG_RKktBQ?t=823
https://youtu.be/VZJG_RKktBQ?t=2588
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20.05.2021 10:14 Ответить
ЗЕленое лошье уже на смене, по ветке носится.... Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом - Цензор.НЕТ 1647
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20.05.2021 09:02 Ответить
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шЫколадное тут живёт.....
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20.05.2021 10:13 Ответить
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"Порох ждёт,
Рейтинг не растёт - плохо..."©®
(аллюзия на известную песТню)
Ой, козак! Ну, козак! Прям, всем хорош козак Петро Порохатый: и баблища набатовал не меряно, и цельный выводок Лондонских патриотов на свет Божий вылупил, и сверхбольшие леденцы "Рошен" с увеличенным содержанием ферментированного гавнища повышенной вонючести для порохоботов на палочки насаживает. Ну просто светоч Украинской демократии - Сывочолый ГетЬман - никак не меньше. А рейтинг Порохатого среди меня не растЁть, хоть ты тресни. Хоть бы все порохоботы пообосрались с натуги - не желает расти рейтинг Порохатого и всё!
(Во всяком случае, среди меня).
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20.05.2021 09:28 Ответить
Не росте і не виросте. Вибрати олігарха президентом, щоб він зламав олігархічну систему - це бджоли проти меду. Владу треба змінювати частіше, як в Італії після другої світової. Не виправдав довіру - "давай, до свиданья"
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20.05.2021 10:09 Ответить
Так то ж в Італії. А нам потрібно поважати наші національні традиції, зокрема - "Наступати на граблі"©. Без традицій ми - ніщо.
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20.05.2021 10:16 Ответить
" "Наступати на граблі"©. Без традицій ми - ніщо." І що найменьше 125 разів...., це на одні! І на кожні наступні по 125!
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20.05.2021 11:16 Ответить
Треба буде - наступимо 125 разів по 125 разів.
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20.05.2021 12:53 Ответить
Как ты мог...., ну как ты мог!
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20.05.2021 10:15 Ответить
"Каком к верху"©
(как-то так)
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20.05.2021 10:21 Ответить
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Порохоботу на заметку.
Занимательная лингвистика (лінгвістична цікавинка).
Если в Google-переводчик на сербском языке ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то перевод как на русский, так и на украинский языки будет одинаковым - "ПОРОСЯТА".
Ну не падлюки же? (Или сербы, или Google-админы?) (Или и те и другие?)
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20.05.2021 10:38 Ответить
ублюдки зеленые.... не долго еще осталось....
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20.05.2021 10:41 Ответить
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