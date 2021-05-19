Порошенко встретился с Антоненко: Те, кто упрятал его за решетку, будут отвечать перед законом. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко посетил Андрея Антоненко, который находится под домашним арестом. После решения суда об изменении меры пресечения Порошенко звонил "Риффмастеру" и договорился о встрече.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Я здесь не просто как гражданин, как человек, который очень симпатизирует Андрею. Я здесь как пятый Президент, как Верховный Главнокомандующий, который должен стать на защиту украинского воина. Потому что все знают о той огромной роли, которую Андрей сыграл в процессе создания Сил специальных операций. Я горжусь, что под Указом о создании ССО как отдельного вида Вооруженных Сил Украины стоит моя подпись. Я горжусь нашими спецназовцами, нашими воинами, которые уже во время вооруженной агрессии выполняли самые сложные задачи ", - сказал Порошенко.
"Порошенко подчеркнул, что правда обязательно победит, а те, кто незаконно заключил Антоненко, будут за это отвечать.
"Мы докажем, что это было преступление. И они точно будут отвечать за каждый из 500 дней, когда Риффмастер был заключен в тюрьму. И они будут привлечены к ответственности за эти преступления - и в отношении Андрея, и в отношении Юлии Кузьменко. Она, кстати, блестяще работала вместе с Марией Ионовой, находясь в Киеве, на 50 округе Донецкой области ", - напомнил пятый Президент.
"Сегодня хороший день, когда я могу пожать руку Андрею дома, но в следующий раз давайте договоримся, чтобы мы это сделали на улице и у нас, когда будет возможность снять браслет. Украина должна увидеть, что мы своих не бросаем. Правда всегда побеждает ", - отметил Порошенко.
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Знову вбивають, а «Гундос»
Наш криворізький малорос,
Наріду щось за мир «втирає»,
З босотою всіх обдирає.
«Гундос» приніс нам три біди:
Портновські прокурори і суди.
Війну, що кожен день вбиває,
А він карман свій набиває.
Ковідний фонд в асфальт зарив
Мільярди з нього «наварив».
В «Гундоса» лиш одна проблема -
На другий строк та рейтинг тема.
Всі патріоти під прицілом,
Їх в карцер відправляють сміло.
Московська церква й малороси,
В Москву зливають всі доноси.
19.05.2021 р.
Анатолій Березенський
https://youtu.be/VZJG_RKktBQ?t=823
https://youtu.be/VZJG_RKktBQ?t=2588
Рейтинг не растёт - плохо..."©®
(аллюзия на известную песТню)
Ой, козак! Ну, козак! Прям, всем хорош козак Петро Порохатый: и баблища набатовал не меряно, и цельный выводок Лондонских патриотов на свет Божий вылупил, и сверхбольшие леденцы "Рошен" с увеличенным содержанием ферментированного гавнища повышенной вонючести для порохоботов на палочки насаживает. Ну просто светоч Украинской демократии - Сывочолый ГетЬман - никак не меньше. А рейтинг Порохатого среди меня не растЁть, хоть ты тресни. Хоть бы все порохоботы пообосрались с натуги - не желает расти рейтинг Порохатого и всё!
(Во всяком случае, среди меня).
(как-то так)
Занимательная лингвистика (лінгвістична цікавинка).
Если в Google-переводчик на сербском языке ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то перевод как на русский, так и на украинский языки будет одинаковым - "ПОРОСЯТА".
Ну не падлюки же? (Или сербы, или Google-админы?) (Или и те и другие?)