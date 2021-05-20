Отказ от санкций против строящей "Северный поток - 2" компании и ее сотрудников отвечает национальным интересам США, - Блинкен
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Соединенные Штаты не будут вводить санкций против компании-оператора "Северного потока - 2" и ее руководителя Маттиаса Варнига, так как это "соответствует национальным интересам" США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственного департамента США.
Отмечается, что государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и Маттиаса Варнига "отвечает национальным интересам США". Это также свидетельство приверженности Штатов в энергобезопасности Европы и идеи восстановления альянсов с европейскими союзниками, считает он.
"Мы продолжим оказывать сопротивление завершению проекта ("Северный поток - 2". - Ред.), который ослабит энергобезопасность Европы, Украины и восточного фланга НАТО и ЕС. Наше сопротивление "Северному потоку-2" неизменно", - подчеркнул Блинкен.
В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена также говорится о наложении санкций против четырех судов и четырех юридических лиц, которые вовлечены в прокладку российского газопровода. Среди последних - Морская спасательная служба РФ.
Напомним, ранее СМИ сообщили о санкциях против четырех кораблей.
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Что за чушь , Блинкен . Вы соображаете про последствия этого очень серьезного шага навстречу неадекватам , или вам повылазило?
Евросоюз, а точнее Германия, ФРанция...спонсоры РФ, терроризма и войн в Европе и Украине.
Полученные от Европы деньги ***** путин тратит на подготовку войны с Украиной, соседними странами и той же озабоченной Европой. Политики живут одним днем , выборами.
Заявления в американских СМИ о возможной отмене санкций США против Северного потока-2 - это, возможно, некий реверанс накануне переговоров Байдена и путина.
Сейчас идет подготовка встречи, которая предполагает наработку определенных решений - взаимных уступок или компромиссов, на которые готовы пойти обе стороны.
Соответственно, один из сценариев - это возможное смягчение санкций взамен на что-то (мы пока не знаем на что).
Пока это больше похоже на политическую игру, чем на окончательное решение. А окончательно вопрос продления или ослабления санкций станет решен только после личной встречи двух президентов.https://inforesist.org/podachka-putinu-zachem-v-ssha-zahoteli-otmenit-sankczii-protiv-severnogo-potoka-2/