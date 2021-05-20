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Новости Политика Украины
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Отказ от санкций против строящей "Северный поток - 2" компании и ее сотрудников отвечает национальным интересам США, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отказ от санкций против строящей "Северный поток - 2" компании и ее сотрудников отвечает национальным интересам США, - Блинкен

Соединенные Штаты не будут вводить санкций против компании-оператора "Северного потока - 2" и ее руководителя Маттиаса Варнига, так как это "соответствует национальным интересам" США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

Отмечается, что государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и Маттиаса Варнига "отвечает национальным интересам США". Это также свидетельство приверженности Штатов в энергобезопасности Европы и идеи восстановления альянсов с европейскими союзниками, считает он.

"Мы продолжим оказывать сопротивление завершению проекта ("Северный поток - 2". - Ред.), который ослабит энергобезопасность Европы, Украины и восточного фланга НАТО и ЕС. Наше сопротивление "Северному потоку-2" неизменно", - подчеркнул Блинкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2"

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена также говорится о наложении санкций против четырех судов и четырех юридических лиц, которые вовлечены в прокладку российского газопровода. Среди последних - Морская спасательная служба РФ.

Напомним, ранее СМИ сообщили о санкциях против четырех кораблей.

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Топ комментарии
+50
Я один в данной статье заметил, что первая часть противоречит второй части?
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20.05.2021 02:15
+39
Это чтобы не потерять лицо перед союзниками Поляками , Чехами и Украиной . Дескать будем сопротивляться , но не сильно .
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20.05.2021 02:17
+37
Я вас предупреждал : Байден даст пукину достроить СП2 . Кроме оскорблений в ответ ничего разумного не слышал . Убедились ?
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20.05.2021 02:16
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Ось тут вже цензор писав про цю цікаву особу: https://censor.net/ua/photo_news/3166879/operatorom_pivnichnogo_potoku2_keruye_kolyshniyi_shpygun_shtazi_i_drug_putina_varnig_der_standart_foto
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20.05.2021 11:31 Ответить
Довольно жить законом , данным Адамом и Евой. Клячу историю загоним . -

Что за чушь , Блинкен . Вы соображаете про последствия этого очень серьезного шага навстречу неадекватам , или вам повылазило?
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20.05.2021 16:41 Ответить
Не спешите! США зальют Европу сжиженным газом, например.
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20.05.2021 21:24 Ответить
Россия ближе чем США, и тоже инвестирует огромные средства (до 100 млрд $) в получение и транспортировку сжиженного газа. При том пока что она превосходит по его поставкам в Европу - США.
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20.05.2021 21:53 Ответить
Байден запретил шельфовую добычу нефти и газа . Чем Европу заливать ?
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21.05.2021 02:26 Ответить
И ты, Брут! (
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20.05.2021 16:46 Ответить
Если во времена ссср Америка не смогла остановить покупку Европой советского газа, то сейчас и подавно не сможет.
Евросоюз, а точнее Германия, ФРанция...спонсоры РФ, терроризма и войн в Европе и Украине.

Полученные от Европы деньги ***** путин тратит на подготовку войны с Украиной, соседними странами и той же озабоченной Европой. Политики живут одним днем , выборами.
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20.05.2021 18:05 Ответить
План анаконда действует
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20.05.2021 20:48 Ответить
Подачка путину: зачем в США захотели отменить санкции против Северного потока-2

Заявления в американских СМИ о возможной отмене санкций США против Северного потока-2 - это, возможно, некий реверанс накануне переговоров Байдена и путина.
Сейчас идет подготовка встречи, которая предполагает наработку определенных решений - взаимных уступок или компромиссов, на которые готовы пойти обе стороны.
Соответственно, один из сценариев - это возможное смягчение санкций взамен на что-то (мы пока не знаем на что).
Пока это больше похоже на политическую игру, чем на окончательное решение. А окончательно вопрос продления или ослабления санкций станет решен только после личной встречи двух президентов.https://inforesist.org/podachka-putinu-zachem-v-ssha-zahoteli-otmenit-sankczii-protiv-severnogo-potoka-2/
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20.05.2021 21:38 Ответить
Не национальным интересам США , а финансовым интересам байденовской мафии . Интересам США отвечало шельфовая добыча нефти и газа транспортировка газа в Европу и распределение его через терминал в Польше . А так же строительство нефтепровода из Канады . Байден остановил и первое и второе . Сотни тысяч людей потеряли работу в Америке , а в Европе безопасность таких стран как Украина Чехия и Польша поставлена в критическое положение . Кроме того укрепляеться позиция росии на европейском энергитическом рынке. Значит росия продолжит терроризировать Украину и шантажировать восточноевропейские страны .

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21.05.2021 02:24 Ответить
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