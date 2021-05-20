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Новости За рубежом
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Кипр (82) Турция (1415) Эрдоган (385)

"Касается не только острова, но и всего мира": Эрдоган анонсировал заявление по Северному Кипру

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

"Касается не только острова, но и всего мира": Эрдоган анонсировал заявление по Северному Кипру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен выступить с "посланием по Северному Кипру", которое затронет весь мир. Он сделает это в ходе визита в самопровозглашенную "Турецкую республику Северного Кипра" (ТРСК).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он объявил на встрече с турецкой молодежью, его слова приводятся на сайте главы государства.

По словам Эрдогана, посещение Северного Кипра запланировано на 20 июля.

"Я надеюсь, что совершу визит в ТРСК 20 июля и выступлю там с необходимым посланием по Северному Кипру. Оно касается не только острова, но и всего мира", - сказал господин Эрдоган.

С 1974 года Кипр остается разделенным на две части, на которых проживают греческая и турецкая общины. В 1983 году турки-киприоты в одностороннем порядке объявили о создании ТРСК. Турция - единственная страна, которая признала ТРСК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США осудили Эрдогана за антисемитские высказывания и призвали воздержаться от подстрекающей насилие риторики

Напомним, депутаты Европарламента приняли доклад, в котором Турцию призывают признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века.

Турецким властям предлагают сделать это ради примирения двух народов.

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Топ комментарии
+11
Ну кто б сомневался! Пантюркизм в действии. Боюсь сейчас начнётся. Если Европа и НАТО не одобрят поддержки (дополнительной, надо полагать?) кипрских сепаратистов (может даже присоединение к Турции?), то возможно Турция пошлёт их всех - к радости Кацапии, которой любой раздор в НАТО - бальзам на душу. Это станет предпосылкой ещё бОльшей дружбы Турции с паРашей. И вот тогда понятие "Крымнаш" зазвучит уже по-турецки...
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20.05.2021 07:45
+10
Кипрнаш?
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20.05.2021 07:33
+10
Северный Кипр был оккупирован турками во время революции в Греции. Каждая деталь прямая аналогия.
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20.05.2021 07:51
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Кипрнаш?
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20.05.2021 07:33 Ответить
Пошла жара...
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20.05.2021 07:38 Ответить
Ну кто б сомневался! Пантюркизм в действии. Боюсь сейчас начнётся. Если Европа и НАТО не одобрят поддержки (дополнительной, надо полагать?) кипрских сепаратистов (может даже присоединение к Турции?), то возможно Турция пошлёт их всех - к радости Кацапии, которой любой раздор в НАТО - бальзам на душу. Это станет предпосылкой ещё бОльшей дружбы Турции с паРашей. И вот тогда понятие "Крымнаш" зазвучит уже по-турецки...
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20.05.2021 07:45 Ответить
А вот посмотрите с турцией и нато что-то произойдет.... И Великобритания там уже не поможет. Все к этому идёт и дружба между гусскими и турками
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20.05.2021 07:47 Ответить
Вы думаете турки забыли причины по которым они оказались в НАТО?) А причинами были ОФИЦИАЛЬНЫЕ территориальные претензии совка к Турции... Совок требовал проливы себе. Или может быть рашка отказалась от этих планов?)
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20.05.2021 09:14 Ответить
Проливы или (что более реалистично) земли которые отобрали Турки у проигравшей России-рсфср после 1 Мировой (Карс, Ардаган)?
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20.05.2021 10:41 Ответить
По результатам предыдущей войны поимели, после 1 мировой лишились трофея.
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20.05.2021 22:24 Ответить
После распада Османской империи и образования Турецкой республики среди курдов стали расти сепаратистские настроения, и в 20-е годы началась серия курдских восстаний[6][7], которые жестко подавлялись турецкими властями. Так, в период с 1937 по 1938 год было убито 50 000 - 70 000 курдов и ещё больше понесли наказание в виде ссылок[8][9][10]. Преследование и уничтожение курдского населения стало политикой турецкого правительства. Курдам официально запретили говорить на курдском языке. Книги на их языке были сожжены. Слова «курд» и «Курдистан» были вычеркнуты из учебников. Их народ объявили «горными турками». Тысячи курдов переселены из восточных вилайетов в западные.

В 70-е годы сепаратистские настроения продолжали прогрессировать, и многие курды стали обращаться к марксистской-ленинской идеологии. Так была образована оппозиционная партия Рабочая партия Курдистана (РПК), которая впоследствии была признана террористической Европейским союзом, НАТО и США. По данным на 1984 год, членов партии насчитывалось 58 000 человек. В некоторых поселениях происходили вооружённые конфликты между боевиками РПК и военными силами Турции[11].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8

Турецко-курдский конфликт - вооружённый конфликт между правительством Турции и бойцами Рабочей партии Курдистана, ведущими борьбу за создание курдской автономии в составе Турции, продолжающийся с 1984 года до настоящего времени.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82

Россия подтвердила оказание военной помощи иракским курдам

Турецкие власти обеспокоены тем, что это оружие может быть использовано запрещенной в Турции Курдской рабочей партией, с которой, по мнению Анкары, сотрудничает сирийский "Демократический союз".

https://www.interfax.ru/world/473433
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21.05.2021 10:33 Ответить
Да и крест имперский над святой Софией ещё одна идея-фикс у русских шовинистов и турки об этом помнят и не забывают ,а уж сколько войн было между турецкой и российской империями
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20.05.2021 10:52 Ответить
Исторический факт.
Во время Первой мировой войны, объединенные военные флотилии Российской империи, Британской империи, Японской империи и Республики Франция, неоднократно пытались взять штурмом оборонительные сооружения пролива Дарданеллы. Не смогли.
А тогда Турция не была в НАТО. Мало того, даже не смотря на то, что Германская, Австро-Венгерская и Османская империя проиграли в Первой мировой войны, в 1934-м году, по доктрине Монро, Турция получила ПОЛНЫЙ контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, а так же над Мраморным морем.
Москва уже лет двести пытается, но это напоминает попытки импотента.
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20.05.2021 18:55 Ответить
Это называется их вежливые туристы их научили. Северный кипр это такаже тема как с крымом,донбасом. Там тоже борьба за освобождение определенного народа только не гусского , а турецкого
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20.05.2021 07:46 Ответить
Северный Кипр был оккупирован турками во время революции в Греции. Каждая деталь прямая аналогия.
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20.05.2021 07:51 Ответить
Сначала Греция совершила переворот на Кипре и поставила к власти своих «захараченкых и пишулиных» для присоединения Кипра к Греции а уже потом было разделение Кипра
Так что и Греция гибридно оккупировалась часть Кипра
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20.05.2021 08:16 Ответить
Привет турецкий бот... А ничего что кипр в евросоюзе и там признанные территории всем миром. А северный кипр нет
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20.05.2021 08:18 Ответить
боюсь много понтов... подумайте сами аж до 20 июля чего ждать судьбоносного вы верите в это утечка информации возрастает каждый час у тут 2 месяца ждите типа я вам такое скажу что вы в отпад упадёте.. это интригу держать а на деле окажется голым тезисом и лозунгом и намерением... турки расслабон получили за 50 лет точно привыкли за 25 лет к сытой мирной и богатой жизни.. и то вот так раз и все разрушить... думаю скорей всего Турция дистанцируется от Кипра северного отдаст вопрос в руки Евросоюза и ООН и попытается предложить компромиссный вариант... а основания есть Южный основной Кипр давно самостоятельное государство... оно давно отказало Северному малой части туркам в возвращении в родную говень.. они стали членами Евросоюза тому назад пути нет -кстати Кипрский вариант для Украины весьма поучителен и является хорошим примером для подражания с учетом реалий в Украине... если в таком ключе Эрдоган кинет косточку в виде вопроса о судьбе Северного Кипра как самостоятельного государства то да затронет весь мир в мире есть иные темы похожие с разными своими особенностями Тайвань, Абхазия...Грузия Нагорный Карабах, Молдова ПМР, ОРЛДО- Крым-Украина....
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20.05.2021 08:30 Ответить
Если бы греческие полковники не организовали на Кипре переворот, "Новогрецию", турки бы туда не ввели войска.
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20.05.2021 10:50 Ответить
Не надо было злить Турцию признаниями геноцидов.
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20.05.2021 07:55 Ответить
США забули любителів скрєп питати як здійснювати зовнішню політику.
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20.05.2021 10:20 Ответить
Опа,все як в неньці,тільки масштаб світовий.Бандоси скупили-зашугали корумповану поліцію(штатибрітти та інша фашистська дрібнота)і починають "геноцидом" слабших.ЯЗ це і є єдиний захист в світі.
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20.05.2021 08:08 Ответить
эрдоган посмотрел на то, что мелкому кремлевскому ***** Крым мир спустил с рук и решил, что я то все же ***** покрупнее, чем мелкое кремлевское. Кипрнаш!
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20.05.2021 08:13 Ответить
наоборот
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20.05.2021 08:26 Ответить
Тем временем ожидается вакцинация карабаха.

В Азербайджане с 18 мая начнется использование вакцины "Sputnik V" при вакцинации населения, сообщает пресс-служба Минздрава.

«С 18 мая граждане смогут использовать российскую вакцину Sputnik V для вакцинации против нового типа коронавирусной инфекции. Вакцину можно будет сделать в Бакинском центре здоровья на проспекте Азадлыг, 112», - отмечается в сообщении.
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20.05.2021 08:20 Ответить
Однозначно приєднання до тюрції. Оон нато ес і інша фейкова шваль йдуть лісом з важким вантажем хвилювання і стурбованості. Або початок реальних протидій, звісно.
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20.05.2021 08:20 Ответить
Сейчас сша возьмуться за ердогашу и его купленые с400, новые аэс у раши. Да и за антисемитизм припомнят
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20.05.2021 08:23 Ответить
Щас выйдет зебизяна, и заявит, что только клистеры нам помогут, а то видите, что в мире творится!
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20.05.2021 08:21 Ответить
И живут себе киприоты-греки и киприоты-турки нынче намного мирнее, чем до 1974 года, есе кто помнит. И кому это мешает?
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20.05.2021 08:34 Ответить
Подаруйте, просто так, сусіду свою кухню. "Стосується не лише острова, а й усього світу": Ердоган анонсував заяву щодо Північного Кіпру - Цензор.НЕТ 3657
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20.05.2021 09:42 Ответить
Ердоганчику заважає. Йому хочеться щоб Туреччина впливала на весь Кіпр.
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20.05.2021 10:22 Ответить
Султан эрдоган решил "восстановить историческую справедливость"
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20.05.2021 08:41 Ответить
Турция - важный экономический и политический партнер, Украина благодарна ей за позицию по защите крымских татар, - Гройсман. 10.07.18/ Эрдоган-наш.
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20.05.2021 08:54 Ответить
Тому Україна повинна триматися подалі від проблеми Кіпру.
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20.05.2021 10:23 Ответить
ЧЕРТИ НА ВОЙНЕ ПИАРЯТСЯ !!!
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20.05.2021 16:50 Ответить
Геноцид армян був, а Голодомор Арменія не визнає як геноцид українців кремлівськими комуністами. Тому пішла та Арменія у дупу "Стосується не лише острова, а й усього світу": Ердоган анонсував заяву щодо Північного Кіпру - Цензор.НЕТ 6474
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20.05.2021 16:55 Ответить
Шёл второй год Первой мировой войны. 1915-й год.
Армяне составляли всего 10% населения Османской империи, но контролировали практически весь экспорт и импорт, то есть финансовые потоки. Кроме того, внешние отношения вели с теми, с кем туркам вести их было не приемлемым.
Если турки прижали тех, кто активно сотрудничал с противником, то разве это геноцид?
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20.05.2021 19:02 Ответить
В общей сложности в 1894-1896 годах было убито по меньшей мере 80 тыс. армян.

Во время геноцида погибло по меньшей мере 664 тыс. человек. Есть предположения, что количество погибших могло достичь 1,2 млн человек.

Начиная с 1915-1916 годов османские власти проводили масштабные массовые расстрелы; также армяне погибали в ходе массовых депортаций из-за голода, обезвоживания, отсутствия крова и болезней. Кроме того, десятки тысяч армянских детей были насильно забраны из семей и обращены в ислам.

https://encyclopedia.ushmm.org/content/ru/article/the-armenian-genocide-1915-16-in-depth

это по твоему прижали?
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20.05.2021 22:58 Ответить
Если армяне, во время войны, были на стороне противника, то это действия по защите безопасности страны.
Заметьте, вы сами указали, что детей не убили, а отправили учиться и обратили в Ислам. Ну так это была МНОГОВЕКОВАЯ традиция Османской империи - из детей других народов обучать и воспитывать опору государства - янычар. Янычары очень хорошо содержались государством, так что с материальной точки зрения эти дети точно не пострадали.
Для сравнения, евреи просто перебили ВСЮ семью Николая Второго. Евреи организовали в Украине Голодомор, но не спасали украинских детей, а убивали их Голодом - вот это действительно был Геноцид, причём в самой его жестокой форме, в форме Голодомора!!!
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20.05.2021 23:14 Ответить
а , понятно, у тебя вавка в голове.
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21.05.2021 10:07 Ответить
Эрдоган умеет решать вопросы - обломки московитских Су-24 не собрали до сих пор.
Так что он Кипру плохого не пожелает.
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20.05.2021 22:19 Ответить
 
 