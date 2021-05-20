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Новости За рубежом
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США готовы жестко отвечать на шаги Москвы, наносящие ущерб Вашингтону и его союзникам, - Блинкен на встрече с Лавровым

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США готовы жестко отвечать на шаги Москвы, наносящие ущерб Вашингтону и его союзникам, - Блинкен на встрече с Лавровым

США глубоко обеспокоены присутствием российских войск у границ Украины, состоянием здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, решением суда отправленного в колонию по делу "Ив Роше", и "подавлением оппозиционных организаций" в России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову при встрече на полях заседания Арктического совета на министерском уровне в столице Исландии в среду, 19 мая.

Кроме того, американская сторона особо выделила озабоченность ситуацией вокруг медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и информационного портала "Голос Америки". Россия внесла эти организации в список СМИ-"иностранных агентов".

Соединенные Штаты стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, отметил глава Госдепа. В то же время Блинкен подчеркнул намерение президента США Джозефа Байдена "действовать жестко" для защиты интересов Соединенных Штатов в ответ на шаги России, которые наносят ущерб Вашингтону или его союзникам, указал Госдепартамент.

Вашингтон в очередной раз призвал Москву освободить американцев Пола Уилана и Тревора Рида. Уилан в 2020 году был приговорен в России к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, а Рид в том же году получил 9 лет лишения свободы за нападение на полицейских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отказ от санкций против строящей "Северный поток - 2" компании и ее сотрудников отвечает национальным интересам США, - Блинкен

Среди иных тем, затронутых Блинкеном и Лавровым, - конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха, сдерживание ядерных программ Ирана и КНДР, а также ситуация в Афганистане. Главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились продолжать обсуждения,

Напомним, отношения России и ряда западных государств, включая США, в последние недели обострились. В середине апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.

Между тем глава Белого дома Байден 13 апреля предложил Путину встретиться на высшем уровне в "третьей стране" в ближайшие месяцы. Финляндия и Австрия уже выразили готовность стать площадкой для саммита. Швейцарские дипломаты тоже сообщали о желании их страны организовать встречу президентов США и России.

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Топ комментарии
+11
Зі Святом Вишиванки любі бандерівці!,💛💙❤️🇺🇦
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20.05.2021 07:41
+11
Странный у нас народ. Выбрали во время войны клоуна в президенты, который все пытается в глазик тупину заглянуть и "просто перестает стрелять". А виновата Америка потому что вместо нас не воюет...
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20.05.2021 08:09
+7
Вас на 90 лямов намедни выставили. Ответили?
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20.05.2021 07:38
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США и РАБссия два народа-брата США готовы жестко отвечать на шаги Москвы, наносящие ущерб Вашингтону и его союзникам, - Блинкен на встрече с Лавровым - Цензор.НЕТ 8141 США готовы жестко отвечать на шаги Москвы, наносящие ущерб Вашингтону и его союзникам, - Блинкен на встрече с Лавровым - Цензор.НЕТ 8141
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20.05.2021 07:31 Ответить
Свабоду Луизе Корвалолу і Андрюхе Девис!!
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20.05.2021 07:39 Ответить
Он также добавил, что Москва готова «разгрести завалы», которые остались в дипломатических отношениях между странами в наследство от предыдущего президента США Дональда Трампа. Ось така байда, малята! Ви надіялись, а це виявилась натуральна ХУЦПА!
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20.05.2021 07:37 Ответить
Вас на 90 лямов намедни выставили. Ответили?
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20.05.2021 07:38 Ответить
Нема такого про "дєйтвавать жОстко".

https://www.reuters.com/world/us-russia-hold-arctic-talks-push-summit-2021-05-19/

U.S. Secretary of State Antony Blinken met with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, a veteran diplomat, and said it was "no secret that we have our differences" and that Washington would respond to aggressive acts by Russia, but the world would be safer if the two countries' leaders worked together.
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20.05.2021 07:38 Ответить
*=дєйствавать=
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20.05.2021 07:39 Ответить
Та счас...
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20.05.2021 07:42 Ответить
Ви ж ніби володієте англійською.
От.
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20.05.2021 07:46 Ответить
Та так.. І в Канаді бував...
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20.05.2021 09:30 Ответить
Washington would respond to - тобто, будуть відповідати (реагувати). До того ж, використано умовну форму (would respond - відповіли б). І одразу побажання щодо спвробітництва між лідерами.
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20.05.2021 08:20 Ответить
Я в курсі. Тільки там не умовна форма, а узгодження часів.
Просто відреагувала на заголовок, який не відображає того, що було сказано.

Ось навіть цитату подають:
https://www.theguardian.com/world/2021/may/20/blinken-lavrov-meeting-us-russia-iceland-arctic

Blinken said: "It's also no secret that we have our differences and when it comes to those differences, as President Biden has also shared with President Putin, if Russia acts aggressively against us, our partners, and our allies, we'll respond - and President Biden has demonstrated that in both word and deed, not for purposes of escalation, not to seek out conflict, but to defend our interests."
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20.05.2021 08:38 Ответить
Subjunctive mood..
))
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20.05.2021 09:36 Ответить
Ніяких if . Всі чудово розуміють, що рашка буде поводити себе агресивно і далі.
Проста дипломатична відповідь. Не знаю, чому хтось шукає в ній вади чи пасивність.
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20.05.2021 09:48 Ответить
Beat about a bush....
Ні про ЩО!!
😁
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20.05.2021 09:54 Ответить
Sequence of Tenses.
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20.05.2021 15:20 Ответить
Я теж думав про узгодження часів, але не побачив минулого, щоб було future in the past. Ну то таке.
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20.05.2021 16:07 Ответить
Звичайно. Таке. Але я бачу: met, said.
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20.05.2021 18:16 Ответить
Зі Святом Вишиванки любі бандерівці!,💛💙❤️🇺🇦
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20.05.2021 07:41 Ответить
Байден назвав Путлера убийцей на самом деле сделал ему братский привет.... США готовы жестко отвечать на шаги Москвы, наносящие ущерб Вашингтону и его союзникам, - Блинкен на встрече с Лавровым - Цензор.НЕТ 7186 США готовы жестко отвечать на шаги Москвы, наносящие ущерб Вашингтону и его союзникам, - Блинкен на встрече с Лавровым - Цензор.НЕТ 7186
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20.05.2021 07:42 Ответить
Миліе бранятся. Еще будем Рыжего вспоминать.
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20.05.2021 08:22 Ответить
Основное как всегда за кулисами,а в общество вкидывают лапшу.
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20.05.2021 07:43 Ответить
у скабейки в кабачке сегодня будя праздник ... путлер опять пабедил !!
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20.05.2021 07:43 Ответить
Тем временем Консульство США в Екатеринбурге закрыто,теперь всем РАБссиянцам надо за визой лететь в Путлербюргер или Мацкву))) США готовы жестко отвечать на шаги Москвы, наносящие ущерб Вашингтону и его союзникам, - Блинкен на встрече с Лавровым - Цензор.НЕТ 3088
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20.05.2021 07:45 Ответить
Настільки жорстко, що заплатили фсб-им хакерам 90 лямів і вже не проти добудови північного потоку-2. На жаль, ми, українці, ще плакати будемо за дядечком Трампом. А ці толерасти і блм-щики доведуть світ до цугундера. А чого можна було чекати від тих, хто цілує чорним черевики стоячи на колінах? Якщо вони під чорних прогнулися, то кацапам тим паче дупу підставили.
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20.05.2021 07:56 Ответить
Поплач.Адже так "співпало",що саме при Трампу стало можливим,почалося будівництво ПП2,аж до готовності на 95 %.
І на протязі всього будівництва Трамп був проти,ага.
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20.05.2021 08:51 Ответить
А лошадь слушаєт і єст.
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20.05.2021 08:04 Ответить
Странный у нас народ. Выбрали во время войны клоуна в президенты, который все пытается в глазик тупину заглянуть и "просто перестает стрелять". А виновата Америка потому что вместо нас не воюет...
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20.05.2021 08:09 Ответить
Не виноват склероз, потому что не понят что кому гарантировали.
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20.05.2021 08:25 Ответить
А США нападали? В Будапеште ядерные державы лишь обещали не нападать на Украину и больше ничего.
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20.05.2021 08:39 Ответить
Вы заглавие хотя бы того будапештского документа прочтите прежде чем такую чушь писать.
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20.05.2021 09:09 Ответить
Основное все таки в содержании. Странами-подписантами признается территориальной целостности Украины и гарантируется ненападение на Украину странами-подписантами. И все. Если одна из сторон нарушит меморандум никто из других сторон не обещал воевать за Украину.
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20.05.2021 09:16 Ответить
Так вы со сторонами определились подписантами? Сколько их там сторон? Чё вы постоянно упираете на не воевать? Там гарантируется что никто не будет нападать, поэтому естественно что воевать там не прописано, а если будет чья-то агрессия то там что то обещали. Неужели нельзя даже заглавие прочесть? Вам это запрещено?
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20.05.2021 09:39 Ответить
Неужели нельзя все-таки текст прочитать. В случае агрессии одной из сторон будут проводится консультации в Совбезе ООН. И на этом все.
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20.05.2021 09:42 Ответить
Да не ссылайтесь вы на текст, если не смогли не то что его прочесть, а даже заглавие. И со сторонами подписантами документа так и не можете определиться. Если что то, там две стороны: государство Украина с одной стороны с одним обязательством и гаранты с другой с 6 пунктами обязательств. Будет попытка с вашей стороны прочесть этот документ или в связи с тем что гарантам на него наплевать вам запрещено?
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20.05.2021 09:54 Ответить
в предыдущем комменте уже написал
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20.05.2021 09:58 Ответить
Ну то что вы не читали этот документ это было ясно и из вашего начального комента. Единственный вопрос почему вы не можете это сделать, вам запрещено его читать или какие то другие причины?
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20.05.2021 10:10 Ответить
Вам просто коммент надо написать или обсудить что-то конкретное?
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20.05.2021 10:14 Ответить
Что конкретно обсуждать если вы не читаете то что обсуждаете? Поэтому естественно узнать о причинах почему вы так делаете.
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20.05.2021 10:21 Ответить
Я писал не конкретно Вам, а нескольким комментаторам с возгласами типа Америка-Россия дружба. Намекая, что Америка предала. А у нас с ней завязан только Будапештский меморандум.
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20.05.2021 10:30 Ответить
Ну тогда понятно почему вы не читаете те документы что обсуждаете. Получается вы даже не читаете что и кто вам пишет просто отписываете свою обязательную программу. Все международные отношения строятся на международных юридических документах подписанных государствами. И то что это оказалось не так то это означает что все международные отношения это только силовое решение любых задач. Все эти бумажки никчемны. Впрочем, как со времен появления государств и так будет наверно до их исчезновения. Хочешь мира готовься к войне, этот исторический урок тысячелетий будет актуален наверно до исчезновения государств. И да предали или точнее не могут выполнить или не хотят этого делать именно все гаранты подписанты этого документа. По нему свои обязательства выполнила только Украина.
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20.05.2021 11:59 Ответить
Ну скріше всього зустріч буде у Фінляндії, бо до Австрії або Ісландії треба летіти через інші країни, а Путькін боїться повторити долю МН-17!
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20.05.2021 08:36 Ответить
Трамп повернись!
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20.05.2021 08:36 Ответить
Данілич, прості. (с)
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20.05.2021 08:50 Ответить
Мельчают амеры,все время орел уссыкается против двухглавой курицы.
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20.05.2021 08:52 Ответить
Продажные слабаки из Дем.партии уже нанесли непоправимый вред статусу и репутации США. Хорошо, что Маккейн и Рейган не видят этого позора.
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20.05.2021 08:59 Ответить
Бла-бла-бла! Путлер атакует - байден болтает.
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20.05.2021 09:04 Ответить
правильно.
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20.05.2021 16:20 Ответить
 
 