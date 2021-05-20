США готовы жестко отвечать на шаги Москвы, наносящие ущерб Вашингтону и его союзникам, - Блинкен на встрече с Лавровым

США глубоко обеспокоены присутствием российских войск у границ Украины, состоянием здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, решением суда отправленного в колонию по делу "Ив Роше", и "подавлением оппозиционных организаций" в России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову при встрече на полях заседания Арктического совета на министерском уровне в столице Исландии в среду, 19 мая.

Кроме того, американская сторона особо выделила озабоченность ситуацией вокруг медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и информационного портала "Голос Америки". Россия внесла эти организации в список СМИ-"иностранных агентов".

Соединенные Штаты стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, отметил глава Госдепа. В то же время Блинкен подчеркнул намерение президента США Джозефа Байдена "действовать жестко" для защиты интересов Соединенных Штатов в ответ на шаги России, которые наносят ущерб Вашингтону или его союзникам, указал Госдепартамент.

Вашингтон в очередной раз призвал Москву освободить американцев Пола Уилана и Тревора Рида. Уилан в 2020 году был приговорен в России к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, а Рид в том же году получил 9 лет лишения свободы за нападение на полицейских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отказ от санкций против строящей "Северный поток - 2" компании и ее сотрудников отвечает национальным интересам США, - Блинкен

Среди иных тем, затронутых Блинкеном и Лавровым, - конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха, сдерживание ядерных программ Ирана и КНДР, а также ситуация в Афганистане. Главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились продолжать обсуждения,

Напомним, отношения России и ряда западных государств, включая США, в последние недели обострились. В середине апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.

Между тем глава Белого дома Байден 13 апреля предложил Путину встретиться на высшем уровне в "третьей стране" в ближайшие месяцы. Финляндия и Австрия уже выразили готовность стать площадкой для саммита. Швейцарские дипломаты тоже сообщали о желании их страны организовать встречу президентов США и России.