С начала суток наемники РФ открывали огонь из СПГ вблизи Авдеевки, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 19 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, вчера противник открывал огонь из подствольных гранатометов возле Талоковки.
По состоянию на 7:00 утра 20 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Вблизи Авдеевка оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Боевых потерь в результате вражеского огня нет.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.
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