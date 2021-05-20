С начала суток наемники РФ открывали огонь из СПГ вблизи Авдеевки, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 19 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, вчера противник открывал огонь из подствольных гранатометов возле Талоковки.

По состоянию на 7:00 утра 20 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Авдеевка оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

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Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.