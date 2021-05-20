Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может состояться в ближайшие недели.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV.
"Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели", - заявил Блинкен
Отвечая на вопрос журналиста, рекомендует ли он Исландию как потенциальное место встречи, глава госдепа сказал: "Безусловно, я бы рекомендовал ее в качестве места встречи. Я бы рекомендовал ее всем, и, кстати, именно этим я буду заниматься, когда вернусь домой".
Говоря об отношениях с Россией, Блинкен отметил, что США были бы рады иметь "стабильные, предсказуемые отношения с Россией".
"Перед нашими странами столько вызовов, особенно если говорить о пандемии коронавируса и восстановлении экономик таким способом, чтобы это отвечало интересам наших народов, я считаю, что состояние конфликта не отвечает ничьим интересам", - заявил госсекретарь США.
"Поэтому мы предпочли бы иметь стабильные, предсказуемые отношения. В то же время мы всегда будем отстаивать наши интересы и ценности, если им кто-то бросит вызов", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Рейкьявике завершилась встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Это был первый личный контакт двух министров с момента назначения Блинкена на этот пост, ранее они дважды созванивались.
Пожалуйста, подождите...
Кілька місяців тому.
І ще кілька людей.
Хіба може через Арктику летітиме.
Все буде Україна!!!
У кого ще стояча удаль,
По черзі нада вимовлять,
Ейяф'ятлайокютель.
73% вирішили здатись....на жаль.
Питання - скільки з тих людей бігало на рехверендум ?
Решта опзж.
Яке єднання
Хто голосує за наш край та опзж явно ходили на реперендум.
Найбільші конфлікти.
Вчи історію.
Конфлікти пригадай. І хто тоді був президентом в штатах.
Дивна у вас логіка. Чи її й немає...
Риш усомнился в том, что «вредоносный российский проект» действительно отвечает интересам США, как об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Администрация отдает приоритет мнимым интересам Германии и России, а не интересам наших союзников в Центральной, Восточной и Северной Европе», - заявил политик.
Более того, по мнению конгрессмена, снятие санкций с Nord Stream 2 AG и его главы ослабит позиции США перед предполагаемым саммитом Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.