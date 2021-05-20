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Новости За рубежом
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Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может состояться в ближайшие недели.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV.

"Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели", - заявил Блинкен

Отвечая на вопрос журналиста, рекомендует ли он Исландию как потенциальное место встречи, глава госдепа сказал: "Безусловно, я бы рекомендовал ее в качестве места встречи. Я бы рекомендовал ее всем, и, кстати, именно этим я буду заниматься, когда вернусь домой".

Говоря об отношениях с Россией, Блинкен отметил, что США были бы рады иметь "стабильные, предсказуемые отношения с Россией".

"Перед нашими странами столько вызовов, особенно если говорить о пандемии коронавируса и восстановлении экономик таким способом, чтобы это отвечало интересам наших народов, я считаю, что состояние конфликта не отвечает ничьим интересам", - заявил госсекретарь США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Путина и Байдена может состояться в одной из европейских дипломатических столиц, - замглавы МИД РФ Рябков

"Поэтому мы предпочли бы иметь стабильные, предсказуемые отношения. В то же время мы всегда будем отстаивать наши интересы и ценности, если им кто-то бросит вызов", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Рейкьявике завершилась встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Это был первый личный контакт двух министров с момента назначения Блинкена на этот пост, ранее они дважды созванивались.

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Топ комментарии
+8
У Байдена первая экономика Мира с 25 % ВВП,у Путлера 1,5 % Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 9739о чем можно говорить с мавзолейным Нищебродом если даже Португалия обошла РАБссию... Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 5950
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20.05.2021 08:05
+8
бидон сдал северный поток хуйлу и теперь хуйло готов с ним встретиться -вот и всё что нужно знать о маразматике жо
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20.05.2021 08:08
+6
Не Горбачов розвалив, а сесесер само здохло...))...
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20.05.2021 08:24
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Горбачев развалил СССр именно после встречи с Рейганом в Рейкьявике Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 3502
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20.05.2021 07:56 Ответить
Не Горбачов розвалив, а сесесер само здохло...))...
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20.05.2021 08:24 Ответить
Без денег любое ссср сдохнет, Красная октябрьская революция была проведена за деньги Германии, ленина тогда ещё называли немецким шпионом.
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20.05.2021 09:02 Ответить
Начало развала положил ***. Хотя изначально проект "СССР" был обречён на провал.
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20.05.2021 09:58 Ответить
Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 3445 Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 5357
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20.05.2021 08:00 Ответить
байден обамович и путлер Перезагрузка 2.0
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20.05.2021 08:01 Ответить
Я перша написала.
Кілька місяців тому.

І ще кілька людей.
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20.05.2021 08:03 Ответить
У Байдена первая экономика Мира с 25 % ВВП,у Путлера 1,5 % Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 9739о чем можно говорить с мавзолейным Нищебродом если даже Португалия обошла РАБссию... Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 5950
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20.05.2021 08:05 Ответить
У ССср Горбачева было 16 % Мирового ВВП,где ссср? сдох.Там же будет и РАБссия...вопрос всего лишь во времени... Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 3612
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20.05.2021 08:07 Ответить
параша будет разрушена Но не бидоном к сожалению
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20.05.2021 08:11 Ответить
бидон сдал северный поток ***** и теперь ***** готов с ним встретиться -вот и всё что нужно знать о маразматике жо
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20.05.2021 08:08 Ответить
І одружитися.
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20.05.2021 08:10 Ответить
Этот поток , построен был на 95% именно при Трампе
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20.05.2021 08:12 Ответить
Оставьте этот поток уже в покое и радуйтесь экономическому процветанию Германии.
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20.05.2021 08:30 Ответить
А почали будувати при Обамі))Ким був Байден при Обамі?
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20.05.2021 09:12 Ответить
маразматик давайте жить дружно. нам звиздец и внутри и внешне феодальное недогосударство
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20.05.2021 08:14 Ответить
Очень точное определение .
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20.05.2021 08:25 Ответить
Зато дедушка Джо поговаривают фанат нашей шаленой бджілкі и мечтает приехать сюда и пройтись по шоколадным забегаловкам и мармаладным коморам свего сладкого дружбана -одного всем известного и богатого олигарха-шоколатье , НО Джо в детстве когда -то напугали в цирке и он теперь на старости лет боится КЛОУНОВ ! ......даже больше убийцы и пидофила -х.йла Байден і Путін можуть зустрітися найближчими тижнями. Можливо, в Ісландії, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 9388 Поэтому сюда он врядли скоро приедет , а вот в мацкву к маньяку диктатору -нет проблем !
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20.05.2021 08:23 Ответить
Байден і Путін можуть зустрітися найближчими тижнями. Можливо, в Ісландії, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 6552
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20.05.2021 09:32 Ответить
а что ты ЗЕбуин молчишь за Дякулу...?
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20.05.2021 11:54 Ответить
На скільки годин традиційно запізниться кремлівський переговорник, цікаво буде дізнатися. Потім - і про все інше.
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20.05.2021 08:25 Ответить
Так Путлеру треба ж буде летіть в Ісландію літаком, а як завалять як МН-17!
Хіба може через Арктику летітиме.
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20.05.2021 08:27 Ответить
А може в Ялті?
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20.05.2021 08:29 Ответить
Навестят концлагерь бабушки захарченка в Рейкьявике?
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20.05.2021 08:35 Ответить
У бабушкі захарчєнка в Рейк'явікє бил канцлагєрь?
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20.05.2021 08:40 Ответить
На Рейкьявик!
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20.05.2021 08:37 Ответить
Байден и не догадывается что на сайте Цензор его уже окрестили слабаком,м@даком сдавшим и слившим всё и вся. Он бы трижды подумал перед тем как ехать нагибать *****))
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20.05.2021 08:38 Ответить
Не паникуйте, все идет по штатовскому плану.
Все буде Україна!!!
Байден і Путін можуть зустрітися найближчими тижнями. Можливо, в Ісландії, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 5798
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20.05.2021 08:48 Ответить
Два діда будуть вияснять,
У кого ще стояча удаль,
По черзі нада вимовлять,
Ейяф'ятлайокютель.
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20.05.2021 08:51 Ответить
Боюсь - сдадут Украину
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20.05.2021 08:53 Ответить
Не можна здати того, хто сам не здається.
73% вирішили здатись....на жаль.
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20.05.2021 08:54 Ответить
Якраз навпаки,зрадників тільки 25%.Було б 73%,то вже б над Київом майорів прапор козлостану.
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20.05.2021 09:03 Ответить
92 % Луганської області обрали ЗЕ.
Питання - скільки з тих людей бігало на рехверендум ?
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20.05.2021 09:11 Ответить
Результати на місцевих виборах - 54% проросійський наш край.
Решта опзж.
Яке єднання Байден і Путін можуть зустрітися найближчими тижнями. Можливо, в Ісландії, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 5448
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20.05.2021 09:13 Ответить
Так це питання,тільки без відповіді,у вас є списки того референдуму?
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20.05.2021 09:14 Ответить
Невже і так не ясно ?
Хто голосує за наш край та опзж явно ходили на реперендум.
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20.05.2021 09:30 Ответить
Пані,де списки тих хто ходив на референдум?А "Наш Край" це філія БПП,не вірите,спитайте пана Шахова,та Артура Герасимова))
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20.05.2021 09:40 Ответить
ги..ги...як горбачьов з Рейганом....памятаемо чим це закінчилося
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20.05.2021 09:01 Ответить
Рейган був РЕСПУБЛИКАНЦЕМ))А Байден хто?Дерьмократ.
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20.05.2021 09:05 Ответить
Найгірші стосунки совку якраз були з демократами.
Найбільші конфлікти.
Вчи історію.
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20.05.2021 09:13 Ответить
Ро́нальд Ві́лсон Ре́йган (у діаспорних джерелах Роналд Реґен[5]; англ. Ronald Wilson Reagan МФА: [/ˈrɒnəld ˈwɪlsən ˈreɪɡən/] ; 6 лютого 1911, Тампіко, Іллінойс - 5 червня 2004, Лос-Анджелес) - 40-й Президент США (1981-1989) від Республіканської партії, 33-й губернатор Каліфорнії (1967-1975).
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20.05.2021 09:16 Ответить
Джордж Герберт Вокер Буш (англ. George Herbert Walker Bush; 12 червня 1924, Мілтон, штат Массачусетс - 30 листопада 2018, Х'юстон, штат Техас) - 41-й президент США (1989-1993), республіканець. Батько 43-го президента США Джорджа Вокера Буша.
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20.05.2021 09:18 Ответить
І що ??
Конфлікти пригадай. І хто тоді був президентом в штатах.
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20.05.2021 09:25 Ответить
Ви бачите шо написано?Вивсьоврьоті тут не прокате))
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20.05.2021 09:33 Ответить
Що написано ???
Дивна у вас логіка. Чи її й немає...
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20.05.2021 09:34 Ответить
Пані,Рейган та Буш старший розвалили СРСР,може у вас інша історія?
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20.05.2021 09:41 Ответить
То ж недарма кілька днів тому "шпілі-вілі" літали в Рейк'явік. Ще й повітряний простір Естонії порушили. Літають, як завжди, по пачці "Бєламор-канал".
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20.05.2021 09:29 Ответить
Президента США Джо Байдена упрекнули в том, что он сделал России подарок, сняв санкции с компании-оператора «Северного потока-2». С такими обвинениями выступил конгрессмен-республиканец Джим Риш, его заявление опубликовано на сайте комитета сената по международным отношениям.

Риш усомнился в том, что «вредоносный российский проект» действительно отвечает интересам США, как об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Администрация отдает приоритет мнимым интересам Германии и России, а не интересам наших союзников в Центральной, Восточной и Северной Европе», - заявил политик.

Более того, по мнению конгрессмена, снятие санкций с Nord Stream 2 AG и его главы ослабит позиции США перед предполагаемым саммитом Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.
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20.05.2021 09:35 Ответить
Ну шо тут скажеш,Республіканці повісять Байдена на гілляці.
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20.05.2021 09:53 Ответить
 
 