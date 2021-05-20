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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 5 165 новых случаев заражения, 16 748 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 5 165 новых случаев заражения, 16 748 человек выздоровели

5 165 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 20 мая 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

5 165 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 20 мая 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 170 398 случаев коронавирусной болезни.

Также по данным СНБО, за минувшие сутки 203 человека умерли от COVID-19 (всего - 48 899), выздоровели за минувшие сутки - 16 748 (всего - 1 916 194).

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В Украине по состоянию на утро 20 мая болеют коронавирусной болезнью 205 305 человек, что на 11 786 меньше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (489) области, Киеве (433) и Харьковской (429), Запорожской (311), и Киевской (295) областях.

Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболели 324 ребенка и 109 медработников. Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 884 человека, выписаны из больниц - 2 821 человек. Также осуществили тестирований за сутки - 69 732 (в том числе методом ПЦР - 29 509 , методом ИФА - 12 693), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 530.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 5 165 новых случаев заражения, 16 748 человек выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 5 165 новых случаев заражения, 16 748 человек выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 5 165 новых случаев заражения, 16 748 человек выздоровели 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 5 165 новых случаев заражения, 16 748 человек выздоровели 04
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 5 165 новых случаев заражения, 16 748 человек выздоровели 05
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 5 165 новых случаев заражения, 16 748 человек выздоровели 06

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 5 165 новых случаев заражения, 16 748 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 4440
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20.05.2021 08:20 Ответить
Це вже в минулому, чекаємо наслідків пасхальних свят і нового очільника МОЗ, що він на цю тему "заспіває".
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20.05.2021 09:07 Ответить
Не в каком не в прошлом. Буковель єто символ пофигизма презедента на ситуацию с короной. Он тогда ложил на нее хер как на клавиши рояля так и счас ложит...
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20.05.2021 09:14 Ответить
В таком случае возражений не имею.
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20.05.2021 09:39 Ответить
Ну и как там вакцинация? К 2042 году успеете?
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20.05.2021 16:54 Ответить
А Зеля сегодня на своем выступлении сказал что в честь его выступления в этот день не умерло от ковида ни одного человека ( или это завтра объявят).
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20.05.2021 20:28 Ответить
 
 