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Женщине, которая оставила своего новорожденного сына в выгребной яме общественного туалета, грозит до пяти лет тюрьмы, - прокуратура Харьковщины

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Лозовская окружная прокуратуры Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 41-летней местной жительницы, бросившей своего новорожденного ребенка в выгребной яме общественного туалета возле ж/д вокзала станции Панютино.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры, женщине инкриминируется покушение на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов (ч. 2 ст. 15, ст. 117 УК Украины).

Как рассказал руководитель окружной прокуратуры Роман Травкин, досудебным расследованием установлено, что утром 27 марта этого года 41-летняя жительница г. Лозовая положила в пакет и оставила в яме туалета общего пользования возле железнодорожного вокзала станции Панютино своего новорожденного ребенка - мальчика.

Женщине, которая оставила своего новорожденного сына в выгребной яме общественного туалета, грозит до пяти лет тюрьмы, - прокуратура Харьковщины 01
Фото: сайт прокуратуры области

Младенца спасли и доставили в реанимационное отделение Лозовской центральной районной больницы.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+4
Ну сдай ты его всоответстующие службы,сука,зачем убивать?
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20.05.2021 08:47
+3
Нет слов. Почему эту биоособь не стереализуют? 5 лет мало.
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20.05.2021 08:33
+3
И дурачком тебя тоже кондитер сделал? Жінці, яка залишила свого новонародженого сина у вигрібній ямі громадського туалету, загрожує до п'яти років в'язниці, - прокуратура Харківщини - Цензор.НЕТ 6290 Жінці, яка залишила свого новонародженого сина у вигрібній ямі громадського туалету, загрожує до п'яти років в'язниці, - прокуратура Харківщини - Цензор.НЕТ 6290 Жінці, яка залишила свого новонародженого сина у вигрібній ямі громадського туалету, загрожує до п'яти років в'язниці, - прокуратура Харківщини - Цензор.НЕТ 6290
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20.05.2021 09:22
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Нет слов. Почему эту биоособь не стереализуют? 5 лет мало.
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20.05.2021 08:33 Ответить
Это Кондитер растлил народ. Провозгласив вранье, воровство и цинизм. От него вся мерзость пошла
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20.05.2021 08:52 Ответить
И дурачком тебя тоже кондитер сделал? Жінці, яка залишила свого новонародженого сина у вигрібній ямі громадського туалету, загрожує до п'яти років в'язниці, - прокуратура Харківщини - Цензор.НЕТ 6290 Жінці, яка залишила свого новонародженого сина у вигрібній ямі громадського туалету, загрожує до п'яти років в'язниці, - прокуратура Харківщини - Цензор.НЕТ 6290 Жінці, яка залишила свого новонародженого сина у вигрібній ямі громадського туалету, загрожує до п'яти років в'язниці, - прокуратура Харківщини - Цензор.НЕТ 6290
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20.05.2021 09:22 Ответить
Тимошенко за рождение ребенка нормальных денег давала. А шоколадный всё урезал. Поднял зарплаты депутатам и министрам
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20.05.2021 09:48 Ответить
Ну сдай ты его всоответстующие службы,****,зачем убивать?
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20.05.2021 08:47 Ответить
Где на станции Панютино соответствующие службы? Всё шоколадный развалил. Только о себе заботился
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20.05.2021 09:51 Ответить
За такое расстреливать надо, а не 5 лет отсидки.
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20.05.2021 08:50 Ответить
я один раз под Минском нашёл в пакете под деревом младенца. судя по виду, выношенный 9 месяцев как положено. нет бы подкинуть куда, а его задушили. и в милицию не стал звонить. пакет в контейнер мусорный поглубже засунул и всё. Бог ей судья.
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20.05.2021 09:22 Ответить
Сидел бы молча, имбецил. Ты теперь соучастник, вася!
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20.05.2021 09:26 Ответить
Полный срок мрази. С отбыванием в выгребной яме общественного туалета. Если, конечно, еще на пересылке не грохнут. Детоубийцы в тюрьмах как-то быстро самоликвидируются...
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20.05.2021 09:28 Ответить
Да, на жіночих зонах у цьому плані понятія дуже сурові!
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20.05.2021 09:31 Ответить
Для чого взагалі якійсь релігії придумувати пекло після смерті, якщо ПЕКЛО - ТУТ І ВЖЕ!
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20.05.2021 10:40 Ответить
 
 