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Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине воров в законе: Умку и Лашу Свана, - Аваков. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нацполиция задержала двух воров в законе - Умку и Лашу Свана.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем непримиримую войну с организованной преступностью - Нацполиция задержала двух самых влиятельных воров в законе в Украине. Новое законодательство, политическая воля и профессиональность оперативников постепенно уничтожают это позорное уголовное явление. Мы не остановимся", - рассказал Аваков.

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"Ворам в законе по прозвищу Умка и Лаша Сван инкриминируют установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе - статью 255-1 Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

"Правоохранители установили все сферы их деятельности и связи. Эти лица из "верхушки" преступного мира образовывали и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан", - отметили в ведомстве.

"Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления совместно с Офисом Генерального прокурора более года документировали доказательства распространения преступного влияния воров в законе. Известно, что Умка, коронован в 2014 году, и Лаша Сван, вор в законе с 1995-го, получили свои высокие "звания" от топ-представителей российского криминального мира. Они считались одними из самых влиятельных воров в законе в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона. Документирование противоправной деятельности воров в законе происходило в два основных этапа. Первый - в апреле этого года, когда во время масштабной полицейской спецоперации на Днепропетровщине разоблачили преступную группировку под руководством так называемого "положенца" и сообщили о подозрении сразу 16-и ее участникам, среди которых пятеро "смотрящих" и четверо криминальных "авторитетов". Второй этап состоялся вчера, 19 мая. Полицейские задержали двух воров в законе: Умку - в аэропорту Днепра при попытке выехать из страны, Лашу Сван - в отеле", - добавили в полиции.

"Дальше дело за судом!" - отметил замглавы МВД Антон Геращенко.

Напомним уголовная ответственность за установление или распространение преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе вора в законе вступила в силу в Украине с июня прошлого года, после принятия соответствующих изменений в законодательство.

Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине воров в законе: Умку и Лашу Свана, - Аваков 01
Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине воров в законе: Умку и Лашу Свана, - Аваков 02
Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине воров в законе: Умку и Лашу Свана, - Аваков 03
Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине воров в законе: Умку и Лашу Свана, - Аваков 04
Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине воров в законе: Умку и Лашу Свана, - Аваков 05
Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине воров в законе: Умку и Лашу Свана, - Аваков 06
Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине воров в законе: Умку и Лашу Свана, - Аваков 07

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Топ комментарии
+46
А бабушку Беню когда задержат? Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине воров в законе: Умку и Лашу Свана, - Аваков - Цензор.НЕТ 4306
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20.05.2021 08:43
+42
Умку сразу на северный полюс отправляйте...к маме...
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20.05.2021 08:44
+34
Теперь самый влиятельный - Аваков?
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20.05.2021 08:45
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А бабушку Беню когда задержат? Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине воров в законе: Умку и Лашу Свана, - Аваков - Цензор.НЕТ 4306
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20.05.2021 08:43 Ответить
Та хотя бы "телепортировали " в США!
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20.05.2021 09:02 Ответить
так поинтересуйся, єто бенины кореша
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20.05.2021 09:39 Ответить
Умку сразу на северный полюс отправляйте...к маме...
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20.05.2021 08:44 Ответить
Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні ворів у законі: Умку та Лашу Свана, - Аваков - Цензор.НЕТ 4082
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20.05.2021 10:01 Ответить
Эти имена уже приелись!
Не впервые раз их в Украине задерживают...
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20.05.2021 10:34 Ответить
ну и соответственно скоро суд их отпустит, ведь в суде ничего не поменялось
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20.05.2021 12:43 Ответить
Теперь самый влиятельный - Аваков?
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20.05.2021 08:45 Ответить
Мер Чернигова
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20.05.2021 08:49 Ответить
Нееее, Беня, Рюкзаков на втором месте. Это самые крутые поцы в Украине. А эти двое, которых задержали - мелкая шушера против Бени и Рюкзакова. Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні ворів у законі: Умку та Лашу Свана, - Аваков - Цензор.НЕТ 5764
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20.05.2021 11:48 Ответить
найвпливовіший злодій у законі це авакян.
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20.05.2021 08:46 Ответить
А дальше что? Сфотографировали и отпустили?
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20.05.2021 08:47 Ответить
Ні, ще запишуть в досягнення найвеличнішого, знімуть відосік, а вже потім відпустять ))))
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20.05.2021 09:25 Ответить
Яким нрмативним документом визначається поняття "вор в законє"? Чі в нас всі мають по фєнє ботать? Злодій має називатися злодієм, як і клоун - клоуном.
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20.05.2021 08:48 Ответить
Цим документом може бути і посвідчення депутанта.
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20.05.2021 08:56 Ответить
Тю, усі слуги народу в приваті на вуличній фєні ботають. Інколи воно навіть на TV проскакує.
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20.05.2021 09:12 Ответить
Законом 671-IX

. Під особою, яка перебуває у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі", у цій статті та статтях 255-1, 255-3 цього Кодексу слід розуміти особу, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив
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20.05.2021 09:16 Ответить
Читай матчасть, Статья 255-1. Установления или распространения преступного влияния
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20.05.2021 10:13 Ответить
Затримали для фотосесії?
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20.05.2021 08:48 Ответить
"Назад - в будущее". Еще надо по всем каналам показывать "Место встречи изменить нельзя. Теперь граждане думают, что их безопасности ничего не угрожает.
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20.05.2021 08:51 Ответить
Починаючи з 2019 в Україну почали повертатись вори в законі.
Часом такі новини були у стрічці.
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20.05.2021 08:53 Ответить
Якби ж то тільки вони.
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20.05.2021 08:59 Ответить
Климат у нас благоприятный.
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20.05.2021 10:11 Ответить
та да...все ж презеденты )))) понавыростали ))))
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20.05.2021 13:02 Ответить
Ну про фах це вже "загнув", цю фаховість може прокоментувати Антоненко, на протязі 500 днів її "вивчав".
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20.05.2021 08:54 Ответить
Такие все комментаторы взволнованные. Неспроста это.
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20.05.2021 08:56 Ответить
А остальных 555 когда посадят?
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20.05.2021 09:00 Ответить
Организованная преступность в Раде, СБУ, полиции..а это ряженые клоуны с романтикой из ссср.....
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20.05.2021 09:01 Ответить
А знає Аваков, що таке "вор в законі"? Чи вони рецидивістів крадунів назвали "ворами в законі"? Тодві хай відповість, хто на "общаку" із поліціх, яерез яких ці "вори" вирішували свої питання?
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20.05.2021 09:07 Ответить
Когда прочитал "дальше дело за судом", сразу спокойно стало как-то и появилась уверенность, что наши честные и неподкупные представители фемиды не дадут спустить на "нет" это дело и виновники получат законную кару...
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20.05.2021 09:07 Ответить
Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні ворів у законі: Умку та Лашу Свана, - Аваков - Цензор.НЕТ 730
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20.05.2021 09:21 Ответить
Беня Днепровский. Американцы говорят, что это самый крутой вор в мире. Ну кто еще из коронованой босоты может похвастаться, что он украл 5.5 лярда баксов? Поэтому найвелычнишый говноралиссимус и зачищает всю эту коронованную босоту, что-бы не путалась у Бени Днепровского под ногами, не мешали ему и бубочке оманскому обворовывать Украину.
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20.05.2021 11:55 Ответить
злодіїв. запам'ятай, сраний ти носій руського-українського, мовою країни за кошт якої ти існуєш, як сир у маслі, вор це злодій - "злодіїв в законі".
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20.05.2021 09:21 Ответить
Цензор, а почему про это нигде ни слова youtube.com/watch?v=kOO7PPGQqws
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20.05.2021 09:30 Ответить
Яких "воров"? Є українське слово - злодій, от баняки ці ЦН.
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20.05.2021 09:57 Ответить
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
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20.05.2021 10:11 Ответить
Беня преступного влияния не имеет, так же, как и Ахметов.
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20.05.2021 10:12 Ответить
Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні ворів у законі: Умку та Лашу Свана, - Аваков - Цензор.НЕТ 5288
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20.05.2021 10:15 Ответить
а Умку то за шо ???? ))))))
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20.05.2021 12:59 Ответить
А коли арсенчика затримають?
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20.05.2021 10:16 Ответить
Й жодного Українця. Зло їде від сусідів.
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20.05.2021 10:24 Ответить
"інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу", - Зе&К, робить теж саме на державному рівні. І Аваков зі своїми тітушками поширює злочинний вплив. Це більш походить на переділ зон впливу, а не боротьба зі злочинністю.
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20.05.2021 10:31 Ответить
Обличчя заретушовані. Кого там затримали?
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20.05.2021 11:29 Ответить
Самые влиятельные воры-это Порошенко,Ахметов,Коломойский и Медведчук.
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20.05.2021 11:56 Ответить
Самый влиятельный шнырь - это зелебоба.
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20.05.2021 22:19 Ответить
Как показательно-оскорбляющий Президента говорит на тюремной фене.
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21.05.2021 08:13 Ответить
Звичайно, їх посодють!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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20.05.2021 12:32 Ответить
не, звичайно навпаки
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20.05.2021 12:45 Ответить
🤔
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20.05.2021 12:53 Ответить
Ключевая фраза во всем тексте "Дальше дело за судом". Залог - домашний арест - личное обязательство - спад интереса - уголовное производство херится". Уже не раз по такой цепочке ходили украинские криминальные авторитеты. Если в Грузии после принятия соответствующих законов воров закрывали и засовывали им в задницы веники, пока они не отрекались от титула, то Украина, как и раньше, остается для них раем.
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20.05.2021 13:03 Ответить
А что семь лет мешало аваакяну задержать этих лохов в загоне?!
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20.05.2021 13:30 Ответить
На днях тут писали, що наверху приняли рішення про санкції стосовно злодіїв в законі. Цікаво що то за санкції?
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20.05.2021 13:33 Ответить
Понты...
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20.05.2021 14:25 Ответить
А то, что задержали как раз перед отчетом Вовы Великолепного перед плебсом, так это просто совпадЭние...
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20.05.2021 15:00 Ответить
Браво полиции!
а умка - кореш Коломойского, между прочим.

как жеж так, какао-ботва, что творится, как же зраду намалевать?
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20.05.2021 16:26 Ответить
загадочная украинская душа!
на государственные посты и в избирательных органах посадили инородных проходимцев, иноверных пришельцев и беспардонных квартирантов!
и расселись с ложками в ожидании конца "эпохи бедности" !
даже парочки собственных приличных воришек не нашлось среди этнических украинцев!
ха-ха-ха !
Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні ворів у законі: Умку та Лашу Свана, - Аваков - Цензор.НЕТ 7013
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20.05.2021 18:21 Ответить
ув. Авас, украинцы по своему архетипу и менталитету - это крестьяне-селяне:

а крестьяне-хлеборобы, честно работающие на земле, по своей природе не могут быть хитрыми коммерческими дельцами, ловкими политическими проходимцами, криминальными авторитетами.
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21.05.2021 01:06 Ответить
Обилетят и отпустят.
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05.06.2021 10:32 Ответить
 
 