Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине воров в законе: Умку и Лашу Свана, - Аваков. ФОТОрепортаж
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Нацполиция задержала двух воров в законе - Умку и Лашу Свана.
Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжаем непримиримую войну с организованной преступностью - Нацполиция задержала двух самых влиятельных воров в законе в Украине. Новое законодательство, политическая воля и профессиональность оперативников постепенно уничтожают это позорное уголовное явление. Мы не остановимся", - рассказал Аваков.
"Ворам в законе по прозвищу Умка и Лаша Сван инкриминируют установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе - статью 255-1 Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.
"Правоохранители установили все сферы их деятельности и связи. Эти лица из "верхушки" преступного мира образовывали и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан", - отметили в ведомстве.
"Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления совместно с Офисом Генерального прокурора более года документировали доказательства распространения преступного влияния воров в законе. Известно, что Умка, коронован в 2014 году, и Лаша Сван, вор в законе с 1995-го, получили свои высокие "звания" от топ-представителей российского криминального мира. Они считались одними из самых влиятельных воров в законе в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона. Документирование противоправной деятельности воров в законе происходило в два основных этапа. Первый - в апреле этого года, когда во время масштабной полицейской спецоперации на Днепропетровщине разоблачили преступную группировку под руководством так называемого "положенца" и сообщили о подозрении сразу 16-и ее участникам, среди которых пятеро "смотрящих" и четверо криминальных "авторитетов". Второй этап состоялся вчера, 19 мая. Полицейские задержали двух воров в законе: Умку - в аэропорту Днепра при попытке выехать из страны, Лашу Сван - в отеле", - добавили в полиции.
"Дальше дело за судом!" - отметил замглавы МВД Антон Геращенко.
Напомним уголовная ответственность за установление или распространение преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе вора в законе вступила в силу в Украине с июня прошлого года, после принятия соответствующих изменений в законодательство.
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Не впервые раз их в Украине задерживают...
. Під особою, яка перебуває у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі", у цій статті та статтях 255-1, 255-3 цього Кодексу слід розуміти особу, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив
Часом такі новини були у стрічці.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
а умка - кореш Коломойского, между прочим.
как жеж так, какао-ботва, что творится, как же зраду намалевать?
на государственные посты и в избирательных органах посадили инородных проходимцев, иноверных пришельцев и беспардонных квартирантов!
и расселись с ложками в ожидании конца "эпохи бедности" !
даже парочки собственных приличных воришек не нашлось среди этнических украинцев!
ха-ха-ха !
а крестьяне-хлеборобы, честно работающие на земле, по своей природе не могут быть хитрыми коммерческими дельцами, ловкими политическими проходимцами, криминальными авторитетами.