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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 943 человека, всего - 964 747, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 943 человека, всего - 964 747, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 37 526 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

17 943 человека были привиты против COVID-19 за сутки 19 мая 2021 в Украине, из них 7 399 - получили первую дозу вакцины, 10 544 - вторую дозу. 964 747 человек привиты с начала прививочной кампании, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 48 070 человек.

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По данным МОЗ, прививки проводились 264 мобильными бригадами по иммунизации и 407 пунктами вакцинации.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 943 человека, всего - 964 747, - Минздрав 01

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Сразу видно мастера спорта по борьбе с корона вирусом...
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20.05.2021 09:04 Ответить
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 943 человека, всего - 964 747, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9233Интервал между двумя прививками CoviShield увеличили от 28 дней до 90 дней...От так, одним розчерком пера змінили інтервал вакцинації, перекресливши якісь попередні наукові дослідження, бо хочеться вірити що висновки про 28 денний інтервал не зовсім з пальця висмоктані. Ви що там всі клоуни? За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 943 человека, всего - 964 747, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9233
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20.05.2021 09:22 Ответить
Второй раз ковидлом заболеть это нужно что б повезло наверное. Если было действительно так и организм не обретал иммунитет от этого вируса, то в мире начался бы лютый звиздец и болели абсолютно бы все и всё время и смертность была бы выше крышы
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20.05.2021 09:30 Ответить
Украинцы более устойчивые к Ковиду 19 ,потому что не просрали иммунную систему антибиотиками из за бедности всякими группами антибиотиков. потому так...
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20.05.2021 09:44 Ответить
Поспішайте і не підведіть чемпіона. Він нахвалявся до 24 серпня вакцинувати більшість населення.
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20.05.2021 09:35 Ответить
мне продали не дорого спутник я шырнулся и вроде ничего...ток вот второй день с унитаза не слазяю..може кто подскажет как у других было?
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20.05.2021 11:00 Ответить
 
 