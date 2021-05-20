За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 943 человека, всего - 964 747, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 37 526 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

17 943 человека были привиты против COVID-19 за сутки 19 мая 2021 в Украине, из них 7 399 - получили первую дозу вакцины, 10 544 - вторую дозу. 964 747 человек привиты с начала прививочной кампании, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 48 070 человек.

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По данным МОЗ, прививки проводились 264 мобильными бригадами по иммунизации и 407 пунктами вакцинации.