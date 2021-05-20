Кто-то из Украины может выиграть $515 миллионов в Mega Millions США! Узнайте, как сорвать астрономический приз!

Что бы вы сделали, если бы вам удалось сорвать мега-джекпот лотереи Mega Millions США?

Задумайтесь, как бы вы провели эти выходные, если бы вы узнали, что джекпот Мега Миллионов на сумму $515 миллионов теперь ваш? Американская лотерея Mega Millions разыграет $515 миллионов долларов (это свыше 14 миллиардов гривен) в эту пятницу. Все участники этого тиража, в том числе граждане Украины, получат равные шансы на выигрыш этого астрономического лотерейного приза.

В эти выходные, американская лотерея Mega Millions разыграет невероятный джекпот на сумму $515 миллионов, на сегодняшний день это крупнейший лотерейные приз в мире.

Вы можете подумать, что участие в крупнейшей лотерее Америки только для жителей США, но благодаря первому в мире лотерейному сервису smartlottoshop.com (спецсайт бренда TheLotter), вы можете официально приобрести настоящие лотерейные билеты Mega Millions из Украины.

Так как это работает?

Официальные билеты лотереи Mega Millions можно приобрести на сайте smartlottoshop.com (спецсайт бренда TheLotter), ведущего в мире сервиса по продаже официальных билетов лотерей мира.

"В соответствии с правилами лотереи Mega Millions, вам не нужно быть американским гражданином, чтобы принимать участие в тиражах американских лотерей", - объясняет Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта.

Как только вы закажете ваши лотерейные билеты онлайн, представитель сервиса приобретет билеты от вашего имени. Билеты отсканируют и загрузят в ваш личный аккаунт до начала проведения тиража, гарантируя ваше право собственности на приобретенные вами билеты!

Напомним основные моменты:

Джекпот Мега Миллионов достиг $515 млн, это свыше 14 миллиардов гривен . Ближайший тираж пройдет в пятницу , 21 мая .

. Ближайший тираж пройдет в пятницу . Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт smartlottoshop.com, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!

Находясь в любой точке мира, вы можете официально принять участие в тираже!

Законно ли играть в американские лотереи из-за рубежа?

Алекс Гальвес, юрист и иммиграционный эксперт в США, подчеркивает, что каждый может участвовать и выигрывать призы американских лотерей, включая Mega Millions: "Вам не обязательно быть резидентом, чтобы получить лотерейный джекпот, потому что для правительства США важно, чтобы налоги уплачивались, и для этого не требуется номер социального страхования".

Расс Лопес, заместитель директора по связям с общественностью Калифорнийской лотереи, добавляет: "Даже человек без документов может купить билет и получить приз, если он выиграет в Mega Millions, ему не обязательно быть гражданином, потому что необходимо иметь в виду, что ни один закон в Соединенных Штатах не запрещает иностранцу выигрывать в лотерею".

Вы можете покупать билеты этих (и не только) лотерей через интернет, и участвовать в розыгрышах наравне с американцами. Участвуя в лотереях онлайн на сайте smartlottoshop.com, вы можете быть уверены в том, что ваш билет будет куплен местным представителем сервиса в лицензированной точке продаже на территории Штатов и не будет покидать пределов США впредь. Таким образом, условия организаторов полностью соблюдаются.

С тех пор, как джекпот Мега Миллионов был выигран в последний раз, прошло более трех месяцев! Чем выше джекпот, тем больше шансов, что приз будет сорван. Не упустите ваш шанс стать мультимиллионером с грандиозным джекпотом Mega Millions в 515 миллионов долларов, уже в эту пятницу!

За более подробной информацией о том, как принять участие в лотерее Mega Millions онлайн из Украины, посетите сайт smartlottoshop.com. Удачи и пожалуйста, играйте ответственно.

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