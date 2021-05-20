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Новости Политика Украины
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Сегодня Рада может назначить министрами Ляшко, Кубракова и Любченко, - повестка дня ВР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня Рада может назначить министрами Ляшко, Кубракова и Любченко, - повестка дня ВР

Сегодня, 20 мая, в ходе пленарного заседания ВР планируется назначение трех министров - главы Минздрава, Мининфраструктуры и Минэкономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня Рады.

На очередном пленарном заседании, которое начнется в 10.00, будет присутствовать премьер-министр Денис Шмыгаль, который будет представлять кандидатуры претендентов на министерские портфели. На должность главы Минздрава Раде предлагается поддержать нынешнего главного санитарного врача Виктора Ляшко, Александра Кубракова сегодня Рада может назначить министром инфраструктуры, а Алексея Любченко - первым вице-премьер-министром Украины - министром экономики.

Среди других вопросов сегодняшней повестки дня очередного заседания ВР - вопрос об отчете Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания 2020 года, законопроект о Службе военного капелланства, законопроекты о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в закон Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям.

Кроме этого, на 16.00 20 мая запланировано также проведение внеочередного заседания Рады. В ходе него будет рассмотрен законопроект по отдельным вопросам присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе и ряд других вопросов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения

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В двух правительствах кодлана Коломойского самой умной и порядочной оказалась министр образования Новосад: Быстро наобещала Школа должна стать / будет / перейдет /Необходимо изменить / планирует изменить /изменит. И как только у Новосад «появилась» квартира сразу слиняла. Без шума и пыли. Её не ищут, нарами не грозят, ничего у неё не отбирают.
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20.05.2021 09:43 Ответить
Сьогодні Рада може призначити міністрами Ляшка, Кубракова і Любченка, - порядок денний ВР - Цензор.НЕТ 2109
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20.05.2021 09:51 Ответить
И что? Что-то изменится к лучшему в стране?
Одни прибарахлились и спокойео ушли, не ответив ни за что.
Придут другие попользоваться
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20.05.2021 09:44 Ответить
Даю обещание за лето вакцинировать 5 млн украинцевСьогодні Рада може призначити міністрами Ляшка, Кубракова і Любченка, - порядок денний ВР - Цензор.НЕТ 1997а за три лета 15 млн украинцев .
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20.05.2021 09:47 Ответить
Вони не самі прийшли. Їх обрав мудрий нарід.
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20.05.2021 09:49 Ответить
Замість санітара Степашки призначать санітара Ляшка і всіх собак Зеля сьогодні навішає на Степашку, а сам буде білим та пухнастим.
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20.05.2021 09:47 Ответить
А эти всё "кровати переставляют" Сьогодні Рада може призначити міністрами Ляшка, Кубракова і Любченка, - порядок денний ВР - Цензор.НЕТ 7978
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20.05.2021 09:53 Ответить
На більше хисту не вистачає...
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20.05.2021 10:26 Ответить
Ну прям "не вистачає". Это если б он был, но мало. А так нема, и вдруг не хватило...
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20.05.2021 11:32 Ответить
 
 