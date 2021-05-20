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МИД РФ о высылке российского дипломата из Северной Македонии: Недружественный акт, ответные меры последуют
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В МИД РФ грозят принять ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Северной Македонии.
Объявление сотрудника посольства России персоной нон грата расценивается как недружественный акт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.
"Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях. Ответные меры последуют", — говорится в публикации.
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