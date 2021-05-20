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"Слуга народа" Гетманцев о двух годах президентства Зеленского: Мы не отступаем от своих целей и пытаемся решить проблемы на уровне СНБО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" Гетманцев о двух годах президентства Зеленского: Мы не отступаем от своих целей и пытаемся решить проблемы на уровне СНБО

Критика, которая звучит в адрес президента и его команды понятна и естественна.

Об этом в интервью парламентским журналистам перед началом заседания Верховной Рады сказал нардеп СН Даниил Гетманцев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"До этого 70 лет людей обманывали. Вообще, в Украине не привыкли доверять власти. Поэтому критика, которая звучит в адрес президента и нас всех, в целом, понятна", - отметил он.

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По словам Гетманцева, в тоже время президент делает все, чтобы сломать этот стереотип.

Говоря о том, что власти не удалось сделать за два года президентства Зеленского он заявил, что нужно много усилий, чтобы сломать существующую до этого систему.

"Вы же видите, что мы выносим основные проблемы общества: война, экономика, я имею ввиду теневую экономику, - на уровень СНБО, потому что эти проблемы угрожают нацбезопасности страны. И на этом уровне пытаемся решить эти проблемы и не отступаем от своих целей", - добавил нардеп.

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Топ комментарии
+7
Головне питання на сьогоднішній пресс-конференції до Володимира Олександровича:
"Слуга народа" Гетманцев о двух годах президентства Зеленского: Мы не отступаем от своих целей и пытаемся решить проблемы на уровне СНБО - Цензор.НЕТ 2280
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20.05.2021 09:54
+4
Зеленский это - Зицпредседатель Фунт. Если кто то это не понимает, сочувствую. Этакий салонный идиот.
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20.05.2021 10:07
+4
За два роки ви нехило покращили власне життя та життя олігархів і вати.
І продовжуєте НАМАГАТИСЯ "Слуга народу" Гетманцев про два роки президентства Зеленського: Ми не відступаємо від своїх цілей і намагаємося вирішити проблеми на рівні РНБО - Цензор.НЕТ 695 "вирішити" проблеми " мудрого" нарІду. Та куди ж далі?
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20.05.2021 10:27
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Головне питання на сьогоднішній пресс-конференції до Володимира Олександровича:
"Слуга народа" Гетманцев о двух годах президентства Зеленского: Мы не отступаем от своих целей и пытаемся решить проблемы на уровне СНБО - Цензор.НЕТ 2280
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20.05.2021 09:54 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев о двух годах президентства Зеленского: Мы не отступаем от своих целей и пытаемся решить проблемы на уровне СНБО - Цензор.НЕТ 207
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20.05.2021 09:55 Ответить
"До этого 70 лет людей обманывали. Источник: https://censor.net/ru/n3266406 "Слуга народа" Гетманцев о двух годах президентства Зеленского: Мы не отступаем от своих целей и пытаемся решить проблемы на уровне СНБО - Цензор.НЕТ 646 Значит его предко ванька подмывайло не врал в комиссарской кожанке а его делд охотник за часами воЛьвове в1939м тоже не врал "Слуга народа" Гетманцев о двух годах президентства Зеленского: Мы не отступаем от своих целей и пытаемся решить проблемы на уровне СНБО - Цензор.НЕТ 1044 это экономист который просчитать годы не могёт "Слуга народа" Гетманцев о двух годах президентства Зеленского: Мы не отступаем от своих целей и пытаемся решить проблемы на уровне СНБО - Цензор.НЕТ 646
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20.05.2021 09:58 Ответить
Критика/ правящая Украиной мафия Коломойского критику переживёт-впереди 85 млрд. Развитие рынка земли принесет Украине-в смысле мафии Коломойского- $85 млрд ,- Шмыгаль. А что дальше: Слуга народа Анна Колисник: "Нужно сваливать из этой страны".
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20.05.2021 10:07 Ответить
Зеленский это - Зицпредседатель Фунт. Если кто то это не понимает, сочувствую. Этакий салонный идиот.
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20.05.2021 10:07 Ответить
Ну если ваша цель- истребить украинцев и выгнать их из страны, то в этом вы идете даже с опережением графика.
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20.05.2021 10:11 Ответить
Вже скоро і РНБО розвалите. То будете діяти через "95 квартал"? "Горіла хата палала з групою імені Мотузки"?
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20.05.2021 10:12 Ответить
Говоря о том, что власти не удалось сделать за два года президентства Зеленского он заявил, что нужно много усилий, чтобы сломать существующую до этого систему.Источник: https://censor.net/ru/n3266406 - та да, ламати вони добре вміють. І головне - швидко. Як іграшки трирічна дитина. Лише купили вже поламана.
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20.05.2021 10:23 Ответить
За два роки ви нехило покращили власне життя та життя олігархів і вати.
І продовжуєте НАМАГАТИСЯ "Слуга народу" Гетманцев про два роки президентства Зеленського: Ми не відступаємо від своїх цілей і намагаємося вирішити проблеми на рівні РНБО - Цензор.НЕТ 695 "вирішити" проблеми " мудрого" нарІду. Та куди ж далі?
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20.05.2021 10:27 Ответить
как всегда ни очем....правдолюб хренов !
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20.05.2021 13:18 Ответить
 
 