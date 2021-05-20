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Украина в ОБСЕ: Наемники РФ применили возле Станицы Луганской ослепляющие лазеры. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украина в ОБСЕ: Наемники РФ применили возле Станицы Луганской ослепляющие лазеры. КАРТА

Украинские военнослужащие снова столкнулись с применением ослепляющих лазеров со стороны вооруженных формирований РФ у Станицы Луганской.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила украинская миссия при ОБСЕ во время заседания Форума безопасности сотрудничества в среду, 19 мая.

"10-16 мая украинские военнослужащие вблизи Станицы Луганской столкнулись с применением российскими вооруженными формированиями мощного излучателя света. Это могли быть так называемые ослепляющие лазеры российского производства", - заявили в украинской делегации.

Также была продемонстрирована фотография и карта-схема применения таких лазеров российскими оккупантами.

Украина в ОБСЕ: Наемники РФ применили возле Станицы Луганской ослепляющие лазеры 01

Украинские дипломаты подчеркнули, что применение оптического или оптоэлектронного оборудования запрещено Протоколом IV Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться такими, которые наносят чрезмерные повреждения или имеют неизбирательное действие.

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Статья 1 Протокола IV настоящей Конвенции запрещает "применять лазерное оружие, специально предназначенное для использования в боевых действиях исключительно или в том числе для того, чтобы вызвать постоянную слепоту органам зрения человека, который не использует оптические устройства, то есть незащищенным органам зрения или органам зрения, которые имеют устройства для коррекции зрения". Стороны подписанты, в том числе Россия, обязались не передавать такое оружие какому-либо государству или негосударственному образованию.

Как сообщалось, случаи применения лазерного оружия со стороны российских оккупационных сил на востоке Украины фиксировались и ранее.

12 мая командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщал о применении оккупантами специальных лазерных приборов оптико-электронного противодействия с целью препятствования ведению визуального наблюдения. По информации Наева, не исключено, что противником применяется лазерный прибор разведки и противодействия оптическим устройствам ПАПВ 1ПН47, которое есть на вооружении ВС России.

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Топ комментарии
+19
Всеми этими Конвенциями кацапня давно подтёрла жопу.
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20.05.2021 09:58
+6
на войне все средства хороши, применяйте тоже
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20.05.2021 10:05
+3
А артой туда, не??
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20.05.2021 12:25
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Правила форума Совет форумчан
Всеми этими Конвенциями кацапня давно подтёрла жопу.
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20.05.2021 09:58 Ответить
на войне все средства хороши, применяйте тоже
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20.05.2021 10:05 Ответить
Их нужно СВЧ облучать, дабы больше не размножались.
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20.05.2021 10:46 Ответить
С памятника Князю Игорю лазер работал. Как и все предыдущие года.
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20.05.2021 10:13 Ответить
"Ніхт шисен!" сказаль маророся Вальдемар, нюхнувши свіженького порошка в бункері київського "Велюра"!
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20.05.2021 10:14 Ответить
«Никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим себе» (с) Отто фон Бисмарк
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20.05.2021 10:38 Ответить
Ага, расскажите крокодилу что жрать гуся- это плохо. Заглядывайте дальше в глаза пуйла, Зеленые слуги, устройте "отведение" под самую Кончу-заспу, чтоб ощутили на себе "уменьшение обстрелов" со стороны рашки.
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20.05.2021 11:12 Ответить
Та те ОБСЕшники уже давно слепые и с сепарами по кабакам шарятся
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20.05.2021 11:15 Ответить
С такой лазерной наводкой легко работать для уничтожения.
Дикари демонстрируют копья с разными наконечниками.
А когда на обед будет брикет быстрорастворимой лапши,
станет не до лазеров.
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20.05.2021 12:24 Ответить
А артой туда, не??
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20.05.2021 12:25 Ответить
гиперболоид инженера гиви.
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20.05.2021 16:49 Ответить
 
 