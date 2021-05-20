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Беседа с Блинкеном показалась Лаврову конструктивной: В отношениях между Москвой и Вашингтоном завалов очень много, разгребать их непросто

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беседа с Блинкеном показалась Лаврову конструктивной: В отношениях между Москвой и Вашингтоном завалов очень много, разгребать их непросто

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном была конструктивной, собеседник продемонстрировал настрой на решение накопившихся проблем в двусторонних отношениях.

Об этом Лавров заявил по итогам переговоров с главой госдепа США в Рейкьявике, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Беседа мне показалась конструктивной", - сказал Лавров.

По его словам, "есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы".

"Завалов очень много, разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет", - подчеркнул российский министр.

При этом он уверяет, что Москва якобы готова рашеть любые вопросы двусторонней повестки дня.

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"Мы готовы, как не раз подчеркивал президент Путин, на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов, рассматривать и решать любые вопросы, которые стоят на нашей двусторонней повестке дня - и в том, что касается региональных и глобальных проблем, конфликтов, кризисов", - заявил Лавров.

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Топ комментарии
+7
Беседа с Блинкеном показалась Лаврову конструктивной: В отношениях между Москвой и Вашингтоном завалов очень много, разгребать их непросто - Цензор.НЕТ 2322
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20.05.2021 10:08
+6
Очередные желающие поиграть с наперсточниками
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20.05.2021 10:08
+4
новая перезагрузка...ну..ну
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20.05.2021 10:14
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Беседа с Блинкеном показалась Лаврову конструктивной: В отношениях между Москвой и Вашингтоном завалов очень много, разгребать их непросто - Цензор.НЕТ 2322
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20.05.2021 10:08 Ответить
А нафіга ж ви навалили купи лайна?
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20.05.2021 10:08 Ответить
Очередные желающие поиграть с наперсточниками
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20.05.2021 10:08 Ответить
Они и сами оказались те ещё подлецы.
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20.05.2021 10:24 Ответить
Це Трамп сцяв у під"їздах у кацапів,а Байден там сциклі прибирає))
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20.05.2021 10:10 Ответить
Угу.

Розмова з Блінкеном видалася Лаврову конструктивною: У відносинах між Москвою і Вашингтоном завалів дуже багато, розгрібати їх непросто - Цензор.НЕТ 3785
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20.05.2021 11:55 Ответить
"Показалось"....
Галопом скачет по Европе,
Врёт не моргая, не краснея...
Лавровый лист на голой жопе
Бездарной путинской раSSеи.
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20.05.2021 10:11 Ответить
Перекрестите кто-то упоротую лошадь. А то ей что-то кажется.
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20.05.2021 10:12 Ответить
новая перезагрузка...ну..ну
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20.05.2021 10:14 Ответить
Израиль бомбит РАБссию нехило....Сектор Газа..а тоннель идет из Египта...Разведка Израиля не ошиблась,что склады находятся в Метро Беседа с Блинкеном показалась Лаврову конструктивной: В отношениях между Москвой и Вашингтоном завалов очень много, разгребать их непросто - Цензор.НЕТ 4876
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20.05.2021 10:19 Ответить
Боря,ты зачем развалил СССр? спрашивает Горбачев...,Миша не лезь поперед Батька в Пекло... Беседа с Блинкеном показалась Лаврову конструктивной: В отношениях между Москвой и Вашингтоном завалов очень много, разгребать их непросто - Цензор.НЕТ 3671 Беседа с Блинкеном показалась Лаврову конструктивной: В отношениях между Москвой и Вашингтоном завалов очень много, разгребать их непросто - Цензор.НЕТ 3671
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20.05.2021 10:22 Ответить
Беседа с Блинкеном показалась Лаврову конструктивной: В отношениях между Москвой и Вашингтоном завалов очень много, разгребать их непросто - Цензор.НЕТ 3576 Беседа с Блинкеном показалась Лаврову конструктивной: В отношениях между Москвой и Вашингтоном завалов очень много, разгребать их непросто - Цензор.НЕТ 7547
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20.05.2021 10:23 Ответить
Горбачеву все сошло с рук....погромы спецназа дохлого СССра в Баку и Тбилиси,штурм Телецентра в Литве,погромы в Сумгаите и т.д...,списочек большой....
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20.05.2021 10:29 Ответить
Ядерное оружие отдали. О чем они договорятся в этот раз и что мы будем отдавать?
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20.05.2021 10:57 Ответить
Трудно даже представить зека-овоща с ядерной кнопкой.
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20.05.2021 11:06 Ответить
Между нами тает лед
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20.05.2021 13:57 Ответить
Перед этой встречей США быстренько подстелили мягкую дорожку в виде неналожения санкций на СП-2, которые неделю назад не моргнув глазом Блинкен обещал Украине. Ну и хрен с ними с этими США, весь мир же с нами, не?
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20.05.2021 14:26 Ответить
 
 