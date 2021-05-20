Беседа с Блинкеном показалась Лаврову конструктивной: В отношениях между Москвой и Вашингтоном завалов очень много, разгребать их непросто
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном была конструктивной, собеседник продемонстрировал настрой на решение накопившихся проблем в двусторонних отношениях.
Об этом Лавров заявил по итогам переговоров с главой госдепа США в Рейкьявике, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Беседа мне показалась конструктивной", - сказал Лавров.
По его словам, "есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы".
"Завалов очень много, разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет", - подчеркнул российский министр.
При этом он уверяет, что Москва якобы готова рашеть любые вопросы двусторонней повестки дня.
"Мы готовы, как не раз подчеркивал президент Путин, на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов, рассматривать и решать любые вопросы, которые стоят на нашей двусторонней повестке дня - и в том, что касается региональных и глобальных проблем, конфликтов, кризисов", - заявил Лавров.
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