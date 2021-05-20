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Пассажирам "Укрзализныци" открыли доступ к онлайн-библиотеке из 5000 книг, треть из них - бесплатные

Новости Цензор.НЕТ Общество

Пассажирам

"Укрзализныця" совместно с электронной онлайн-библиотекой Librarius начинает тестирование услуги интерактивной библиотеки в поездах дальнего следования и скоростных поездах Интерсити +.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщае пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что воспользоваться библиотекой может каждый пассажир "Укрзализныци" по ссылке https://partner.librarius.com.ua/promo/uzd  или с помощью информационных наклеек с QR-кодом в вагонах поездов. После сканирования кода начнется загрузка приложения на базе операционных систем iOS или Android, а если оно уже установлено, то ссылка направит непосредственно в "железнодорожный" каталог LibrariUZ. В каталоге представлены бесплатные и платные книги, которые касаются темы железной дороги или часто выбираются пассажирами в дорогу. В целом библиотека насчитывает около 5000 книг, треть из которых - бесплатные.

Доступ к онлайн-библиотеке открывается по всем маршрутам следования поездов "Укрзализныци", впрочем, рекомендуется загружать книги во время остановок поезда на станциях при условии стабильной мобильной связи.

"Запуск онлайн-библиотеки в поездах - составная часть нашего плана по расширению перечня дополнительных сервисов "Укрзализныци", что позволит улучшить опыт от путешествия в целом. Для пассажиров наших поездов уже привычно читать в дороге, мы давно обратили внимание, что такой сервис пригодился бы и решил бы проблему ношения книг с собой или поиска нелегального и низкокачественного контента в сети. Кстати, на реализацию идеи с библиотекой вообще не тратились средства "Укрзализныци" - это полностью партнерский проект, я считаю отдельным достижением: нам удалось и улучшить пассажирский опыт, и сэкономить государственные средства. Наша цель - наполнить путешествие пассажиров содержанием и эмоциями, в противовес стандартной доставке из пункта А в пункт Б", - прокомментировал и.о. члена правления, руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

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"Для нас вместе с железной дорогой это шаг к популяризации чтения среди украинцев, поскольку образованность нации напрямую влияет на ее благополучие. Теперь пассажир сможет читать и слушать как онлайн, так и без подключения к интернету, что очень важно в дороге, где связь не всегда стабильна. Весь представленный контент - легальный, а подавляющее большинство книг - на украинском языке. Кроме того, есть еще большой ассортимент литературы на английском языке, который постоянно пополняется, а в ближайших планах у нас - довести количество книг в каталоге к 10 000 и активно двигаться дальше. Поэтому пассажирам поездов "Укрзализныци" точно будет интереснее в дороге", - отметил основатель проекту Librarius Антон Мартынов.

Напомним, что обновленный перечень дополнительных сервисов "Укрзализныци" пока насчитывает онлайн-кинотеатр с доступом к сотням фильмов на украинском, 3 вида ланчбокс-меню в поездах Интерсити +, а также скидки на такси в / с вокзалов в 6 крупнейших городах Украины.
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поскольку образованность нации напрямую влияет на ее благополучие


Я так понимаю наличие в стране 73 зебилов говорит, что образованность у нас ниже плинтуса и надежды на благополучие нет от слова совсем? Пассажирам "Укрзализныци" открыли доступ к онлайн-библиотеке с 5 000 книг, треть из них - бесплатные - Цензор.НЕТ 2033
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20.05.2021 10:17 Ответить
Соє-job, який це написав, вважає себе цвітом нації? Якщо ти - один з 24% із Секти Свинорига, то це - ознака освіченості? Ха-ха-ха! Головне, вір в це, соя.
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20.05.2021 10:32 Ответить
где ты видел образованных зебилов? там люмпен один поголовно. ну еще учителя есть, конечно, которые повелись на 4000 $, но это им ума не добавляет. И проффесор с картинке с гопников равные в данном случае:
Пассажирам "Укрзализныци" открыли доступ к онлайн-библиотеке из 5000 книг, треть из них - бесплатные - Цензор.НЕТ 4701
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20.05.2021 10:37 Ответить
Освічені є в обох таборах. Проте упороті сектанти, що поклоняються чи то соєвому, чи то членограйному ідолу - це сумнівна ознака розумності. Скоріше - зазомбованості, схильності до навіювання, та дитячої наївності.
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20.05.2021 10:46 Ответить
ты прав. в смысле лично ты на фото справа.
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20.05.2021 16:48 Ответить
Если я на фото справа, то ты лежишь в луже, которую я сотворил Пасажирам "Укрзалізниці" відкрили доступ до онлайн-бібліотеки з 5000 книг, третина з них - безкоштовні - Цензор.НЕТ 7758
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20.05.2021 16:50 Ответить
Если ты на фото справа, то ты сам потом лежишь в луже, которую ты же и сотворил
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20.05.2021 17:26 Ответить
впрочем, рекомендуется загружать книги во время остановок поезда на станциях при условии стабильной мобильной связи.Источник: https://censor.net/ru/n3266414

А где же вайфай...типа когда то обещанный в поездах ?? Умер ...не родившись???
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20.05.2021 10:21 Ответить
Какия "бесплатно" сладкия слова...
Доставка -how much??
🤔
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20.05.2021 10:23 Ответить
А есть в библиотеке книга про Красную Шляпу?
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20.05.2021 10:39 Ответить
Какой бред. Очередной пшик на котором решили распилить бабло, про партнерские деньги даже не смешно. Зачем онлайн библиотека для пассажиров поезда? В Украине максимум сколько вы будете ехать на поезде - это сутки. За сутки очень мало кто сможет прочитать всю книгу или что-то подобное. Люди, которые любят читать, всегда имеют с собой литературу: онлайн, бумажную. Если есть интернет, то вы можете подключиться к любой библиотеки мира. А это просто либо распил бабла, либо реклама какого-то очередного ресурса.
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20.05.2021 10:45 Ответить
В каталоге представлены бесплатные и платные книги...... В целом библиотека насчитывает около 5000 книг, треть из которых - бесплатные. Источник: https://censor.net/ru/n3266414
Флибуста книжное братство
Всего книг в библиотеке - 475522 томов, 1034 гигабайт
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Обновлений за последние 30 дней - 3060
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20.05.2021 11:01 Ответить
пасажирам УЗ скоро запровадять платню за користування туалетами...
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20.05.2021 11:46 Ответить
 
 