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Беларусь вводит денежный сбор за пересечение границы транспортными средствами, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Общество

Беларусь вводит денежный сбор за пересечение границы транспортными средствами, - Госпогранслужба

В соответствии с решением Гомельского областного Совета, на территории области, граничащей с Украиной, вводится местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что местный сбор целом вводится на территории Гомельской и Гродненской областей с 1 июня 2021 по 1 января 2023 года за пересечение границы, в том числе украинско-белорусской, во время выезда из РБ.

Оплата будет осуществляться за одно транспортное средство, которое будет выезжать из Беларуси, независимо от количества пассажиров в нем.

Ставка сбора установлена в размере 1 базовой величины (29 белорусских рублей, что составляет ориентировочно более 300 грн).

Уплата местного сбора будет осуществляться водителем транспортного средства в белорусских рублях до пересечения (в учреждении банка) или при пересечении границы (непосредственно в пункте пропуска). При этом белорусская сторона отмечает, что сбор необходимо уплатить в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пункта пропуска через границу. В противном случае он будет считаться не оплаченным.

В то же время, белорусская сторона определила, что от уплаты местного сбора освобождены лица, направляются на транспортных средствах транзитом через территорию Республики Беларусь.

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Видать Бульбофюрреру денег не хватает свой режим содержать Беларусь вводит денежный сбор за пересечение границы транспортными средствами, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6513
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20.05.2021 10:18 Ответить
Следующий шаг- налог на выкапывание картошки
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20.05.2021 10:19 Ответить
На збір колорадського жука.
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20.05.2021 10:29 Ответить
Как они узнают про транзит через территорию РБ? Мало того, что проезд по дорогам Беларуси для иностранцев платный, теперь еще и за в'езд/выезд нужно платить. Скоро за приближение к границам Беларуси платить придется?
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20.05.2021 11:02 Ответить
 
 