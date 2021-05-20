Беларусь вводит денежный сбор за пересечение границы транспортными средствами, - Госпогранслужба

В соответствии с решением Гомельского областного Совета, на территории области, граничащей с Украиной, вводится местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что местный сбор целом вводится на территории Гомельской и Гродненской областей с 1 июня 2021 по 1 января 2023 года за пересечение границы, в том числе украинско-белорусской, во время выезда из РБ.

Оплата будет осуществляться за одно транспортное средство, которое будет выезжать из Беларуси, независимо от количества пассажиров в нем.

Ставка сбора установлена в размере 1 базовой величины (29 белорусских рублей, что составляет ориентировочно более 300 грн).

Уплата местного сбора будет осуществляться водителем транспортного средства в белорусских рублях до пересечения (в учреждении банка) или при пересечении границы (непосредственно в пункте пропуска). При этом белорусская сторона отмечает, что сбор необходимо уплатить в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пункта пропуска через границу. В противном случае он будет считаться не оплаченным.

В то же время, белорусская сторона определила, что от уплаты местного сбора освобождены лица, направляются на транспортных средствах транзитом через территорию Республики Беларусь.

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