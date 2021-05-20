РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18269 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Новый Кабмин
623 17
ВР (28721) Кабмин (13798) Рудик Кира (97)

"Голос" не будет голосовать за назначение предложенных "СН" министров: нет понимания, какие именно задачи они будут выполнять, - нардеп Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Голос" не будет голосовать за назначение трёх министров.

Об этом в интервью журналистам сказала лидер партии Кира Рудик, передаёт корреспондент Цензор.НЕТ.

"Тяжело сказать, кто будет хорошим министром, а кто - нет. Давайте говорить, с какими задачами приходят министры. Нет же четкого плана... Сейчас это просто замена одних министров на других без понимания, какие именно задачи они будут выполнять. Они приходят просто на фразу: Давайте сделаем как-то лучше. Лучше что?", -отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" дадут за назначение Ляшко министром здравоохранения "200+" голосов, - нардеп Качура

Говоря о том, предлагали ли "Голосу" внести свою кандидатуру на должность министра здравоохранения Рудик отметила, что "чётких разговоров" не было.

Как сообщалось, во время внеочередного заседания 18 мая 2021 года Верховная Рада отправила министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова в отставку.

Первые двое были уволены по собственному желанию, в то время как главу Минздрава отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Госналогслужбы Алексея Любченко на должность министра экономики - первого вице-премьера, главы "Укравтодора" Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры Украины и главсанврача Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Какие, какие задачи? Будут там для мебели "Голос" не будет голосовать за назначение предложенных "СН" министров: нет понимания, какие именно задачи они будут выполнять, - нардеп Рудик - Цензор.НЕТ 1596
показать весь комментарий
20.05.2021 10:20
+3
например, Ляшко до конца лета будет всех вакцинировать. кого впоймает. а потом в отставку в новой куртке.
показать весь комментарий
20.05.2021 10:22
+3
Ркдик какая-то тупая. Министры будут пилить бюджет.
показать весь комментарий
20.05.2021 10:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какие, какие задачи? Будут там для мебели "Голос" не будет голосовать за назначение предложенных "СН" министров: нет понимания, какие именно задачи они будут выполнять, - нардеп Рудик - Цензор.НЕТ 1596
показать весь комментарий
20.05.2021 10:20 Ответить
Как голос в ВР?
показать весь комментарий
20.05.2021 10:31 Ответить
ну типа того "Голос" не голосуватиме за призначення запропонованих СН міністрів: немає розуміння, які саме завдання вони будуть виконувати, - нардепка Рудик - Цензор.НЕТ 6787
показать весь комментарий
20.05.2021 10:38 Ответить
Не типа, а того.
показать весь комментарий
20.05.2021 10:43 Ответить
А бывшие министры-что было понимание? "Голос" не будет голосовать за назначение предложенных "СН" министров: нет понимания, какие именно задачи они будут выполнять, - нардеп Рудик - Цензор.НЕТ 1209
показать весь комментарий
20.05.2021 10:21 Ответить
например, Ляшко до конца лета будет всех вакцинировать. кого впоймает. а потом в отставку в новой куртке.
показать весь комментарий
20.05.2021 10:22 Ответить
И только в первые 100 дней лета. Потом даже страшно подумать, наверное осень и зиму отменят.
показать весь комментарий
20.05.2021 10:26 Ответить
«Почему ваши избиратели оказались в ж@пе?» Вопросы Зеленскому на пресс-конференцию20 мая, 2021Без рубрикиКомментарии: 1"Голос" не будет голосовать за назначение предложенных "СН" министров: нет понимания, какие именно задачи они будут выполнять, - нардеп Рудик - Цензор.НЕТ 3257Вы изначально задумывали предать своих избирателей или это издержки сценария вашего президентского сериала?Читать далее
показать весь комментарий
20.05.2021 10:22 Ответить
Ркдик какая-то тупая. Министры будут пилить бюджет.
показать весь комментарий
20.05.2021 10:23 Ответить
Круговорот министров в Украине. Думаю, что скоро опубликуют график ротации. Профи с зелевластью работать не буду, поэтому будут своих на карусели катать.
показать весь комментарий
20.05.2021 10:24 Ответить
За дерибан ЗЕМЛІ НЕНЬКИ "паніманійо" було в $$€€££??!!!
показать весь комментарий
20.05.2021 10:28 Ответить
Что значит нет понимания какие они будут выполнять задачи? Разворовывать бюджет и обслуживать олигархов.
показать весь комментарий
20.05.2021 10:29 Ответить
Шлангом прикинулись.
показать весь комментарий
20.05.2021 10:31 Ответить
"Голос" не будет голосовать за назначение предложенных "СН" министров: нет понимания, какие именно задачи они будут выполнять, - нардеп Рудик"
_Я вам скажу какие задачи они будут исполнять. Готовы? Записывайте: грабить!
показать весь комментарий
20.05.2021 10:30 Ответить
"Тише воды, ниже травы".
показать весь комментарий
20.05.2021 10:30 Ответить
А бабаЯга против!
показать весь комментарий
20.05.2021 10:43 Ответить
Правильно!
показать весь комментарий
20.05.2021 15:38 Ответить
 
 