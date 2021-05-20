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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Кравчук уверена, что ВР сегодня назначит всех 3 министров: Ляшко на фракции подтвердил обещание вакцинировать за лето 5 млн украинцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что ВР сегодня назначит всех 3 министров.

Уверенность в этом она высказала в комментарии журналистам перед началом сессионного заседания, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Кравчук, за назначение Виктора Ляшко министром здравоохранения "СН" даст "200+голосов".

Нардеп уверена, что министерство не должно оставаться с и.о. министра во главе. 

Нардеп также рассказала, что сегодня утром Ляшко был на фракции "Слуги народа".

"Говорили, конечно, о вакцинации, Ляшко подтвердил свое обещание о том, что за лето, за эти 100 дней пребывания на должности он берет на себя обязательство провакцинировать 5 млн людей. Соответственно, речь идет о 10 млн доз вакцины. Он сказал, что не собирается "цепляться" за кресло, что мы, к сожалению, видели с предыдущим министром и готов нести ответственность за свои действия", - подчеркнула замглавы фракции "СН".

Читайте также: Даю обещание за лето вакцинировать 5 млн украинцев, - Ляшко

Автор: Ірина Дашківська
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Верните Степана Максимова. Он хороший министр и курточка у него супер!!!
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20.05.2021 10:28 Ответить
Дадим и Вите шанс хайпануть.
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20.05.2021 10:29 Ответить
Точніше курточку придбати)
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20.05.2021 11:02 Ответить
В Штатах за 100 дней 50 миллионов человек вакцинировали....вот это работа...
А 5 миллионов...это детский лепет...
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20.05.2021 10:31 Ответить
Я обещаю вакцинировать 10 млн и всем по бесплатной аскорбинке! Назначите меня министром?!
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20.05.2021 10:32 Ответить
"Слуга народа" Кравчук уверена, что ВР сегодня назначит всех 3 министров: Ляшко на фракции подтвердил обещание вакцинировать за лето 5 млн украинцев - Цензор.НЕТ 4285
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20.05.2021 10:35 Ответить
Если бы он знал, о чем говорит, он бы такого не говорил. Попробуй украинца заставить выполнить обещания Ляшка. Счас...
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20.05.2021 10:43 Ответить
Ляшко підтвердив свою обіцянку про те, що за літо, за ці 100 днів перебування на посаді він бере на себе зобов'язання вакцинувати 5 млн людей. Джерело: https://censor.net/ua/n3266419
Звідки він візьме стільки бажаючих вакцинуватися, якщо Гідрант, уряд і шапіто преп..здента зробили все можливе, щоб в Україні стало як найбільше антипрививочників.
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20.05.2021 11:08 Ответить
А кроме вакцинации что ещё подтвердил он..Наверное то что медицина наша останется на том же уровне, если не в худшем.
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20.05.2021 15:12 Ответить
 
 