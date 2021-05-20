Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" проходит акция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Под стенами ГП "Антонов", где будет проходить общение президента Владимира Зеленского с журналистами, собрались активисты, чтобы задать главе государства "острые вопросы".
Об этом сообщае Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс организаторов мероприятия в Facebook.
"20 мая исполняется два года как Зеленский официально является президентом Украины. В этот день состоится его "большая пресс-конференция". Очевидно, большинство оппозиционных журналистов на нее не попадут. Однако мы попробуем. Мы придем под стены ГП "Антонов", где будет проходить общение президента с журналистами.
У нас достаточно острых вопросов, и мы их зададим с улицы. Президент любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - это вода?" - говорится в сообщении.
Среди вопросов, которые планируют задать активисты президенту, есть следующие: "Когда прекратятся политические репрессии? Какие реальные шаги власти для движения в НАТО? Почему до сих пор работает ОАСК? Почему российские агенты и регионалы работают в Офисе Президента?"
"Призываем вас присоединиться и показать, что граждане стоят на защите страны и не забывают ни одного шага или решения власти. Также - пишите в комментариях, что бы вы спросили у Зеленского. Пусть президент отвечает перед обществом", - сказано в сообщении.
"Так совпало, что наша акция будет в один день с Днем Вышиванки. Поэтому предлагаем вам приходить в украинском наряде прямо на акцию", - добавляют организаторы акции.
Организаторы акции: "Демократична сокира", "Рух опору капітуляції", "Правотворець", Free Riff, Free Dr Kuzmenko.
Встреча активистов была назначена на 10:30 возле памятника Нестерову (г. Киев, проспект Победы, 100 (станция метро Святошин)). После сбора участники направились к прохордной ГП "Антонов". По дороге они скандировали: "Єрмак - у Сибир"
В свою очередь член политсовета партии "Демократична Сокира" Юрий Гудименко озвучил вопросы, которые хотят задать активисты Зеленскому:
Отметим, что возле проходной уже выстроилась очередь из представителей СМИ. Возле ворот госпредприятия собралось много правоохранителей.
Непосредственно возле проходной, участникам акции раздали таблички с вопросами президенту.
Пожалуйста, подождите...
Але, якщо для вас сру-кипедія - це головне джерело інформації, то питань більше нема.
"...так и тут..." - пише той вольво ікс це сімдесять
нема, щоб залишити памятник лише петлі...
похоже, "декомунізація" не всіх об.єктів стосується
Так народный лидор отчитывается о проделаной всего за 2 года работе.
Саша, это реально ты. Достойный избиратель ЗЕ - такой же тупой.
Попробуй еще раз перечитать первый абзац это новости. Я понимаю, что для зебила это много, но ты все равно попробуй.
Ок. Помогу тебе, животному...
Под стенами ГП "Антонов", где будет проходить общение недопрезидента Зеленского с журналистами, соберутся активисты, чтобы задать главе государства "острые вопросы".Источник: https://censor.net/ru/n3266422
У тебя в пустой голове самолеты гудят. В новости про строительство самолетов нет ни слова.
Что тебе не понятно в словах "общение с журналистами", придурок?
Самолёты они сделать не смогут, потомушо надо комплектующие из Рашкостана и Казбекостана, а заменить их деды комуняки тоже не могут, потому шо Антонов в 1973 году етого не предусмотрел, и для етого нужны инженеры и менеджеры, а в наличии токо тупые ленивые и хитрожопые комуняки.
Шоколадным гівном вони всіх годували, и щас зеленим годують.
Кушайтє наздоров'я, скоро в нас появицця унікальниє і нє імєющєє аналогов в мірє іздєлія.
Побудують вони фюзеляж, будуть його всім показувать і обїяснять, шо недостатнє б'ютжетне фінансування, потрібна сертифікація і узгодження з украерорухом.
_Почему...
Всього один гарний постріл і кінець ЗЕленого шапіто...
Вы так больше не шутите, ой не шутите!!! Есть еще одни.....которые купаются в ваннах.....но там жидкость зеленого цвета. Только они не купаются - они восстанавливаются. Блин, как же правильно объяснить? Они тиражируются без конца, по исходнику. И...последние моменты перед восстановлением они не помнят (важно).
Кстати вы же их ищете ......на Марсе!!! Хих, у вас же книга целая про них. Умора просто.
Діалогу с ЗЕленими ворогами України не може бути.
Никого другого нет потому, что это акция имени одного человека на букву П.))) Некоторые олигархи и политиканы не заморачиваются легализацией своих титушек и маскировкой платной массовки. Порошенко заморочился и зарегистрировал своих как «гражданские организации». При чем несколько, для иллюзии массовости.
Половина учредителей «Сокири» аффелированы с 5 каналом, а один вообще известный антимайдановец. Данные в общем доступе в википедии. Про Петин «Рух Капитуляции» уже анекдоты ходят.))
Настоящий балаган. Выходите из сумрака! Петро вас нажухивает!
Нацжены такие же националисты, как ЗЕ патриот Украины.
2) гормональний стан?