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акция (2401) Зеленский (16493) пресс-конференция (313) Богачук Олег (1431)

Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" проходит акция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Зеленский

Под стенами ГП "Антонов", где будет проходить общение президента Владимира Зеленского с журналистами, собрались активисты, чтобы задать главе государства "острые вопросы".

Об этом сообщае Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс организаторов мероприятия в Facebook.

"20 мая исполняется два года как Зеленский официально является президентом Украины. В этот день состоится его "большая пресс-конференция". Очевидно, большинство оппозиционных журналистов на нее не попадут. Однако мы попробуем. Мы придем под стены ГП "Антонов", где будет проходить общение президента с журналистами.

У нас достаточно острых вопросов, и мы их зададим с улицы. Президент любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - это вода?" - говорится в сообщении.

Среди вопросов, которые планируют задать активисты президенту, есть следующие: "Когда прекратятся политические репрессии? Какие реальные шаги власти для движения в НАТО? Почему до сих пор работает ОАСК? Почему российские агенты и регионалы работают в Офисе Президента?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отчет за два года: сегодня состоится пресс-конференция президента Зеленского

"Призываем вас присоединиться и показать, что граждане стоят на защите страны и не забывают ни одного шага или решения власти. Также - пишите в комментариях, что бы вы спросили у Зеленского. Пусть президент отвечает перед обществом", - сказано в сообщении.

"Так совпало, что наша акция будет в один день с Днем Вышиванки. Поэтому предлагаем вам приходить в украинском наряде прямо на акцию", - добавляют организаторы акции.

Организаторы акции: "Демократична сокира", "Рух опору капітуляції", "Правотворець", Free Riff, Free Dr Kuzmenko.

Встреча активистов была назначена на 10:30 возле памятника Нестерову (г. Киев, проспект Победы, 100 (станция метро Святошин)). После сбора участники направились к прохордной ГП "Антонов". По дороге они скандировали: "Єрмак - у Сибир"

В свою очередь член политсовета партии "Демократична Сокира" Юрий Гудименко озвучил вопросы, которые хотят задать активисты Зеленскому:

Отметим, что возле проходной уже выстроилась очередь из представителей СМИ. Возле ворот госпредприятия собралось много правоохранителей.

Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 01
Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 02
Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 03

Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 04
Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 05
Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 06
Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 07

Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 08

Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 09
Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 10
Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 11
Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 12
Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 13

Непосредственно возле проходной, участникам акции раздали таблички с вопросами президенту. 

Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 14
Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 15
Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 16
Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 17

Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 18
Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 19

Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 20
Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 21
Зеленский любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?: под стенами ГП Антонов проходит акция 22
Фото и видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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Топ комментарии
+15
А потом ещё этой теплой жидкостью да в глаза зебилам.
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20.05.2021 10:38
+15
Положите туда зеленского Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 166
Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 2142
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20.05.2021 10:43
+10
3-х метровый забор с колючкой и охраной.
Так народный лидор отчитывается о проделаной всего за 2 года работе. Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 5638
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20.05.2021 10:41
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А потом ещё этой теплой жидкостью да в глаза зебилам.
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20.05.2021 10:38 Ответить
Положите туда зеленского Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 166
Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 2142
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20.05.2021 10:43 Ответить
знаете есть поверье не женись в мае --не покупай авто в мае- не меняй работу в мае... не зря в мае заканчивают учебу в школе вузе в основе своей .....так и тут не выбирай Президента вступление в должность в мае так и будем маятться с этим человеком и вряд ли в хорошем смысле...
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20.05.2021 10:48 Ответить
А якби виграв Петро?
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20.05.2021 10:54 Ответить
якби виграв, то не в маї
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20.05.2021 11:00 Ответить
Вряд ли до него дойдет. Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбудеться акція - Цензор.НЕТ 3909
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20.05.2021 11:04 Ответить
йому, не за це платять...
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20.05.2021 11:49 Ответить
Президентские выборы 2014 года на Украине - шестые (внеочередные) выборы президента Украины; состоялись 25 мая 2014 года. Победу одержал Пётр Порошенко.
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20.05.2021 11:30 Ответить
25 травня 2014 року

Але, якщо для вас сру-кипедія - це головне джерело інформації, то питань більше нема.
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20.05.2021 11:32 Ответить
тут не про 14-й рік...ти неуважно прочитав вище...
"...так и тут..." - пише той вольво ікс це сімдесять
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20.05.2021 11:41 Ответить
Святых ЭТО не касается..
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20.05.2021 11:08 Ответить
"Встреча активистов назначена на 10:30 возле памятника Нестерову"....

нема, щоб залишити памятник лише петлі...
похоже, "декомунізація" не всіх об.єктів стосується
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20.05.2021 11:09 Ответить
А шо Нестеров був комунякою?
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20.05.2021 11:23 Ответить
чогось жеж жовкві повернули ім,я
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20.05.2021 11:43 Ответить
3-х метровый забор с колючкой и охраной.
Так народный лидор отчитывается о проделаной всего за 2 года работе. Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 5638
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20.05.2021 10:41 Ответить
Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 8586

Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 7353
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20.05.2021 10:46 Ответить
Лидор говоришь?! А с литерой ты, часом, не ошибся(первой)?
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20.05.2021 10:52 Ответить
я часто пишу с ошибками - издержки двух высших образований)
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20.05.2021 10:57 Ответить
Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 1367
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20.05.2021 10:42 Ответить
Если любит клоун принимать мочевые ванны, значит надо принести для нее наполнитель Тем более, что и посуду нести не нужно, все и так с собой.
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20.05.2021 10:45 Ответить
Так шо вони протестують проти будівництва літаків для армії на заводі Антонова?
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20.05.2021 10:47 Ответить
А ЗЕлюпа туда припхался самолеты выпускать?

Саша, это реально ты. Достойный избиратель ЗЕ - такой же тупой.Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбудеться акція - Цензор.НЕТ 9259
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20.05.2021 11:00 Ответить
Ти проти будівництва літаків для ЗСУ?
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20.05.2021 11:06 Ответить
Ты не только тупой, но еще и зацикленный.

Попробуй еще раз перечитать первый абзац это новости. Я понимаю, что для зебила это много, но ты все равно попробуй.
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20.05.2021 11:08 Ответить
Ти проти будівництва літаків для ЗСУ?
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20.05.2021 11:09 Ответить
Ты ЗЕленый тупой мудак, не способный 3 строчки прочитать?

Ок. Помогу тебе, животному...

Под стенами ГП "Антонов", где будет проходить общение недопрезидента Зеленского с журналистами, соберутся активисты, чтобы задать главе государства "острые вопросы".Источник: https://censor.net/ru/n3266422
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20.05.2021 11:11 Ответить
Я зрозумів,ти проти.Дякую за відповідь.
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20.05.2021 11:15 Ответить
Ты понял? Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбудеться акція - Цензор.НЕТ 6493

У тебя в пустой голове самолеты гудят. В новости про строительство самолетов нет ни слова.

Что тебе не понятно в словах "общение с журналистами", придурок?
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20.05.2021 11:17 Ответить
Так,я тебе зрозумів,незважаючи на те шо ти пишеш на свинособачому язиці.Нехай щастить))
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20.05.2021 11:25 Ответить
Те, що новина написана російскою не завадило тобі тут не в тему просратися по всій сторінці, тупізень ЗЕлений.
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20.05.2021 11:27 Ответить
Не переживайте, никакие протесты там не нужны, деды-комуняки с Антонова имеют тридцатилетний опыт просирания бюджетного бабла.
Самолёты они сделать не смогут, потомушо надо комплектующие из Рашкостана и Казбекостана, а заменить их деды комуняки тоже не могут, потому шо Антонов в 1973 году етого не предусмотрел, и для етого нужны инженеры и менеджеры, а в наличии токо тупые ленивые и хитрожопые комуняки.
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20.05.2021 11:01 Ответить
А якщо побудують,ти з"їси зеленого шакаладу?
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20.05.2021 11:07 Ответить
Они пять лет уже, всратый беспилотник Горлица будують - а его шо-то нет в армии, и не будет никогда.
Шоколадным гівном вони всіх годували, и щас зеленим годують.
Кушайтє наздоров'я, скоро в нас появицця унікальниє і нє імєющєє аналогов в мірє іздєлія.

Побудують вони фюзеляж, будуть його всім показувать і обїяснять, шо недостатнє б'ютжетне фінансування, потрібна сертифікація і узгодження з украерорухом.
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20.05.2021 11:18 Ответить
Багато літер,ти відповідай так чи ні?))
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20.05.2021 11:26 Ответить
Зеленский любит теплые ванны.-Подсознательная память о исторической родине-теплой и бесснежной.
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20.05.2021 10:47 Ответить
Я скока піваса не вип'ю....
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20.05.2021 10:49 Ответить
"Почему до сих пор работает ОАСК? Почему российские агенты и регионалы работают в Офисе Президента?"

_Почему... Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 3376
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20.05.2021 10:53 Ответить
Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 7663
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20.05.2021 10:54 Ответить
Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбудеться акція - Цензор.НЕТ 5458 Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбудеться акція - Цензор.НЕТ 1129
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20.05.2021 11:02 Ответить
Ох как кого-то ЖАБА давит.....
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20.05.2021 11:05 Ответить
Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбудеться акція - Цензор.НЕТ 8469
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20.05.2021 11:13 Ответить
Боже!!!

Всього один гарний постріл і кінець ЗЕленого шапіто...
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20.05.2021 11:06 Ответить
Ти вже прицілився?
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20.05.2021 11:08 Ответить
Почему до сих пор работает оаск? Вопроса тупее видимо не могли придумать. Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбудеться акція - Цензор.НЕТ 9505
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20.05.2021 11:15 Ответить
Президент любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - это вода?" - говорится в сообщении.

Вы так больше не шутите, ой не шутите!!! Есть еще одни.....которые купаются в ваннах.....но там жидкость зеленого цвета. Только они не купаются - они восстанавливаются. Блин, как же правильно объяснить? Они тиражируются без конца, по исходнику. И...последние моменты перед восстановлением они не помнят (важно).
Кстати вы же их ищете ......на Марсе!!! Хих, у вас же книга целая про них. Умора просто.
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20.05.2021 11:19 Ответить
Краще і не скажеш!!)))))
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20.05.2021 11:28 Ответить
ЗЕ-режим повинен бути винищений.

Діалогу с ЗЕленими ворогами України не може бути.
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20.05.2021 11:29 Ответить
Зеленский с вами точно говорить не будет, потом не отмоешься!
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20.05.2021 11:43 Ответить
Ой, а где же кремлевско-аваковские консервы "нацДружины"? Они ж себя националистами называют. А где "Свобода", Уна унсо? Консервам и реестровым/карманным националистам не было команды из кремля.
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20.05.2021 11:32 Ответить
Сама реальность иногда подсказывает порохоботу, что с его иллюзорным миром что-то не так. И тогда у порохобота возникают правильные вопросы. Но одурманенный рассудок выдаёт на них не правильные ответы.))
Никого другого нет потому, что это акция имени одного человека на букву П.))) Некоторые олигархи и политиканы не заморачиваются легализацией своих титушек и маскировкой платной массовки. Порошенко заморочился и зарегистрировал своих как «гражданские организации». При чем несколько, для иллюзии массовости.
Половина учредителей «Сокири» аффелированы с 5 каналом, а один вообще известный антимайдановец. Данные в общем доступе в википедии. Про Петин «Рух Капитуляции» уже анекдоты ходят.))
Настоящий балаган. Выходите из сумрака! Петро вас нажухивает!
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20.05.2021 11:57 Ответить
а якого ти, все в одну палітру змішуєш? Робота така? Де Рюкзаканські жони, а де, інші з перерахованих? Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбувається акція - Цензор.НЕТ 8603
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20.05.2021 12:00 Ответить
Ага. Националисты с левацкими убеждениями и лозунгами на поводке у харьковского мафиози. Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбувається акція - Цензор.НЕТ 5931

Нацжены такие же националисты, как ЗЕ патриот Украины.
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20.05.2021 12:01 Ответить
Люба, мені вже цікаво про ваші: 1) політичні вподобання та за кого голосували з 2000-них?
2) гормональний стан?
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20.05.2021 12:04 Ответить
В санаториях Трускавца есть не только тёплые водные ванны, но и грязевые.
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20.05.2021 12:19 Ответить
Порохоботские Пете-расты лютуют)) Или Пете-кантропы... Как правильнее их называть?))
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20.05.2021 15:44 Ответить
"демократычна сокыра" - это же известная ботоферма и наёмные выступальщики-демонстранты. все фигуранты известны, на всех досье заведены.
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20.05.2021 16:46 Ответить
 
 