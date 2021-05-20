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Новости Политика Украины
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Нардеп Евтушок о возвращении Яценко в "Батькивщину": "Тендерной мафии" сегодня нет. В чем сейчас обвинять человека?

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп Евтушок о возвращении Яценко в

В "Батькивщине" обсуждали больше идеологическую стратегию Антона Яценко, нежели его политическое прошлое.

Об этом заявил нардеп "Батькивщины" Сергей Евтушок, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Спрашивали, разделяет ли он позицию "Батькивщины" по стратегии партии. После чего наш лидер Юлия Владимировна поставила этот вопрос на голосование, и мы приняли решение. Только Яценко не стал членом фракции, а вернулся. Насколько я помню, раньше он был в составе Блока Юлии Тимошенко", - отметил парламентарий.

По словам Евтушка, он читал обвинения в адрес Яценко.

"Пугает ли меня это? Сегодня нет никакой "тендерной мафии". Есть закон О публичных закупках, хоть и плохо, но Prozorro работает. Поэтому в чем сейчас обвинять человека?! Переживает ли Юлия Владимировна, что он опять уйдет? Этот вопрос нужно ей задать. Если говорить о моих взаимоотношениях с Антоном в прошлом и этом созывах Верховной Рады, у нас не было точек соприкосновения, например, в подготовке общих законопроектов. Не могу сказать, где он предал, где – нет. Если бы Юлия Владимировна считала его предателем, думаю, отношение к Антону было бы другое – не такое, как сейчас", - объяснил нардеп.

В то же время, Евтушок еще не знал, что Яценко стал исполняющим обязанности руководителя областной организации партии в Черкасской области.

"Готовимся ли мы таким образом к выборам? Для политика подготовка к выборам начинается на следующий день после окончания предыдущих. Конечно, готовимся. У нашей политической силы – богатый опыт и развернутая система управления по вертикали по всей стране: от села до Киева", - добавил он.

Мнения других нардепов о возвращении Яценко в "Батькивщину" читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Яценко: Все люди делают ошибки. Разделяю ценности "Батькивщины"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
"Немецкого нацизма сегодня нет. В чём сейчас обвинять Гитлера?"
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20.05.2021 10:59
+6
Этот тип соображает, что он несет? Теперь есть уже почти официальное признание яценко тендерным мафиози. Брависсимо.
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20.05.2021 10:57
+5
Які вони огидні, як і їх відмазки. Фу.
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20.05.2021 11:01
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Этот тип соображает, что он несет? Теперь есть уже почти официальное признание яценко тендерным мафиози. Брависсимо.
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20.05.2021 10:57 Ответить
"Немецкого нацизма сегодня нет. В чём сейчас обвинять Гитлера?"
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20.05.2021 10:59 Ответить
100%. Типа мафиози не при делах, оставьте его, он теперь бабушек через дорогу переводит.
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20.05.2021 11:49 Ответить
Які вони огидні, як і їх відмазки. Фу.
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20.05.2021 11:01 Ответить
Нардеп Евтушок о возвращении Яценко в "Батькивищну": "Тендерной мафии" сегодня нет. В чем сейчас обвинять человека? - Цензор.НЕТ 2236
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20.05.2021 11:01 Ответить
раз этот голубь заговорил о тендерной мафии, именно мафии, значит, признает причастность к ней Яценко.
Какие есть основания полагать, что он, так сказать, "осознал, покаялся, исправился, вернул награбленное и искупил кровью"?
К статьи, мне помнится, у Арахамии был свидетель предложения взяток слугам народа перед голосованием за "площадки Яценко". И свидетеля охраняла полиция.
Куда, интересно, делся свидетель?
И где дело?
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20.05.2021 11:06 Ответить
Да так и скажи, что продали "место". И то лучше, чем бред всякий нести.
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20.05.2021 11:07 Ответить
Ойц...
А хто там не був??
Фсі- зрадники!
Куля в лоба...
кВаков...
крававий Пастор...
******...
та інші...
...........
В європі-фсі були б #опі....
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20.05.2021 11:08 Ответить
Неразборчивость и всеядность наших "политических лидеров" - повод для отправки х виз у утиль.
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20.05.2021 11:23 Ответить
Тюлебаза она такая. Нардеп Евтушок о возвращении Яценко в "Батькивщину": "Тендерной мафии" сегодня нет. В чем сейчас обвинять человека? - Цензор.НЕТ 8156 Ну ничего общего с СН и ЗЕ.

Правда когда-то они так же, как и СН уже победили тендерную мафию и коррупцию.
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20.05.2021 11:44 Ответить
Все вы 3,14дарасня антинародная одним дерьмом мазаны
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20.05.2021 12:01 Ответить
Как нет? Прзоро все сплошь тендерная мафия, кто через них работал все это прекрасно знают.
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20.05.2021 12:19 Ответить
"ну і мені якуйсь копіїчку за труди..." (с. тупицький)
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20.05.2021 12:41 Ответить
Ну что вы хотите? Это же кадр на вес золота! Такими грех разбрасываться.
А если серьезно: "Юля, пошла ты на х.. теперь уже конкретно и однозначно. Яценко - это окончательный аргумент, что вся твоя демагогия выеденного яйца не стОит".
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20.05.2021 13:05 Ответить
Андрюха Портнов тоже бивший ваш, забирайте взад. Х.уйле, панять и прастить.
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20.05.2021 13:22 Ответить
 
 