Нардеп Евтушок о возвращении Яценко в "Батькивщину": "Тендерной мафии" сегодня нет. В чем сейчас обвинять человека?
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В "Батькивщине" обсуждали больше идеологическую стратегию Антона Яценко, нежели его политическое прошлое.
Об этом заявил нардеп "Батькивщины" Сергей Евтушок, говорится в материале Цензор.НЕТ.
"Спрашивали, разделяет ли он позицию "Батькивщины" по стратегии партии. После чего наш лидер Юлия Владимировна поставила этот вопрос на голосование, и мы приняли решение. Только Яценко не стал членом фракции, а вернулся. Насколько я помню, раньше он был в составе Блока Юлии Тимошенко", - отметил парламентарий.
По словам Евтушка, он читал обвинения в адрес Яценко.
"Пугает ли меня это? Сегодня нет никакой "тендерной мафии". Есть закон О публичных закупках, хоть и плохо, но Prozorro работает. Поэтому в чем сейчас обвинять человека?! Переживает ли Юлия Владимировна, что он опять уйдет? Этот вопрос нужно ей задать. Если говорить о моих взаимоотношениях с Антоном в прошлом и этом созывах Верховной Рады, у нас не было точек соприкосновения, например, в подготовке общих законопроектов. Не могу сказать, где он предал, где – нет. Если бы Юлия Владимировна считала его предателем, думаю, отношение к Антону было бы другое – не такое, как сейчас", - объяснил нардеп.
В то же время, Евтушок еще не знал, что Яценко стал исполняющим обязанности руководителя областной организации партии в Черкасской области.
"Готовимся ли мы таким образом к выборам? Для политика подготовка к выборам начинается на следующий день после окончания предыдущих. Конечно, готовимся. У нашей политической силы – богатый опыт и развернутая система управления по вертикали по всей стране: от села до Киева", - добавил он.
Мнения других нардепов о возвращении Яценко в "Батькивщину" читайте здесь.
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Какие есть основания полагать, что он, так сказать, "осознал, покаялся, исправился, вернул награбленное и искупил кровью"?
К статьи, мне помнится, у Арахамии был свидетель предложения взяток слугам народа перед голосованием за "площадки Яценко". И свидетеля охраняла полиция.
Куда, интересно, делся свидетель?
И где дело?
А хто там не був??
Фсі- зрадники!
Куля в лоба...
кВаков...
крававий Пастор...
******...
та інші...
...........
В європі-фсі були б #опі....
Правда когда-то они так же, как и СН уже победили тендерную мафию и коррупцию.
А если серьезно: "Юля, пошла ты на х.. теперь уже конкретно и однозначно. Яценко - это окончательный аргумент, что вся твоя демагогия выеденного яйца не стОит".