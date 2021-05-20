Нардеп "Батькивщины" Власенко о возвращении Яценко: "Никто же не ангел на земле, будем судить по делам"

В "Батькивщине" не особо обращают внимание на политический бэкграунд нардеп Антона Яценко

Об этом заявил нардеп политсилы Сергей Власенко, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"И что, что он перешел в 2011 году в Партию регионов?! А Петр Алексеевич у Януковича работал министром экономики. Почему-то этого никто не помнит. И сегодня он – самый большой патриот Украины и самый ярый борец с Януковичем. Поступит ли опять подобным образом Яценко? Каждый человек может поступать по-разному. Давайте подождем и посмотрим. Никто же не ангел на земле. Будем дальше судить по делам", - подчеркнул парламентарий.

В то же время, Власенко заявил, что "специфических задач по Черкасской области никто никому не ставил".

"Задание любого главы партийной организации партии "Батькивщина", как во Львове, Ивано-Франковске, Луганске, Одессе или Днепре, это обеспечение для нашей политической силы максимально высокого результата и поддержки на выборах и разъяснение нашей политики. То есть, он объясняет позицию партии и укрепляет партийный авторитет. Это задача любого руководителя, начиная от областного уровня, заканчивая сельским. Просто объем территории разный и все", - объяснил нардеп.

Власенко также ответил на вопрос, готовится ли таким образом политсила к выборам.

"Вот часто говорят, что у нас нет идеологических партий. А я с этим категорически не согласен. Считаю: они у нас есть, в частности "Батькивщина". Так вот, будучи именно идеологической политической партией, а не безыдейным политическим проектом, которых сегодня великое множество, мы работаем постоянно - не только на выборах, но и в период между их проведением. Поэтому наша задача состоит не в подготовке к каким-то конкретным выборам, а в том, что партия работает в режиме 24/7/365", - добавил он.

Материал "И что, что он перешел в 2011 году в Партию регионов?!" - Зачем Яценко вернулся к Тимошенко спустя 10 лет?" читайте здесь.

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