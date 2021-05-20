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Новости Политика Украины
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Власенко Сергей (1361) Яценко (129) Батькивщина (2004)

Нардеп "Батькивщины" Власенко о возвращении Яценко: "Никто же не ангел на земле, будем судить по делам"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

В "Батькивщине" не особо обращают внимание на политический бэкграунд нардеп Антона Яценко

Об этом заявил нардеп политсилы Сергей Власенко, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"И что, что он перешел в 2011 году в Партию регионов?! А Петр Алексеевич у Януковича работал министром экономики. Почему-то этого никто не помнит. И сегодня он – самый большой патриот Украины и самый ярый борец с Януковичем. Поступит ли опять подобным образом Яценко? Каждый человек может поступать по-разному. Давайте подождем и посмотрим. Никто же не ангел на земле. Будем дальше судить по делам", - подчеркнул парламентарий.

В то же время, Власенко заявил, что "специфических задач по Черкасской области никто никому не ставил".

"Задание любого главы партийной организации партии "Батькивщина", как во Львове, Ивано-Франковске, Луганске, Одессе или Днепре, это обеспечение для нашей политической силы максимально высокого результата и поддержки на выборах и разъяснение нашей политики. То есть, он объясняет позицию партии и укрепляет партийный авторитет. Это задача любого руководителя, начиная от областного уровня, заканчивая сельским. Просто объем территории разный и все", - объяснил нардеп.

Власенко также ответил на вопрос, готовится ли таким образом политсила к выборам.

"Вот часто говорят, что у нас нет идеологических партий. А я с этим категорически не согласен. Считаю: они у нас есть, в частности "Батькивщина". Так вот, будучи именно идеологической политической партией, а не безыдейным политическим проектом, которых сегодня великое множество, мы работаем постоянно - не только на выборах, но и в период между их проведением. Поэтому наша задача состоит не в подготовке к каким-то конкретным выборам, а в том, что партия работает в режиме 24/7/365", - добавил он.

Материал "И что, что он перешел в 2011 году в Партию регионов?!" - Зачем Яценко вернулся к Тимошенко спустя 10 лет?" читайте здесь.

Читайте: Нардеп Евтушок о возвращении Яценко в "Батькивщину": "Тендерной мафии" сегодня нет. В чем сейчас обвинять человека?

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
А Вона? Разве Вона не ангел?
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20.05.2021 11:07
+7
Такі дебільні відмазки для корупціонера, що ...
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20.05.2021 11:10
+7
Під цією відмазкою партія "Родіна" та її шефиня тримала в своїх рядах Портнова, Лозинського, Королевську та купу іншої наволочі.
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20.05.2021 11:14
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А Вона? Разве Вона не ангел?
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20.05.2021 11:07 Ответить
ждём возвращения перебежчика писаренки....у неї на нього було стільки надій, стільки надій
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20.05.2021 11:17 Ответить
А там і портянка з королєвською скоро підтягнуться . Нардеп "Батьківщини" Власенко про повернення Яценка: "Ніхто ж не ангел на землі, будемо судити за справами" - Цензор.НЕТ 2319 .
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20.05.2021 11:47 Ответить
ВАНА працує . Нардеп "Батьківщини" Власенко про повернення Яценка: "Ніхто ж не ангел на землі, будемо судити за справами" - Цензор.НЕТ 4821 . Тепер буде працеваті , удвох з Яценком ,, нові схеми , нові договорняки , новий пєрєдєл "корита " , і всьо такоє . Роботи - не початий край . Нардеп "Батьківщини" Власенко про повернення Яценка: "Ніхто ж не ангел на землі, будемо судити за справами" - Цензор.НЕТ 3084 .
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20.05.2021 11:45 Ответить
Ангел у нас Порошенко, его никому не переплюнуть в смене окраса,
красно-синий (СДПУ о), бело- голубой (рыги), оранжевый (наша Украина), бело- голубой, теперь мине-желтый(ЕС)
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20.05.2021 11:47 Ответить
Ага , вся в білому і пухнаста 😁
і грошики лююююбить 🤣
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20.05.2021 12:10 Ответить
"Будем судить по делам." Нардеп "Батькивщины" Власенко о возвращении Яценко: "Никто же не ангел на земле, будем судить по делам" - Цензор.НЕТ 683
Нардеп "Батькивщины" Власенко о возвращении Яценко: "Никто же не ангел на земле, будем судить по делам" - Цензор.НЕТ 1632
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20.05.2021 11:08 Ответить
Ну не только ж "зеленым" хочется конвертики ежемесячно получать.
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20.05.2021 11:10 Ответить
Такі дебільні відмазки для корупціонера, що ...
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20.05.2021 11:10 Ответить
Нардеп "Батькивщины" Власенко о возвращении Яценко: "Никто же не ангел на земле, будем судить по делам" - Цензор.НЕТ 3829
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20.05.2021 11:12 Ответить
і тут Порошенко... бьюті фрі Нардеп "Батькивщины" Власенко о возвращении Яценко: "Никто же не ангел на земле, будем судить по делам" - Цензор.НЕТ 6711
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20.05.2021 11:14 Ответить
Таки так...по дешевке....))
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20.05.2021 12:01 Ответить
Під цією відмазкою партія "Родіна" та її шефиня тримала в своїх рядах Портнова, Лозинського, Королевську та купу іншої наволочі.
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20.05.2021 11:14 Ответить
Юлька зозуля ************ путлеру в очко заглядывала , хихикала - «НАТО не на часи « гоизменщица , как и Зе -кретин
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20.05.2021 12:06 Ответить
😇
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20.05.2021 11:15 Ответить
Здорова бро. Есть чё курнуть?
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20.05.2021 11:23 Ответить
Ooo yeh... As usually-My DICK, bro!!
😂
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20.05.2021 11:33 Ответить
Разогнать весь этот притон у бездонного КОРЫТА ,политических проституток и извращенцев под куполом верховной зрады !На старых и новых лицах уже пробу негде ставить
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20.05.2021 11:18 Ответить
Уже так сделали в прошлый раз. Теперь само существование Украины, как государства украинской нации, под вопросом - всё распродаётся, а на должности назначают кого угодно но только не украинцев. Геноцид украинской нации.
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20.05.2021 19:31 Ответить
В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.
Другой - листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое.

Омар Хайам
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20.05.2021 11:19 Ответить
Звонила гадалка, сказала, что Тимошенко будет следующим президентом после Зеленского. А Порошенко и Кличко Аваков посадит в тюрьму. Только Порошенко будет сидеть дольше и у него в тюрьме будет часовня.
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20.05.2021 11:22 Ответить
та сама гадалка сказала, що у тебе до того часу відпаде хвіст
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20.05.2021 11:43 Ответить
по делом таких хорошо судить в соответствии з законами и уголовным кодексом.
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20.05.2021 11:26 Ответить
найпереконливіший доказ,що "батьківщина" - проститутки
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20.05.2021 11:42 Ответить
ви добре тямите в таких справах.... плавали ?
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20.05.2021 13:15 Ответить
Своє г.... не воняє, там таких більшість.
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20.05.2021 11:56 Ответить
СерОжа , скільки коштувало членство в вашій партіі , охломону і бандиту , Яценку ?😪
Твльки скажи відверто , бо ніхто не повірить в іншу версію !
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20.05.2021 12:05 Ответить
Значить, яценко добре заплатив за місце.
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20.05.2021 12:22 Ответить
Уже давно тимошенницу невозможно обвинить в чистоплотности, брезгливость ей не свойственна от природы, невозможно вспомнить сколько неоодяев разного калибиа она приютила, не пересчитать, никакой морали, все шо приносит ей бабло, это хорошо.
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20.05.2021 12:31 Ответить
Ну вот посмотрите на себя. Вас на ЦН никто не читает.
А Тимошенко популярна, потому к ней липнут и прилипалы. А кроме того, спецслужбам в обязанности входит внедрять в оппозиционные партии свою агентуру. А уж в партию, против которой все олигархи Украины, то и олигархи однозначно внедряют своих людей.

Да и команда Пола Манофорта получила от Януковича немало денег, за разработку концепции по её дискредитации (не мной сказано, а результатами судебных разбирательств в США).
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20.05.2021 19:37 Ответить
Он не ангел, он закоренелый преступник, а вы его в партию взяли.
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20.05.2021 23:11 Ответить
 
 