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Новости Политика Украины
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Богатырева (715) ВР (28721) Шуфрич (939) Радуцкий Михаил (283)

Шуфрич повздорил с Радуцким из-за Богатыревой: Я требовал уголовной ответственности, а ты просил - "оставьте Раю в покое, она же наша"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шуфрич повздорил с Радуцким из-за Богатыревой: Я требовал уголовной ответственности, а ты просил -

Сегодня во время обсуждения кандидатуры Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения случилась перепалка между нардепами ОПЗЖ Нестором Шуфричем и "слугой народа" Михаилом Радуцким.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Шуфрич критиковал назначения власти, на что Радуцкий припомнил ему министра здравоохранения Раису Богатыреву, с которой тот был в одной политической силе - Партии регионов. На что Шуфрич заявил, что требовал уголовной ответственности для Богатыревой.

"А ты приходил и просил: Оставьте Раю в покое, она же наша", - обратился он к Радуцкому.

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Напомним, в 2014 году Раису Богатыреву обвинили в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Ей инкриминируют растрату 63,5 млн гривен на закупках иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн гривен на закупках инсулинов. Осенью 2014 года ее объявили в розыск.

Богатыреву задержали 27 августа в аэропорту "Жуляны" в Киеве. Она прибыла в Украину впервые за почти 5 лет и ее сразу задержали пограничники. Ей инкриминировали растрату средств в особо крупных размерах при закупке лекарств.

Печерский райсуд Киева 28 августа взял Богатыреву под стражу на 60 суток с возможностью залога в 6 млн гривен.

Экс-депутат от "Оппозиционного блока", бизнес-партнер Рината Ахметова Вадим Новинский внес за Богатыреву залог в 6 млн гривен и она вышла из СИЗО.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
а-ха-ха) шуфрич требует богатыревой уголовку а для Крадуцкого она своя.
Факін` епік звиздець.....
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20.05.2021 11:10
+15
Шуфрич повздорил с Радуцким из-за Богатыревой: Я требовал уголовной ответственности, а ты просил - "оставьте Раю в покое, она же наша" - Цензор.НЕТ 3358
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20.05.2021 11:13
+15
Еще кто-то до сих пор непонял, что Слуги и Зажопы очень метально близки?
Слуги те же Зажопы, только вид сбоку
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20.05.2021 11:16
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а-ха-ха) шуфрич требует богатыревой уголовку а для Крадуцкого она своя.
Факін` епік звиздець.....
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20.05.2021 11:10 Ответить
Шуфрич повздорил с Радуцким из-за Богатыревой: Я требовал уголовной ответственности, а ты просил - "оставьте Раю в покое, она же наша" - Цензор.НЕТ 3358
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20.05.2021 11:13 Ответить
єта история даже удивительней чем когда бубочка заблукав в Буковеле а нашли в Омане
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20.05.2021 11:16 Ответить
У Зєбілів когнітивний дисонанс і повна розгубленість. Шуфрич повздорил с Радуцким из-за Богатыревой: Я требовал уголовной ответственности, а ты просил - "оставьте Раю в покое, она же наша" - Цензор.НЕТ 8320
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20.05.2021 11:14 Ответить
Ось через, що в нашій грішній Україні завжди такі проблеми, через те що люди не розуміють, що для суспільства і держави краще жити по Законах і чітко прописаних правилах, а не по панятіях - свій - чужий. Бо як ми знаємо панятія у кожного своє і щей при тому вони маютьтаку здатність як змінюватися під впливом того чи іншого фактору. Та нашим примітивним людям це ніяк не дійде.
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20.05.2021 11:14 Ответить
Еще кто-то до сих пор непонял, что Слуги и Зажопы очень метально близки?
Слуги те же Зажопы, только вид сбоку
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20.05.2021 11:16 Ответить
"вид сбоку"
Я навіть сказав би, що зверху - саме так людина бачить дно.
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20.05.2021 11:25 Ответить
100% Венедиктова "забула", що кримінальні справи проти Богатирьової та Єфремова існують.
Бо вони ж свої, поплічники.
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20.05.2021 11:17 Ответить
нічо, вони працюють...

Антикорупційний суд зобов'язав САП повернути Богатирьовій готівку та золотий злиток

19 травня 2021, 15:13


Вищий антикорупційний суд зобов'язав прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повернути готівку та інше майно, вилучене у справі колишньої міністерки охорони здоров'я Раїси Богатирьової.
Таке рішення 14 травня ухвалив слідчий суддя Сергій Мойсак, повідомляє «Слово і діло».
«Скаргу адвоката Бєляєва Дмитра Петровича, який діє в інтересах (Раїси Богатирьової - ред), на бездіяльність прокурора САП - задовольнити частково. Зобов`язати уповноваженого прокурора повернути майно, що було тимчасово вилучене 04.11.2014 під час проведення обшуку у домоволодінні останньої», - йдеться в рішенні.
Як відомо, суд скасував арешт грошових коштів на рахунку в Укрексімбанку, а також валюти на рахунках у Правекс-банку в межах справи Богатирьової. Крім того, ВАКС зняв арешт з нерухомості за шістьма адресами, в тому числі з нежитлових приміщень та апартаментів у цій же справі.
До цього суд скасував арешт 30 850 грн, 1650 євро та 1500 доларів; золотого значку Партії регіонів; золотого злитку вагою 2,5 грами; двох золотих сережок і камінців цитрин. Саме про повернення останнього майна і просив адвокат. Суддя скаргу задовольнив і зобов'язав прокурора повернути це майно.
Як відомо, 4 червня апеляційна палата ВАКС вирішила, що Богатирьова не набула статусу підозрюваної в справі про заволодіння коштами. Також судді скасували заочний арешт ексміністра. Колегія вказала, що повідомлення про підозру Богатирьовій було направлено за місцем останнього її проживання, проте одержання документу будь-ким з родичей не підтверджено. Судді зазначили, що органи правопорядку мали в разі відсутності підозрюваної в України вручити підозру представнику житлово-експлуатаційної організації за місцем її останнього проживання.
Нагадаємо, Богатирьова повернулася до України. Пізніше суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави. Ці гроші за неї внесли і ексміністерка вийшла із СІЗО.
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20.05.2021 11:50 Ответить
"Як відомо, 4 червня апеляційна палата ВАКС вирішила, що Богатирьова не набула статусу підозрюваної в справі про заволодіння коштами. "

Звичайно не набула статусу підозрюваної.
І допомогла їй в цьому Венедиктова.
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20.05.2021 11:53 Ответить
мразі, усі згадані...
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20.05.2021 11:20 Ответить
Алё, любители СССР?

А почему бы вам всем не упи...довать за своей мечтой в Туркменистан? Там как раз конец 70х - начало 80х, благословенное время, застой и даже Брежнев мордатый во главе имеется. И величие тоже в наличии: официально в Туркменистане сейчас "эпоха могущества и счастья" и они четвертая страна в мире по запасам газа. Ну копия же.

Шуфрич посварився з Радуцьким через Богатирьову: Я вимагав кримінальної відповідальності, а ти просив - "залиште Раю в спокої, вона ж наша" - Цензор.НЕТ 2754
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20.05.2021 11:21 Ответить


при падішахах так завжди

Прямой Демократор@grtw3000





Туркменистан утвердил нормы отпуска куриных окорочков, муки, сахара и растительного масла - не более 250 грамм на одного человека в месяц
9 грамм сахара и масла в день на человека!
Кстати, у них официально "эпоха могущества и счастья" и они четвертая страна в мире по запаса газа...
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20.05.2021 11:42 Ответить
Ей инкриминируют растрату 63,5 млн гривен на закупках иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн гривен на закупках инсулинов.
Экс-депутат от "Оппозиционного блока", бизнес-партнер Рината Ахметова Вадим Новинский внес за Богатыреву залог в 6 млн гривен!!!!!?????? и она вышла из СИЗО.

А у вас ...правильно все с цифрами??? Калькулятор светится и считает, на кнопки реагирует?
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20.05.2021 11:26 Ответить
но ведь это же лучше чем просто хорошего настроения Шуфрич посварився з Радуцьким через Богатирьову: Я вимагав кримінальної відповідальності, а ти просив - "залиште Раю в спокої, вона ж наша" - Цензор.НЕТ 4517
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20.05.2021 11:32 Ответить
она же наша/ На производстве и продаже трамадола в Партии регионов «поднялись» три человека: Янковский, Бахтеева и Богатырева. 24 октября 2014 г. пресслужба Генпрокуратуры Украины объявила политика в розыск. Раиса Васильевна фигурирует в деле по факту завладения бюджетными средствами в крупных размерах. / Богатырёва и правящая Украиной мафия мародёров и воров Коломойского. 15.07.20 ВАКС снял арест с имущества Богатыревой 20.08.19 Голосеевский райсуд обязал ГПУ закрыть дело против Богатыревой,
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20.05.2021 11:34 Ответить
Диву даюсь, 63,5 млн. + 279 млн. гр. получается.., получается.., очень большие деньги получаются! А 6 млн. - мааленькая неприятность...
Ну и, сидит ли П***Растическая рая???
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20.05.2021 11:42 Ответить
а если учесть,что 63,5 млн. + 279 млн. гр. по тому курсу получается 35млн. баксов,а выпустили за 200тыс. то цэ пздц
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20.05.2021 14:54 Ответить
Среди нашего политикума, а вернее воров и корупционеров, столько всякого αβнα, что пора вводиь коэффициент авнистости, чтобы знать кто меньше, а кто больше.
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20.05.2021 11:45 Ответить
Узбагойтесь, Богатыреву судьи и прокуроры уже отбелили, она чиста как слеза младенца. Шуфрич посварився з Радуцьким через Богатирьову: Я вимагав кримінальної відповідальності, а ти просив - "залиште Раю в спокої, вона ж наша" - Цензор.НЕТ 4087
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20.05.2021 11:46 Ответить
Диву даюсь, 63,5 млн. + 279 млн. гр. получается.., получается.., очень большие деньги получаются! А 6 млн. - мааленькая неприятность...
Ну и.., сидит ли П***Растическая рая???
Шуфрич посварився з Радуцьким через Богатирьову: Я вимагав кримінальної відповідальності, а ти просив - "залиште Раю в спокої, вона ж наша" - Цензор.НЕТ 5377
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20.05.2021 11:54 Ответить
Це що виходить Радуцький зі СН ще гірший за одіозного рига Шухврича??!
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20.05.2021 11:55 Ответить
Да оне близнецы-братья. Вы видите какую-то разницу?
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20.05.2021 12:02 Ответить
Рыгоушлепку шуфричу и слуге урода радуцкому ( как и их партиям) хорошо подходит аксиома Эскобара.
Шуфрич посварився з Радуцьким через Богатирьову: Я вимагав кримінальної відповідальності, а ти просив - "залиште Раю в спокої, вона ж наша" - Цензор.НЕТ 8794
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20.05.2021 12:07 Ответить
Зелені тварюки , отримали від ( суки православноі ) Новінського шість лімонів і відпустили Раіску Богатирьову відновлювати
СХЕМИ , на яких ригоанали клепали бабло при ЯнукОвощі!
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20.05.2021 12:16 Ответить
уровень доверия шлюхричу просто зашкаливает. шлюхрича в ***********!
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20.05.2021 14:47 Ответить
 
 