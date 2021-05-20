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Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко

Приоритетом №1 для Министерства здравоохранения будет преодоления COVID-19.

Об этом сообщил, будучи еще в статусе кандидата на должность министра здравоохранения Виктор Ляшко в ходе заседания Верховной Рады, представляя свой план работы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Приоритетом №1 для меня является преодоление коронавирусной болезни. Мы сделаем все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать. Но эта пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Именно поэтому биологическая безопасность граждан станет приоритетом работы министерства. К осени у нас будет совершенно другая готовность системы здравоохранения к реагированию на вспышки инфекционных заболеваний и эпидемий, будут полностью пересмотрены подходы к реагированию на радиационные и химические угрозы",- пообещал Ляшко.

Ляшко отметил, что к концу 2021 года все, кто захочет вакцинироваться от коронавируса, сможет это сделать.

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Также он добавил, что при этом Украине необходимо собственное производство вакцин.

"Нам необходимо собственное производство вакцин. Минздрав определит перечень критически важных медикаментов, предложит стойкий государственный заказ, чтобы инвесторы развернули для их производства мощности именно в Украине и приоритетно предоставляли продукцию нашим гражданам", - сказал он.

Ляшко также отметил, что к концу года планируется расширить программу "Доступные лекарства" на новые заболевания, утвердить новые отраслевые стандарты.

Как сообщалось, Рада назначила Ляшко министром здравоохранения.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7805 Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7805 Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7805 С**А урод! Так як я вам примати прямоходячі лисі безхвості і казав, що тепер ваше нікчемне життя буде складатися від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини.... Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4478
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20.05.2021 11:24
+4
Одна з ваших анонсованих наступних "пандемій" - ВІЛ, мабуть, теж новий, ВІЛ-202..., передаватиметься шмарклямм.
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20.05.2021 11:33
+2
В качестве арлекина на елдаке Бильки Гейтса и Жорки Сороса.
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20.05.2021 12:08
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Пожелаем удачи Олегу Валерьевичу в его начинаниях!!!
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20.05.2021 11:18 Ответить
В качестве стола или стула (мебели)?
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20.05.2021 11:25 Ответить
В качестве арлекина на елдаке Бильки Гейтса и Жорки Сороса.
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20.05.2021 12:08 Ответить
Скільки кроваті не суйте, а якщо справи в борделі не дуже то треба все таки міняти повій.
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20.05.2021 11:19 Ответить
Головне затравити якусь потужну заяву, а там все як по маслу, потім наступна заява, оправдання, відмазки, куртка і ніх...я результатів.
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20.05.2021 11:20 Ответить
уже начал примерять чёрный пояс мастера спорта по борьбе с коронавирусом?
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20.05.2021 11:23 Ответить
А что с лабораторией биохакинга??? Ну так витиевато ее назовем? Вы собираетесь хоть как то защищаться, или только слепое таражирование? ... кхе, кхе....... программист вас не поймет.....в сотый раз.
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20.05.2021 11:23 Ответить
Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7805 Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7805 Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7805 С**А урод! Так як я вам примати прямоходячі лисі безхвості і казав, що тепер ваше нікчемне життя буде складатися від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини.... Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4478
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20.05.2021 11:24 Ответить
Воин света! Пандемія ще не завершена і, на жаль, вона не остання. Пріоритетом №1 для мене є подолання COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5711
Именно он спасёт Вселенную от коронавируса.
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20.05.2021 11:26 Ответить
Волобуєв, вот вам Х..ойц МЕЧ!!
Старий савєцкий анєкдот..))
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20.05.2021 11:28 Ответить
Какакия сладкія слава:- дружбан з жінкою місяць(!!) під киснем... 50000грв .. платили за все...Таки дружбан Мені і розказав..не маю підстав не вірити...малята...🙄
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20.05.2021 11:26 Ответить
как приоритет №1 - курточка за 700k ! )
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20.05.2021 11:32 Ответить
Одна з ваших анонсованих наступних "пандемій" - ВІЛ, мабуть, теж новий, ВІЛ-202..., передаватиметься шмарклямм.
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20.05.2021 11:33 Ответить
Мы сделаем все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать.Источник: https://censor.net/ru/n3266436
Ага, і знов - про здоров'я ані слова.
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20.05.2021 11:38 Ответить
Фейковая пандемия у очередного фейкового министра. К воровству и дерибану бюджета готов
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20.05.2021 11:46 Ответить
Замість фізкультури зранку - вакцинку.
Замість пробіжки ввечері - пігулки.
Замість здорового харчування - ГМО непотріб.
Замість чистого повітря - отруєне.
Замість здоров'я - постійне, пожиттєве лікування.

Міністерство охорони прибутків фармацевтичних компаній.
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20.05.2021 11:48 Ответить
Oн уже знает что "пандемия" - не последняя. Так сказал его Хозяин: эфиопский гоминид смотрящий за ВОЗ.
Такие дела, ребята: "новая нормальность". Какая власть - такая и "нормальность".
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20.05.2021 12:07 Ответить
Если не будете в первую очередь вакцинировать людей 65+, то осень будет тяжелой и смертоносной и с нехваткой койкомест и кислорода. Непонятно, почему сейчас вакцинируют учитилей, которые идут на каникулы и которых по национальному плану должны вакцинировать сентябрь - октябрь. Пожилых почти не вакцинируют, так как государству они не нужны и им обещают очередную эпидемию.
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20.05.2021 12:58 Ответить
 
 