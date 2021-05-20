Вакцину Pfizer сегодня в Украине получают приближенные к власти лица, - нардеп "ЕС" Сюмар

Вакцинация в Украине проводится правительством циничным и лживым образом - эффективную вакцину Pfizer получают только члены правительства и чиновники министерств.

Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"В этот день вдохновения и патриотизма, когда все такие красивые в вышиванках, мне меньше всего хотелось бы говорить о неприятных вещах. Но я вынуждена сегодня с этой трибуны озвучить некоторые новые и шокирующие факты о том, как происходит вакцинация в Украине", - отметила депутат.

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Она напомнила, что на одном из последних Согласительных советов пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солиарности" Петр Порошенко привел данные официально портала Совета национальной безопасности и обороны о том, кого вакцинируют вакциной с высоким уровнем защиты компании Pfizer.

"Вы знаете - там был один человек из категории 80+ лет и десять тысяч людей из категории "другие". Мы тогда спросили: а кто такие "другие", которых в Украине сегодня вакцинируют Pfizer", - отметила она.

Депутат сообщила: "Мы сегодня получили многочисленные свидетельства, что Pfizer в Украине вакцинируют представителей власти. Что массовая вакцинация Pfizer сегодня происходит в министерствах и ведомствах, в аппарате СНБО, в МИД".

"То есть вакцину с самым высоким уровнем защиты дают сейчас не врачам, которые ежедневно рискуют собственной жизнью, не учителям, не группам риска. Ее дают представителям власти. Все происходит очень просто, никто не создает никакую логистику для массовой вакцинации. Просто на территорию министерств и ведомств приезжает машина, автомобиль, где происходит вакцинация", - сказала она.

"Миллионы украинцев сегодня сидят дома уже более года - это пенсионеры, люди с тяжелыми болезнями, онкобольные, со сложными формами гипертонии или диабета - они просто боятся выйти из дома. В это время украинские чиновники получают вторую дозу Pfizer. Для того, чтобы получить паспорта вакцинации и беспрепятственно путешествовать в Европейский Союз", - отметила Виктория Сюмар.

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Она отметила, что сегодня парламент собирается утверждать нового министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Поэтому я хочу, чтобы он посмотрел, как и премьер Шмыгаль - в глаза украинцев и честно сказал как происходит вакцинация в Украине. Владимир Зеленский в своей последней пресс-конференции сказал, что со Шмыгалем они являются чемпионами по борьбе с коронавирусом. Учитывая эти последние факты я думаю вы являетесь чемпионами по цинизму и лжи", - отметила депутат.