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Вакцину Pfizer сегодня в Украине получают приближенные к власти лица, - нардеп "ЕС" Сюмар

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вакцину Pfizer сегодня в Украине получают приближенные к власти лица, - нардеп

Вакцинация в Украине проводится правительством циничным и лживым образом - эффективную вакцину Pfizer получают только члены правительства и чиновники министерств.

Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"В этот день вдохновения и патриотизма, когда все такие красивые в вышиванках, мне меньше всего хотелось бы говорить о неприятных вещах. Но я вынуждена сегодня с этой трибуны озвучить некоторые новые и шокирующие факты о том, как происходит вакцинация в Украине", - отметила депутат.

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Она напомнила, что на одном из последних Согласительных советов пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солиарности" Петр Порошенко привел данные официально портала Совета национальной безопасности и обороны о том, кого вакцинируют вакциной с высоким уровнем защиты компании Pfizer.

"Вы знаете - там был один человек из категории 80+ лет и десять тысяч людей из категории "другие". Мы тогда спросили: а кто такие "другие", которых в Украине сегодня вакцинируют Pfizer", - отметила она.

Депутат сообщила: "Мы сегодня получили многочисленные свидетельства, что Pfizer в Украине вакцинируют представителей власти. Что массовая вакцинация Pfizer сегодня происходит в министерствах и ведомствах, в аппарате СНБО, в МИД".

"То есть вакцину с самым высоким уровнем защиты дают сейчас не врачам, которые ежедневно рискуют собственной жизнью, не учителям, не группам риска. Ее дают представителям власти. Все происходит очень просто, никто не создает никакую логистику для массовой вакцинации. Просто на территорию министерств и ведомств приезжает машина, автомобиль, где происходит вакцинация", - сказала она.

"Миллионы украинцев сегодня сидят дома уже более года - это пенсионеры, люди с тяжелыми болезнями, онкобольные, со сложными формами гипертонии или диабета - они просто боятся выйти из дома. В это время украинские чиновники получают вторую дозу Pfizer. Для того, чтобы получить паспорта вакцинации и беспрепятственно путешествовать в Европейский Союз", - отметила Виктория Сюмар.

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Она отметила, что сегодня парламент собирается утверждать нового министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Поэтому я хочу, чтобы он посмотрел, как и премьер Шмыгаль - в глаза украинцев и честно сказал как происходит вакцинация в Украине. Владимир Зеленский в своей последней пресс-конференции сказал, что со Шмыгалем они являются чемпионами по борьбе с коронавирусом. Учитывая эти последние факты я думаю вы являетесь чемпионами по цинизму и лжи", - отметила депутат.
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Топ комментарии
+20
А кто-то сомневался что будет именно так?
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20.05.2021 12:11
+17
Вакцину Pfizer сегодня в Украине получают приближенные к власти лица, - нардеп "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 995
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20.05.2021 12:13
+12
Нарід голосував за совок. Щоб номенклатура, столи замовлень, спецобслуговування, для номенклатури. А нарід? Нарід- бидло, яке паше, стоїть в чергах і славить "велічайших лідерів Європи"
Наобирали? Жрі.Те.
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20.05.2021 12:19
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А кто-то сомневался что будет именно так?
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20.05.2021 12:11 Ответить
А было когда нибудь иначе?
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20.05.2021 12:18 Ответить
Сумнівів ні в кого немає, що все найліпше для наших найвеличніших слуг уродів 😁
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20.05.2021 12:12 Ответить
Прислужники соєригів почувають себе не гірше.
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20.05.2021 12:39 Ответить
Звідки знаєш , ватан ?
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20.05.2021 13:15 Ответить
Вакцину Pfizer сегодня в Украине получают приближенные к власти лица, - нардеп "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 995
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20.05.2021 12:13 Ответить
Ти не президент , а наркозалежна істота , брехло і дешевий блазень !
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20.05.2021 12:22 Ответить
Я?!! Вакцину Pfizer сегодня в Украине получают приближенные к власти лица, - нардеп "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 9828
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20.05.2021 12:23 Ответить
Собака лаяла на дядю фраера...
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20.05.2021 12:13 Ответить
То же мне новость...я с самого начала говорил...что пфайзер это будет для избранных...а всем остальным шмурдяк ковидшел...с засекреченной датой выпуска и сроком годности...
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20.05.2021 12:14 Ответить
а чо ковішилд засекречений? на рнбо є дата до 20 чисел червня. южнокорейська до 31.05
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20.05.2021 13:17 Ответить
чи то там як на заборі? треба зі штампіком?
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20.05.2021 13:18 Ответить
один человек из категории 80+ лет и десять тысяч людей из категории "другие". Мы тогда спросили: а кто такие "другие", которых в Украине сегодня вакцинируют Pfizer

нова раса в Україні - "другие"
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20.05.2021 12:14 Ответить
вже немає інші, вже є по віку таблиця: за планом зараз колять від 60+ У прикладі Київ, але така ситуація по всім областям.
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
Вакцину Pfizer сьогодні в Україні отримують наближені до влади особи, - нардепка "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 6474"
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20.05.2021 13:21 Ответить
навіть тут видно що вікова група 70+ яка мала бути пріоритетом реально лише 12%. Це вже мовчу про сам факт зміни подачі "статистики" після зашквару.
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20.05.2021 13:31 Ответить
зараз пріоритетна від 65 вже, вони казали, що у ДІї є такі люди і їх 23 000 і що вони їх уколять на минулих вихідних. і знов пшик.
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20.05.2021 13:40 Ответить
Судячи з того, шо петя бігає без маски, він вже отримав
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20.05.2021 12:16 Ответить
Он уже переболел.. за него не переживай.
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20.05.2021 12:27 Ответить
Соєві боги та інші вищі істоти з печерських пагорбів не хворіють.
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20.05.2021 12:33 Ответить
Не соєвий , ти хворе пожиттєво на ідіотизм 😀
І це не виліковна хвороба !
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20.05.2021 13:17 Ответить
ей обидно что получают уколы только члены. а у нее нету.
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20.05.2021 12:16 Ответить
Сюмарит, как обычно....
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20.05.2021 12:16 Ответить
Нарід голосував за совок. Щоб номенклатура, столи замовлень, спецобслуговування, для номенклатури. А нарід? Нарід- бидло, яке паше, стоїть в чергах і славить "велічайших лідерів Європи"
Наобирали? Жрі.Те.
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20.05.2021 12:19 Ответить
В наших ибенях и не слышали про вакцину слабый погибает посильней выкарабкаетсся
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20.05.2021 12:20 Ответить
"Мы сегодня получили многочисленные свидетельства" - пока не увидел никаких свидетельств, кроме слов политического флюгера сюмар.
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20.05.2021 12:26 Ответить
Вам нужен письменный отчёт КМУ, ОП, ВРУ?
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20.05.2021 13:11 Ответить
А есть такой?
Ну уж точно не могу доверять словам человека, который бегает по партиям в зависимости от конъюнктуры.
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20.05.2021 13:26 Ответить
Це вона про Соєрига і подільників?
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20.05.2021 12:28 Ответить
Капитан Очевидность
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20.05.2021 12:33 Ответить
Кто б сомневался? Вакцинируются не только министры , а и их семьи, мамы, папы, любовницы! И уже по второму разу. А те несчастные старики получили витамины..
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20.05.2021 12:34 Ответить
ей не дали, вот шавка и гавкает, дали бы , молчала бы в тряпочку, ни чего, летчик тебя провакцинирует
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20.05.2021 12:36 Ответить
Який льотчик? Збитий льотчик парАшенка?
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20.05.2021 12:38 Ответить
Згинь , вата !
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20.05.2021 13:18 Ответить
Как же зеленой плесени хочется заткнуть рты всем обличающим их во лжи и коррупции. Аж из пионэрских трусиков выскакивают.
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20.05.2021 12:39 Ответить
Обидно ! Не досталось ?
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20.05.2021 12:40 Ответить
А вам не обидно?
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20.05.2021 12:50 Ответить
Нет
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21.05.2021 05:44 Ответить
Сказано же было: Вакцина Pfizer будет использована в закрытых мед. учереждениях. А все знают, где находятся эти самые учереждения,- в Конча Заспе. Или кто думал иначе?
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20.05.2021 13:06 Ответить
Это Pfizer того, кого надо, Pfizer
Вакцину Pfizer сьогодні в Україні отримують наближені до влади особи, - нардепка "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 4509
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20.05.2021 13:17 Ответить
лошары 73% сделали себя вместе! кварталу95 - крутая вакцина, а лошарам - приколы по телевизору. Бугагага)))
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20.05.2021 13:26 Ответить
Навіть не здивувало.
Отак губаста дочка судді теж напевно пфайзером за рахунок українців провакцинувалась.
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20.05.2021 13:58 Ответить
Вся депутатня и всё ворьё, уже давно съездили к себе на родину и вакцинировались!
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20.05.2021 14:30 Ответить
Тобі хтось не дає ширнутися?чого істериш?
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20.05.2021 15:37 Ответить
Сволочи. Уже даже, в отличии от нормальных стран, вакцины нормальные только "элитке" достаются. Вакцины, Карл!
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20.05.2021 14:30 Ответить
И это не последний зашквар. Мне интересно, когда будет тот 100-ый зашквар, который переломит хребет верблюду ?
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20.05.2021 15:06 Ответить
Чого тільки лохам не впарюють .щоб ті пошвидше побігли ширнутися .класична маніпуляція стадом)
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20.05.2021 15:34 Ответить
сама себе о себе рассказала.
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20.05.2021 17:12 Ответить
еще неизвестно как себя пфайзер покажет в долгосрочной перспективе.
Так что как в том анекдоте, "еще неизвестно, кому повезло"...
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20.05.2021 23:58 Ответить
 
 