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Приоритет №1 - страна без олигархов. Страна для 40 миллионов, а не для сотни Forbes, - Зеленский. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Приоритетом номер 1 для президента Зеленского является построение страны без олигархов.
Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции по итогам двух лет президентства, информирует Цензор.НЕТ.
"Какие приоритеты: Номер 1 - мы строим страну без олигархов. ... Действительно страну без олигархов. ... Сейчас вы видите результат. Страну для 40 миллионов, а не для сотни Forbes. Государство должно помогать бизнесу, а не большой бизнес должен жить за счет государственного бюджета", - отметил Зеленский.
По словам президента, сегодня строят страну, которая не ждет только санкционной политики других государств.
"Мы строим сегодня страну, где все будут равны перед законом", - подчеркнул глава государства.
Топ комментарии
+47 Русский Алкаш
показать весь комментарий20.05.2021 12:14
+37 Myroslav Hrabovsky
показать весь комментарий20.05.2021 12:13
+34 Юрий Липницкий
показать весь комментарий20.05.2021 12:15
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Нарко деліріум? Треба нового президента, Порох підійде. Дострокові.
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А в это время:
Антимонопольный комитет разрешил "Метинвесту" Ахметова купить меткомбинат ИСД
https://biz.censor.net/news/3266511/antimonopolnyyi_komitet_razreshil_metinvestu_ahmetova_kupit_metkombinat_isd
что волки должны лишиться немного шерсти,
а не овцы ею обрастать
это замечательная стратегия...
Служанка відповідає: "Демонтрация, революция"
- Чего требуют?
- Долой богатых.
Графиня про себе "А мы требовали долой бедность!".
Чому так довго не приймають закон про олігархів? Та тому, що просто вписати прізвища світ не зрозуміє. А вписати в нього обєктивні критерії, так не тільки Бєня а ВаЗелін і Єрмак будуть олігархами (канали, майно, компанії та офшори).