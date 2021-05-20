Зеленский о встрече с Путиным: Либо на месте конфликта, либо на нейтральной территории. ВИДЕО
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Офис Президента обсуждает с Россией возможность встречи глав государств на нейтральной территории.
Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
Президент напомнил, что предложил Путину встретиться в любом месте украинского Донбасса.
"Президент РФ, вы слышали, предложил встречу в Москве. Традиционно в таких ситуациях встречаются или в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории. Скажу откровенно, начат разговор между Офисом Президента и РФ", - подчеркнул президент.
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Топ комментарии
+5 Oljik
показать весь комментарий20.05.2021 12:41
+4 Lewis Snark
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+3 Dima qwe
показать весь комментарий20.05.2021 12:46
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Ты уже встречался и постоянно ему звонил.
И шо.....
Где результат?
Ты на что наивная лохушка надеешься? Что в попу больно не будет?