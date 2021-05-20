Зеленский о встрече с Путиным: Либо на месте конфликта, либо на нейтральной территории. ВИДЕО

Офис Президента обсуждает с Россией возможность встречи глав государств на нейтральной территории.

Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Президент напомнил, что предложил Путину встретиться в любом месте украинского Донбасса.

"Президент РФ, вы слышали, предложил встречу в Москве. Традиционно в таких ситуациях встречаются или в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории. Скажу откровенно, начат разговор между Офисом Президента и РФ", - подчеркнул президент.

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