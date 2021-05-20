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Зеленский о встрече с Путиным: Либо на месте конфликта, либо на нейтральной территории. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис Президента обсуждает с Россией возможность встречи глав государств на нейтральной территории.

Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Президент напомнил, что предложил Путину встретиться в любом месте украинского Донбасса.

"Президент РФ, вы слышали, предложил встречу в Москве. Традиционно в таких ситуациях встречаются или в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории. Скажу откровенно, начат разговор между Офисом Президента и РФ", - подчеркнул президент.

Читайте: Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Зеленский о встрече с Путиным: Либо на месте конфликта, либо на нейтральной территории - Цензор.НЕТ 8748
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20.05.2021 12:41
+4
Лучше б ЗЕ на том свете с ****** встретился и поскорее.
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20.05.2021 12:41
+3
у вовы криворожского персональное задание - лечь под вову питерского и положить всю Украину.... сепаратно разумеется.
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20.05.2021 12:46
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либо по средней линии зеленского. я не против. А может и зеленскому понравится, кто знает...
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20.05.2021 12:40 Ответить
Зеленский о встрече с Путиным: Либо на месте конфликта, либо на нейтральной территории - Цензор.НЕТ 8748
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20.05.2021 12:41 Ответить
Лучше б ЗЕ на том свете с ****** встретился и поскорее.
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20.05.2021 12:41 Ответить
А краще взагалі не зустрічатися з цією крисою кремлівською
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20.05.2021 12:42 Ответить
соверши геройский поступок - заразись туберкулезом, сифилисом, спидом и ковидом, а потом покашляй и высморкайся в рожу *****.
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20.05.2021 12:42 Ответить
Кто нибудь задайте с журналистов вопрос гаранту,спросите как Байдена спрашивали путин-убийца? скажет да,или начнет увиливать не всё так однозначно итд
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20.05.2021 12:45 Ответить
у вовы криворожского персональное задание - лечь под вову питерского и положить всю Украину.... сепаратно разумеется.
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20.05.2021 12:46 Ответить
Это типа стрелка клоуна с гопником? А смысл? Зеленський про зустріч із Путіним: Або на місці конфлікту, або на нейтральній території - Цензор.НЕТ 5850
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20.05.2021 12:49 Ответить
Какая разница. Можна пасеридине
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20.05.2021 12:58 Ответить
Путя не в ситуации Пороха, это он будет решать где встречаться и в каком формате
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20.05.2021 13:00 Ответить
Диб-л....
Ты уже встречался и постоянно ему звонил.
И шо.....
Где результат?
Ты на что наивная лохушка надеешься? Что в попу больно не будет?
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20.05.2021 13:01 Ответить
Клоун с профессиональным кгбистом которого учили по науке как людей в дерьмо втаптывать для подчинения. Шансов у клоуна нет.
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20.05.2021 13:25 Ответить
 
 