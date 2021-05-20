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"Слуга народа" Арахамия об обещании Ляшко провакцинировать 5 млн граждан за лето: Я б не называл такие большие цифры, потом надо и отвечать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр здравоохранения Виктор Ляшко через неделю должен дать брифинг, чтобы рассказать о своих планах на должности.

Об этом в интервью журналистам сказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что ему нужно дать неделю на то, чтобы он вступил в должность. Если бы был новый человек, то это могло бы затянуться на несколько недель, но он уже работает в системе, поэтому разбирается", - подчеркнул нардеп.

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По словам Арахамии, голосов за назначение Ляшко министром было больше, чем ожидалось: "Думаю, причина в том, что все понимают – нельзя оставить такое важное министерство в нынешнее время без руководителя, поэтому все присоединились к этому призыву".

Говоря об обещании Ляшко провакцинировать 5 млн украинцев за лето, нардеп заявил: "Я б не советовал господину Ляшко называть такие большие цифры, потому что за них потом надо и отвечать. Мне кажется, это тяжелое задание, но учитывая, что он его поставил публично, будем смотреть. Если он озвучил такие цифры, значит знает, как это будет имплементироваться".

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Нардеп рассказал, что говорил Ляшко о том, что ему придется не расслабляться на должности министра здравоохранения.
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Шляшко и не такое прокукарекает. Главное, что-бы его паставили у корыта, он давно мечтает купить себе пальтишк, как у Степашки, за 630 тыщ гривень. "Слуга народа" Арахамия об обещании Ляшко провакцинировать 5 млн граждан за лето: Я б не называл такие большие цифры, потом надо и отвечать - Цензор.НЕТ 8183
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20.05.2021 12:44 Ответить
Ляшко придется тикать так или иначе. Потому, почему бы и не наобещать с три короба? Какая разница..
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20.05.2021 12:45 Ответить
"потом надо и отвечать"

"Слуга народа" Арахамия об обещании Ляшко провакцинировать 5 млн граждан за лето: Я б не называл такие большие цифры, потом надо и отвечать - Цензор.НЕТ 4759
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20.05.2021 12:45 Ответить
""Я б не советовал господину Ляшко называть такие большие цифры, потому что за них потом надо и отвечать."

Херомания, а когда это у вас вдруг стало модным отвечать за свои слова? И перед кем ему придется отвечать? Ну просрет он вакцинацию, ну не выполнит обещанного и что? И ничего.
Странно, что при таких условиях он всю Украину за неделю привить не пообещал.
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20.05.2021 12:51 Ответить
запросто можна уколоти, якщо є вакцина. доставлено 1млн сіновак. уже можна мати 500 тищ з двома дозами-місяць пройшов
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20.05.2021 13:36 Ответить
Вколоти можна .але треба знайти бажаючих) А таких дуже мало .які добровільно хочуть вколоти собі те .за що ніхто не відповідає.) Дебілкувата влада ніяк не може зрозуміти .що люди не настільки тупі .як вони собі думають.
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20.05.2021 15:44 Ответить
 
 