Эпоха Медведчука и коррупции закончится, я точно доведу это до конца. Для завершения эпохи бедности все должны платить налоги, - Зеленский. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие из предвыборных обещаний относительно "эпох" ему уже удалось выполнить, а какие сейчас находятся на стадии выполнения.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что эпоха Медведчука закончится. Эпоха коррупции, я нашел другой путь через СНБО. Начали работать очень мощно и прокуроры, и СБУ, и полиция. По коррупции - мы чистим вертикали, выстроенные большим бизнесом. Пока они не олигархи, но они в каждой структуре нашего государства, в парламенте. Мы начали конец этой эпохи. И я точно ее закончу", - отметил президент.
Он также выразил уверенность, что ему удастся закончить эпоху бедности
"Не все зависит от меня. Скажу честно, давлю на правительство, чтобы мы увеличивали и минималку, и пенсии. Им непросто и со мной, с одной стороны, и непросто с наполнением бюджета", - отметил глава государства.
"Эпоха бедности закончится только тогда, когда все будут платить налоги, когда дерегуляция будет и когда государство будет максимально диджитализировано. Все это будет обязательно", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Борьба нанайских мальчиков полным ходом.
"Шикарный план"
слово циничного соевого проффессионналла - 12(минус двенадцать)
То почни з себе і своїх кварталівських офшорів. Покажи приклад, "нєлох нєсцьіклівьій"!
Вова, разве мама Римма тебя не учила, что лгать нехорошо?
Сьогодні в новинах:
"В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 5 165 новых случаев заражения, 16 748 человек выздоровели."
Він бреше мільйонам людей, що сьогодні жодного померлого від ковід.
Він за цим слідкує.
Відео:
https://twitter.com/i/status/1395312806073937920
Сто самых богатых украинцев за год увеличили свое состояние на 42%, до 44,5 млрд долларов. Самым богатым человеком Украины остается Ринат Ахметов - его состояние выросло почти втрое.
...
(с) Зеленский "борется" с олигархами и коррупцией.
Эпохальный эпос. *)
Привычно всем насцал в глаза
А граждане в слезах кричали
"Роса!"
Так хто з вас може щось запропонувати ..?????????????????????
А чё - где наша не пропадала! Киев же живет и не разорился... Вопреки призинденту!
Не дай Бог выдвигать на выборах 2024 опять кого-то из засаленной политической колоды прежних политиков, в течение 20 лет служивших и Кучме, и Ющенко, и Януковичу... Эти люди из Прошлого и они должны остаться в Прошлом.
Якщо вибирати не кращого з реальних політиків,а бажати неіснуючого в природі політика-ангела і при цьому вибрати популіста,тупу маріонетку та недолуге ніщо,як шмаркля,за яку ти тут топив,то Україна весь час буде в такому невтішному стані, як зараз.
Це ти,недолуге,вибрало шмарклю замість нормального Президента.
Це такі,як ти, вбивають Україну.
Символический фон у взрослого пирзиндента - один самолет без двигателей, а другой вообще без крыльев.
Голобородько, який ефектно розстріляв із автомата кіношну Раду - отримав політичний джекпот. Здавалось би, можна позаздрити такій удачі. Можна уявити, як увечері 21 квітня кусали локті і губи досвідчені важковаговики української політики.
Але карета має здатність перетворювати на гарбуз, а вишколені лакеї на звичайних щурів.
Десь так трапилось і з Володимиром Зеленським. Тому низка тих фахівців, кому не пощастило отримати мандат у 2019-му, мають йому подякувати. Що уберегли себе від порівнянь із весільними фотографами. І будуть дуже потрібні країні для чистки авгієвих конюшень від попередників.
Особливо з бізнесу в Московії, та нерухомості в Криму.
Вспомнил: Брежнев, Черненко, Андропов, Горбачов, Ельцин, Путин,- мелкие политические деятели эпохи Аллы Пугачёвой.
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен