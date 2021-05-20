Законопроект об олигархах появится на следующей неделе. Влияния на медиа и на политику не будет, влияния на чиновников не может быть, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал законопроект об олигархах, который может появиться на следующей неделе.
Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
Президент заявил, что законопроект об олигархах готов почти на 100% и появится на следующей неделе.
"Главное содержание и философия - мы не хотим убить большой бизнес, но мы точно убиваем понятие, содержание и влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть. Но если это будет, эти люди получат билет под названием "олигарх". Они появятся в специальном реестре. И тогда этот большой бизнес может потерять большую часть активов, которые у них находятся за границей. И они все понимают: цена их активов, что в Украине, что за границей, будет уменьшена. Не благодаря санкциям, а благодаря появлению на законодтельном уровне такого понятия как олигарх", - подчеркнул Зеленский.
По словам главы государства, никто большой бизнес не убивает.
Пожалуйста, подождите...
Источник: https://censor.net/ru/n3266464
Зелена сарана вирішила вказувати іншим країнам кому в них можна вести бізнес?
''Приказую переімєновать олігархові в бізнєсмєно''
Подпісь: ЗЕ.
Я про необходимость выборов раз в год.
Ну внесешь ты кого то в реестр.....
С какого они будут терять активы ... тем более за рубежом?
Сразу вижу кормушку - ежемесячно за не внесение.....
+ суд иски в Украине и за бугром, докажи бубочка что это олигарх + компенсация за потери прибыли + имиджа.
Сомневаюсь что бы этот зеленый цирк шапито так прописал понятие ОЛИГАРХ в законе, что оно прошло бы в украинском и мировом законодательстве без проблем.
Ну хоть хтось щось запропонує я це зробити правильніше??? Хоть щось????
...
"Наприклад, пан Пінчук забезпечить уже зараз квартирами 24 сім'ї наших полонених моряків, і далі опікуватиметься проблемами соціальної допомоги всіх військовослужбовців. З паном Рінатом Ахметовим ми не тільки дійшли згоди про скасування формули "Роттердам +", а й домовилися, що він буде вкладати гроші в медицину і інвестувати в дороги, інфраструктуру Донбасу. Перший результат ви вже бачили - це 200 "швидких" для міських і сільських лікарень по всій Україні. Пан Ігор Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - розповів тоді Зеленський.
https://ua.interfax.com.ua/news/political/601014.html
Це були перші договорняки Гідранта з олігархами, після чого вся Україна їм повертає сторицею за їхню "допомогу".
Далі більше ці "благодійники" нічого не давали, а тільки забирали своє(
Гідрант - цинічне брехло і лицемір!