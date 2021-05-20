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Новости Политика Украины
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Зеленский (16493) олигарх (1016)

Законопроект об олигархах появится на следующей неделе. Влияния на медиа и на политику не будет, влияния на чиновников не может быть, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект об олигархах появится на следующей неделе. Влияния на медиа и на политику не будет, влияния на чиновников не может быть, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал законопроект об олигархах, который может появиться на следующей неделе.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Президент заявил, что законопроект об олигархах готов почти на 100% и появится на следующей неделе.

"Главное содержание и философия - мы не хотим убить большой бизнес, но мы точно убиваем понятие, содержание и влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть. Но если это будет, эти люди получат билет под названием "олигарх". Они появятся в специальном реестре. И тогда этот большой бизнес может потерять большую часть активов, которые у них находятся за границей. И они все понимают: цена их активов, что в Украине, что за границей, будет уменьшена. Не благодаря санкциям, а благодаря появлению на законодтельном уровне такого понятия как олигарх", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, никто большой бизнес не убивает.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эпоха Медведчука и коррупции закончится, я точно доведу это до конца. Для завершения эпохи бедности все должны платить налоги, - Зеленский

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
"И тогда этот большой бизнес может потерять большую часть активов, которые у них находятся за границей."

Источник: https://censor.net/ru/n3266464

Зелена сарана вирішила вказувати іншим країнам кому в них можна вести бізнес?
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20.05.2021 12:53
+5
оно реально тупое.. впрочем, зебилы потому за него и голо-совали - по своему образу и подобию
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20.05.2021 12:54
+4
держите наркомана...
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20.05.2021 12:54
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"большой бизнес убивать не будут" ... будут дальше убивать ФОПов...
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20.05.2021 12:53 Ответить
"И тогда этот большой бизнес может потерять большую часть активов, которые у них находятся за границей."

Источник: https://censor.net/ru/n3266464

Зелена сарана вирішила вказувати іншим країнам кому в них можна вести бізнес?
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20.05.2021 12:53 Ответить
какой загадочный мальчик.
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20.05.2021 12:53 Ответить
оно реально тупое.. впрочем, зебилы потому за него и голо-совали - по своему образу и подобию
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20.05.2021 12:54 Ответить
держите наркомана...
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20.05.2021 12:54 Ответить
надо Игорю Валерьевичу позвонить, пусть срочно уменьшает дозу.
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20.05.2021 13:04 Ответить
Бєня з Ахметкою та іншими фірташами зітхнули з полегшенням.
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20.05.2021 12:55 Ответить
Указ найвеличнівшивого припіздєнта о важності термінології.
''Приказую переімєновать олігархові в бізнєсмєно''
Подпісь: ЗЕ.
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20.05.2021 12:56 Ответить
А вот если бы выборы были в этом году, зюзя брехал бы поменьше, да и выгнать его ермаков с аваковыми ссаными тряпками на выборах была бы возможность...
Я про необходимость выборов раз в год.
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20.05.2021 12:56 Ответить
Ну ещё бы! Кто ж в здравом уме будет убивать сам себя?
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20.05.2021 12:57 Ответить
Шо за БРЕД?
Ну внесешь ты кого то в реестр.....
С какого они будут терять активы ... тем более за рубежом?
Сразу вижу кормушку - ежемесячно за не внесение.....
+ суд иски в Украине и за бугром, докажи бубочка что это олигарх + компенсация за потери прибыли + имиджа.
Сомневаюсь что бы этот зеленый цирк шапито так прописал понятие ОЛИГАРХ в законе, что оно прошло бы в украинском и мировом законодательстве без проблем.
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20.05.2021 12:58 Ответить
парашенка...
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20.05.2021 13:02 Ответить
Противопорошенковский закон это. Или Порох продаст Пятый и Прямой или ему запретят быть политиком и соответственно участвовать в выборах.
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20.05.2021 13:06 Ответить
Чи тільки я вбачаю паралелі із Трампом в Америці?
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20.05.2021 13:18 Ответить
Хто може запронувати щось інше...???? Ну требаж алігархів приструнювати чи ні?
Ну хоть хтось щось запропонує я це зробити правильніше??? Хоть щось????
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20.05.2021 13:13 Ответить
Скільки за пасасать, курва?)
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20.05.2021 13:19 Ответить
Можеш "пасасать" безкоштовно у свого сусіда ...я дозволяю. Сасун хренів)))))))
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20.05.2021 13:21 Ответить
О...мовчиш... Мабуть до діла приступив...О й не заздрю я його сусідам...
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20.05.2021 13:27 Ответить
Законопроєкт про олігархів з'явиться наступного тижня, великий бізнес не вбиватимуть, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2325

...
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20.05.2021 13:28 Ответить
І як це переживе Беня і Медведчук? Канал-помийку "1+1" вже продали? Якщо Медведчук зрадник, а Беня під санкціями США, то чому РНБО цей канал не закрила?
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20.05.2021 13:37 Ответить
Общение только по телефону, взятка только на карту. Все в засаду!
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20.05.2021 15:11 Ответить
хорошо. всё верно.
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20.05.2021 17:16 Ответить
18.07.2019

"Наприклад, пан Пінчук забезпечить уже зараз квартирами 24 сім'ї наших полонених моряків, і далі опікуватиметься проблемами соціальної допомоги всіх військовослужбовців. З паном Рінатом Ахметовим ми не тільки дійшли згоди про скасування формули "Роттердам +", а й домовилися, що він буде вкладати гроші в медицину і інвестувати в дороги, інфраструктуру Донбасу. Перший результат ви вже бачили - це 200 "швидких" для міських і сільських лікарень по всій Україні. Пан Ігор Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - розповів тоді Зеленський.
https://ua.interfax.com.ua/news/political/601014.html
Це були перші договорняки Гідранта з олігархами, після чого вся Україна їм повертає сторицею за їхню "допомогу".
Далі більше ці "благодійники" нічого не давали, а тільки забирали своє(
Гідрант - цинічне брехло і лицемір!
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21.05.2021 16:54 Ответить
 
 